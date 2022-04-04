10 великих киноэпопей, поражающих своим масштабом даже бывалого зрителя

«Танцующий с волками» и другие культовые киноэпопеи.
Среди огромного количества фильмов особое место занимают масштабные киноэпопеи, которые повествуют о каком-либо периоде истории и в которых интереснейшим образом и достаточно подробно рассказывается о событиях минувших лет (а то и веков). Здесь вам и батальные сцены, и истории любви и невероятные приключения. Эти фильмы никого не оставляют равнодушным.
1. "Андрей Рублев", режиссер Андрей Тарковский
Кадр из кинофильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Тот случай, когда произведение хочется называть исключительно картиной, а не фильмом. И это действительно эпохальное полотно, исторический срез Руси того времени, где в масштабнейших съемках задействовано невероятное количество людей, животных, техники, всего. Нужна огромная сила режиссера, чтобы объять это всё разом, и она у Тарковского была, вместе с таким же талантом.
Сцены баталий, полета воздушного шара - снятые сверху, сцена с отливаемым колоколом - вблизи, а затем, гудящим, издали... Это же всё натурные были съемки, никаких тебе современных хромакеев! Да, бюджет тогда был задействован колоссальный, сейчас такого себе никто не сможет позволить. Но это никак не умаляет тот факт, что Андрей в свои 33 года задал недосягаемую планку для многих поколений постановщиков. Более того, масштаб свое режиссерского искусства он подкрепил величественной музыкой и нетленными шедеврами художника Рублева...
2. "Апокалипсис сегодня", режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Фильм, который снимали 18 месяцев в тропиках Филиппин.
Здесь вполне мог бы быть другой фильм режиссера, а именно "Крестный отец". Однако, сцена с атакой вертолетов в небе и серфингистами в море под звуки произведения Вагнера - "Полет Валькирий" всё решает. Ради только неё одной уже стоило снимать эту картину 16 долгих месяцев в тропических лесах Филиппин.
Подобно фильму "Андрей Рублев", режиссеру Копполе позволили задействовать в съемках небольшую армию солдат для массовых сцен, и настоящую военную технику, которой воевал филиппинский диктатор Маркос в то время, и многое другое. И есть еще один перекликающийся кадр - жертвоприношение коровы... Выжженные напалмом леса потом сменятся погружением главного героя на девятый круг ада, когда безумие войны выйдет на свет из тени в лице лучшего актера Америки - великолепного Брандо...
3. "Барри Линдон", режиссер Стэнли Кубрик
Фильм о событиях наполеоновской эпохи.
На самом деле, здесь должен был быть фильм про Наполеона. Но Кубрику, несмотря на полноценную, многолетнюю подготовку, его просто не дали снять. И тогда он ограничился "всего лишь" - "Барри Линдоном". Эта картина также повествует о событиях той эпохи, столь же монументальна, но берет своё она всё же другим. Не столько историческим акцентом на конкретной личности, сколько на художественном решении, подлинной живописи в кино.
Режиссер известен всем своим перфекционизмом и дотошностью, он воссоздавал полотна художников буквально наяву. Некоторые сцены снимались исключительно с натурным светом, тех же свечей, чтобы естественно передать все цвета и атмосферу того времени, когда не было еще электричества. И музыка, непременно классическая, Кубрик всегда сам её подбирал.
4. "Танцующий с волками", режиссер Кевин Костнер
«Танцующий с волками» - интереснейшее знакомство с коренными народами Африки.
В этом фильме также есть массовые сцены костюмированных баталий, нырок и погружение в прошлую эпоху, но акцент сделан скорее на изучении быта и жизни другого народа, чем на каком-то историческом эпизоде или личности. Это наиболее доступное и правдоподобное знакомство с коренным населением Америки, которое можно увидеть в игровой форме на экране. Даже сами индейцы в свое время приняли режиссера в свои почетные члены. То есть, подобно своему герою, который становится Сиу...
Пейзажи все времен года, настоящий язык этого народа, подлинная охота и использование луков и пушек тех лет - всё это можно лицезреть за более чем три часа кинопросмотра. Да, хронометраж не очень то и заботил Кевина Костнера. Гораздо важнее была искренность съемок и удивительная любовь к живой природе. Это оценили все, наградив целой кошелкой Оскаров в свое время.
5. "Однажды в Америке", режиссер Серджио Леоне
«Однажды в Америке»: добро пожаловать в прошлое.
Еще один поставщик, умело воссоздавший мир прошлого, правда, уже не столь далекого, как у его предшественников. Эта криминальная сага наблюдает за своими героями на протяжении нескольких десятков лет, по мере их взросления. И это восхитительно - видеть настолько похожих мальчишек-актеров, сыгранных потом великими мастерами этого ремесла. Что еще немаловажно в этом фильме, так это нетленная музыка композитора Эннио Морриконе, которая осталась без наград...
