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(Не)забудь про душ: чем пахнут дизайнерские футболки за 199$


Ироничные футболки от от Hiro Clark и Le Labo

Ироничные футболки от от Hiro Clark и Le Labo

 

Говорят, нет аромата приятнее запаха кожи любимого человека. Но романтика – романтикой, а о душе (и душЕ) забывать не стоит. Да и парфюмеры с этим высказыванием вряд ли согласятся. Не зря ведь они месяцами и годами экспериментируют в лабораториях, чтобы после разлить по бутылочкам красоту, привлекательность или богатство в концентрациях EDT и EDP. А покупатели не могут просто наслаждаться приятными парфюмерными композициями. Они ещё обсуждают их на форумах и дискутируют, как аромат раскрывается лучше: на коже или на одежде. Наконец-то нашлись умы, которые решили эту проблему. Теперь парфюм можно не просто носить на одежде – теперь одежда может сама пахнуть дорогим парфюмом. Прямо из упаковки!

Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

 

Что нужно, дабы выглядеть расслабленно, стильно и круто, как поп-звезда или модель в перерывах между съёмками? Рецепт прост: удобная футболка с ироничной надписью и дорогой парфюм. Работает и на мальчиках, и на девочках. А дизайнер Hiro Clark и нишевый парфюмерный дом Le Labo решили пойти ещё и дальше и объединить оба этих секретных ингредиента. Взболтали, не смешивали и выпустили серию футболок-унисекс с шикарным ароматом.
Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

 

Как выглядит дорогая дизайнерская футболка? Натуральная хлопковая ткань простого серого или базового белого цвета и одна-единственная чёрная надпись: «I woke up smelling like this» («я пахну так, когда просыпаюсь»).
Зато выбор надписи не случаен: футболка действительно пропитана ароматом дорогого парфюма Le Labo – Santal 33. Так что пользоваться другой туалетной водой поверх – бессмысленное преступление.
Santal 33 от Le Labo

Santal 33 от Le Labo

 

Santal 33 – настоящий хит американского бренда Le Labo. Аромат в популярном для нишевых парфюмов стиле унисекс построен вокруг нот сандала и кожи, а обрамляют эту красоту лесные аккорды кедра, фиалки, а также зелёные искры папируса. Чуть кисловатая, густая композиция хорошо дополняет расслабленный стиль casual в одежде, контрастируя с привычными городскими запахами.
Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo

 

Так что теперь модники могут благоухать дорого и стильно, даже забыв принять душ после шумной вечеринки. Жаль только, что запаха «дорогих духов» хватит только на 6 стирок. Что явно не будет способствовать повышенной гигиене.

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(Не)забудь про душ: чем пахнут дизайнерские футболки за 199$

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(Не)забудь про душ: чем пахнут дизайнерские футболки за 199$Подписаться на мой Instagram
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