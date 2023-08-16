Внутри канадской арктической тюрьмы, в которой есть парная и специальное место для окуривания дымом

В тюрьме North Slave Correctional Centre в северном канадском городе Йеллоунайф содержатся всего 150 заключенных, она предназначена для преступников из канадской Арктики. Заключенным обеспечены достаточно комфортные условия, есть все удобства и залы для того, чтобы проводить время — и оставаться в форме.



Для эскимосов есть парная (для очистительного ритуала) и специальное место для окуривания дымом. Патрик Кейн попал в тюрьму и сделал серию интересных фотографий, которые затем были опубликованы в канадском Vice.







Заключенный смотрит в окно







Пустая камера. Когда заключенный поступает, ему выдают матрас, подушку и одеяло







Граффити на стене камеры







Парная для эскимосов







Народный целитель Арвин Ландри с чашей для окуривания







Спортивная площадка







Схема полосы препятствий







Заключенный глядит на граффити, нарисованное им в 2012 году







Комната, где проходят целительные встречи и эскимосские церемонии и ритуалы







Коридор







Продовольственный магазин — лучше всего продается попкорн







В шкафах лежат VHS-кассеты







Вот что заключенные смотрят







Заключенный из территории Нунавут







Традиционную еду типа оленины, арктического гольца, тюленьего мяса и китового жира дают заключенным каждые несколько дней







На стенде объясняется вред самодельных наколок







Рисунок одного из заключенных







Граффити в комнате для посещений







Розы из бисера. Заключенные рисуют и плетут из бисера, а потом отсылают свои поделки родным и близким







©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