Первого Оскара выдающемуся классику кино вручили всего лишь год назад - за далеко не лучшую в его карьере картину "Омерзительную восьмерку"... Здесь режиссер берет масштабом человеческой драмы, взлетов и падений в рамках одной жизни, на примере жестокого контраста в Америке двадцатых годов прошлого века. Когда среди трущоб и нищенства вдруг появляется король, но время циклично, и ничего не может длиться вечно.
6. "Храброе сердце", режиссер Мэл Гибсон
«Храброе
Талант этого постановщика вполне сопоставим с громкостью его скандалов в личной жизни. Тем не менее, каждый его фильм становится событием. Склонность к гиперреализму и эмоциональной насыщенности каждого кадра, выгодно отличают его от многих других. Он искренне не терпит халтуры и готов переснимать даже самые массовые батальные сцены, если только заметит какие-то неточности - будь то часы на руках у статистов или неподходящая обувь. А их там хватает, и представьте - все шотландцы в килтах!
Величественное, даже пафосное настроение картины и образ главного героя нисколько не отражаются на правдоподобности происходящего, ибо всё реально, всё действительно могло происходить так на самом деле, если буквально воспроизвести многие исторические сюжеты тех времен. Особенно это касается повсеместного предательства... И полного отсутствия морали у власти.
7. "Властелин колец", режиссер Питер Джексон
Какой сюжет, какие средневековые легенды в нём оживают...
Пожалуй, вы уже поняли, что в поисках масштаба нужно непременно нырять в прошлое. То ли это связано с тем, что "сверху" лучше видно, то ли с необходимой отстраненностью от событий, чтобы непредвзято мочь давать свою оценку. Но в этой картине, конечно, не это главное, точнее, не основное. Это же вообще выдуманный мир! Но зато какой сюжет, какие средневековые легенды в нём оживают...
Шекспировский размах страстей, отменный подбор актеров на свои роли и актуальный во все времена сюжет противостояния добра и зла, совершают почти невозможное - делают из фантастической сказки вполне реалистичную антиутопию. То есть, у режиссера получилось воскресить древние мифы и передать их через экран зрителю. Впрочем, в отличии от предыдущих участников списка, здесь многое снималось на зеленом экране... Это данность, с которой приходится в наше время мириться. Без дорогостоящих спецэффектов из простого фэнтези ничего бы не вышло.
8. "Фицкарральдо", режиссер Вернер Херцог
Кадр из фильма «Фицкарральдо» режиссера Вернера Херцога.
В поисках святого грааля аутентичности режиссер Херцог готов на немыслимые поступки. Он запросто может съесть настоящий ботинок и так же легко заставить индейцев, коренных жителей лесов Амазонки, перетащить многотонный корабль через гору. Конечно же, нет. Это было не легко. Это не может быть легко, поскольку это - правда. Приз за режиссуру на Каннском кинофестивале просто так не дают. А здесь еще и сюжет есть в придачу.
Если коротко, то как былым колонизаторам заставить население материка говорить на чуждом языке, романском? Правильно, только насилием. И именно об этом говорит метафорический подвиг фильма, его создателей, актеров, всех. А ведь были даже человеческие жертвы... Всё по-настоящему! И даже опера в джунглях.
9. "Список Шиндлера", режиссер Стивен Спилберг
Кадр из фильма «Список Шиндлера».
"Эстетический холокост"... Звучит ужасающе, не так ли? Но именно этот парадокс можно наблюдать на экране. Высокохудожественное зрелище уродливых явлений двадцатого века. Однако, не только на умопомрачительной стилистике сделал акцент режиссер. Он также использовал типичный американский пафос преувеличения ценности человеческой жизни и тем самым попал в яблочко. То есть, не было попытки охватить всех, всю величину трагедии разом, в провале чего-то подобного плачется и герой в конце фильма. Но он и в то же время осознает величину цены каждого живого человека. И вот на этой горечи построил свою конструкцию Спилберг. Это только снаружи дым от сигареты элегантно струится, внутри же никотин горчит. Здесь весь масштаб внутри одного человека. Утверждающего на экране её величество - жизнь.
10. "Титаник", режиссер Джеймс Кэмерон
Джеймс объясняет Леонардо и Кейт детали съёмок в воде.
Только не кидайте тапками. Вовсе не глубина мелодраматичности или глаз волоокого Ди Каприо поставила этот фильм в список. Нет. Здесь как раз событие. Исторический сюжет непотопляемого корабля "Титаника", а заодно сословный срез. Ведь это неслучайно, что погибают в основном те, кто неимущие, кто нарядов и званий не имеют. И что персонажу Леонардо трагическим героем изначально было стать суждено. А зрители ой как любят сентиментальные драмы на фоне эпических катаклизмов!
Фильмы этого режиссера еще можно ставить в подобные списки за просто таки коммерческие рекорды. То ли он действительно в этом лучше всех, то ли ему настолько везет каждый раз с конъюнктурой рынка... После реального Титаника была война, Первая Мировая. Спустя несколько лет после вымышленного - 11 сентября в Нью-Йорке. Трагедии притягивают трагедии, быть может, это в воздухе витает.
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