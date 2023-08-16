В тюрьме North Slave Correctional Centre в северном канадском городе Йеллоунайф содержатся всего 150 заключенных, она предназначена для преступников из канадской Арктики. Заключенным обеспечены достаточно комфортные условия, есть все удобства и залы для того, чтобы проводить время — и оставаться в форме.
Для эскимосов есть парная (для очистительного ритуала) и специальное место для окуривания дымом. Патрик Кейн попал в тюрьму и сделал серию интересных фотографий, которые затем были опубликованы в канадском Vice.
Заключенный смотрит в окно
Пустая камера. Когда заключенный поступает, ему выдают матрас, подушку и одеяло
Граффити на стене камеры
Парная для эскимосов
Народный целитель Арвин Ландри с чашей для окуривания
Спортивная площадка
Схема полосы препятствий
Заключенный глядит на граффити, нарисованное им в 2012 году
Комната, где проходят целительные встречи и эскимосские церемонии и ритуалы
Коридор
Продовольственный магазин — лучше всего продается попкорн
В шкафах лежат VHS-кассеты
Вот что заключенные смотрят
Заключенный из территории Нунавут
Традиционную еду типа оленины, арктического гольца, тюленьего мяса и китового жира дают заключенным каждые несколько дней
На стенде объясняется вред самодельных наколок
Рисунок одного из заключенных
Граффити в комнате для посещений
Розы из бисера. Заключенные рисуют и плетут из бисера, а потом отсылают свои поделки родным и близким
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Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом
В тюрьме North Slave Correctional Centre в северном канадском городе Йеллоунайф содержатся всего 150 заключенных, она предназначена для преступников из канадской Арктики. Заключенным обеспечены достаточно комфортные условия, есть все удобства и залы для того, чтобы проводить время — и оставаться в форме.
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