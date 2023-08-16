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Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

В тюрьме North Slave Correctional Centre в северном канадском городе Йеллоунайф содержатся всего 150 заключенных, она предназначена для преступников из канадской Арктики. Заключенным обеспечены достаточно комфортные условия, есть все удобства и залы для того, чтобы проводить время — и оставаться в форме.

Для эскимосов есть парная (для очистительного ритуала) и специальное место для окуривания дымом. Патрик Кейн попал в тюрьму и сделал серию интересных фотографий, которые затем были опубликованы в канадском Vice.

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Заключенный смотрит в окно

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Пустая камера. Когда заключенный поступает, ему выдают матрас, подушку и одеяло

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Граффити на стене камеры

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Парная для эскимосов

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Народный целитель Арвин Ландри с чашей для окуривания

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Спортивная площадка

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Схема полосы препятствий

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Заключенный глядит на граффити, нарисованное им в 2012 году

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Комната, где проходят целительные встречи и эскимосские церемонии и ритуалы

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Коридор

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Продовольственный магазин — лучше всего продается попкорн

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

В шкафах лежат VHS-кассеты

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Вот что заключенные смотрят

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Заключенный из территории Нунавут

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Традиционную еду типа оленины, арктического гольца, тюленьего мяса и китового жира дают заключенным каждые несколько дней

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

На стенде объясняется вред самодельных наколок

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Рисунок одного из заключенных

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Граффити в комнате для посещений

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

Розы из бисера. Заключенные рисуют и плетут из бисера, а потом отсылают свои поделки родным и близким

Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

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