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Самое простое размножение орхидеи

Прекрасные орхидеи — настоящее украшение домашнего цветника. Каждый любитель этого растения согласится, что чем больше орхидей в доме, тем лучше.
Однако не спешите покупать взрослые растения в магазине, ведь их стоимость довольно-таки велика. Заполнить дом орхидеями можно с помощью этого простого способа размножения, для которого нужен лишь старый цветонос взрослого растения.
С помощью паяльника сделайте по всей высоте бутылки многочисленные отверстия. Обрежьте цветонос таким образом, чтобы его высота соответствовала высоте бутылки.

Самое простое размножение орхидеи

Обработайте весь цветонос мякотью алоэ, в которой содержится огромное количество питательных веществ для быстрого образования корней и развития молодых орхидей.

Самое простое размножение орхидеи

Поместите цветонос в подготовленную бутылку. Саму бутылку поставьте в пластиковое ведерко. Заполните ведро мхом.
В бутылку налейте стакан чистой отстоянной воды и обильно увлажните мох.

Самое простое размножение орхидеи

Накройте ведро тканью и поставьте в прохладное место. Регулярно увлажняйте мох. Примерно через месяц на цветоносе появятся молодые корни.

Самое простое размножение орхидеи

Разделите цветонос, используя стерильный инструмент, и посадите молодые орхидеи на постоянное место для дальнейшего роста.

Самое простое размножение орхидеи
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Орхидеяразмножение

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