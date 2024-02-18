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Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Мэтью Перри получил мировую славу после того, как сыграл роль Чендлера в культовом американском телесериале «Друзья» («Friends»). Помимо этого талантливый актер снялся почти в 50 фильмах и строит театральную карьеру. Особняк Мэтью, который находится на Голливудских холмах, оценивают в 13, 5 миллионов долларов США. В доме с прозрачными стенами есть потрясающая комната-кинотеатр и удивительный панорамный бассейн.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Изначально этот дом в Лос-Анджелесе, на юге штата Калифорния, был построен в 1962 году. Его площадь составляла почти тысячу квадратных метров. Мэтью Перри приобрел его в 2011 году за восемь с половиной миллионов долларов и сделал из него роскошный особняк в стиле хай-тек.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Находится дом известного актера на Голливудских холмах, а по соседству живут такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Джоди Фостер и Тоби Магуайр.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

В шикарном доме из стекла с прозрачными стенами у Мэтью Перри есть три спальни и пять ванных комнат. Из особняка открывается прекрасный панорамный вид на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Как и подобает настоящей телезвезде, особое внимание Мэтью Перри уделил созданию домашнего кинотеатра – комнаты, которая оснащена профессиональным оборудованием, огромным экраном и удобной мебелью для приятного просмотра фильмов.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Ещё одной достопримечательностью дома является чудесный пейзажный бассейн со ступенчатым переливом воды и зонами для отдыха.

Заглянем внутрь дома американского киноактера Мэтью Перри

Сейчас знаменитый актер живет и работает в Нью-Йорке, поэтому дом выставлен на продажу. Стоимость особняка превышает тринадцать миллионов американских долларов.

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