Самое простое размножение орхидеи

Прекрасные орхидеи — настоящее украшение домашнего цветника. Каждый любитель этого растения согласится, что чем больше орхидей в доме, тем лучше.

Однако не спешите покупать взрослые растения в магазине, ведь их стоимость довольно-таки велика. Заполнить дом орхидеями можно с помощью этого простого способа размножения, для которого нужен лишь старый цветонос взрослого растения.

С помощью паяльника сделайте по всей высоте бутылки многочисленные отверстия. Обрежьте цветонос таким образом, чтобы его высота соответствовала высоте бутылки.







Обработайте весь цветонос мякотью алоэ, в которой содержится огромное количество питательных веществ для быстрого образования корней и развития молодых орхидей.







Поместите цветонос в подготовленную бутылку. Саму бутылку поставьте в пластиковое ведерко. Заполните ведро мхом.

В бутылку налейте стакан чистой отстоянной воды и обильно увлажните мох.







Накройте ведро тканью и поставьте в прохладное место. Регулярно увлажняйте мох. Примерно через месяц на цветоносе появятся молодые корни.







Разделите цветонос, используя стерильный инструмент, и посадите молодые орхидеи на постоянное место для дальнейшего роста.





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