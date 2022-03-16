Мечты о лазурных берегах: 18 способов использования ракушек для декора жилья

Возвращаясь с отпуска на море, практически каждый приводит с собой на память пакетик с ракушками.

Но чаще эти самые ракушки буквально через несколько дней оказываются заброшены куда-нибудь на дальнюю полку.

А ведь они могут стать прекрасным материалом для оригинальных поделок, которые украсят интерьер и станут прекрасным напоминанием о лете.

1. Ваза

Ваза, декорированная ракушками.

Обновить старую вазу и превратить ее в нечто поистине уникальное и стильное поможет моток бечевки и горсть морских ракушек. Для реализации подобной идеи поверхность вазы нужно покрыть грунтовкой, смазать клеем, аккуратно обмотать бечевкой, а в центре разместить композицию из ракушек.

2. Объемная картина

Объемная картина в рамке.

Великолепная композиция из ракушек, покрашенных оригинальными темными красками, в рамке для фотографии станет чудесным украшением рабочего стола и напоминанием о летних днях.

3. Свечи

Свечи из ракушек.

Из мелких морских ракушек, заполненных парафином и оборудованными фитильками, получатся прекрасные мини-свечи, которые можно использовать для создания чудесных декоративных композиций. Такие композиции можно использовать для создания романтичной атмосферы в ванной, для украшения журнального столика в гостиной, обеденного стола или прикроватной тумбы.

4. Подсвечник

Подсвечник из раковин.

Раковины от устриц и мидий можно использовать для создания необычных подсвечников, которые в свою очередь станут прекрасными украшениями интерьера.

5. Рама для зеркала

Декор рамы для зеркала.

Зеркало в раме, украшенной множеством мелких и крупных ракушек прекрасно впишется в интерьер ванны или спальни и каждый день будет напоминать о летных днях и морских берегах.

6. Инсталляция

Оригинальная инсталляция из ракушек.

Потрясающая инсталляция из веревок и морских ракушек, которую совсем не сложно сделать своими руками, станет эффектным украшением одной из стен ванной комнаты, прихожей или спальни.

7. Колье

Колье из ракушек.

Великолепное колье из крупных и мелких ракушек, покрашенных в технике омбре, и специальной фурнитуры, станет уникальным и неповторимым украшением, которое подчеркнет вечерний образ.

8. Ночник

Мини-светильник в банке.

Чудесный ночник, который можно сделать из обычной стеклянной баночки небольшого объема, гирлянды и морских ракушек, станет фантастическим украшением прикроватной тумбы в спальне.

9. Баночки

Ракушки в баночках.

Стеклянные баночки, заполненные ракушками, камнями и песком, - это, пожалуй самый простой способ использования морских даров для декора дома. Просто промойте «сокровища», найденные на морских берегах, высушите их и аккуратно разложите в банки. Готовые композиции можно использовать для украшения кухонного подоконника, журнального или рабочего стола, а также полочек в спальне.

10. Блюдо

Ваза для конфет и фруктов.

Любители рукоделия могут использовать морские ракушки для создания и декора оригинальной вазочки для сладостей и фруктов.

11. Музыка ветра

Музыка ветра из ракушек.

Мелкие ракушки прекрасно подойдут для создания чудесного талисмана музыка ветра, который к тому же станет прекрасным украшением интерьера, наполнит дом волшебным звоном и воспоминаниями о море.

12. Декор стола

Декор стола ракушками.

Ракушки, покрашенные в белый цвет, можно использовать для декора небольшого консольного или туалетного столика. Обновленный предмет мебели, несомненно привнесет свежести в интерьер городской квартиры.

13. Светлячки

Композиция из светящихся ракушек.

Крупные морские раковины можно использовать для создания потрясающей композиции, которая украсит журнальный стол и поможет создать романтичную атмосферу. Для реализации этой идеи, ракушки нужно тщательно вычистить, склеить, а во внутрь поставить свечи, лампочки или другие светящиеся элементы.

14. Футуристические детали

Футуристические предметы декора из ракушек.

Великолепные предметы декора, которые можно сделать из крупных ракушек и веток, выкрашенных в серебристый цвет, станут уникальным украшением любого современного интерьера.

15. Зажимы для салфеток

Креативные зажимы для салфеток.

Из ракушек, веревок, шнуров и ниток бус можно смастерить прекрасные зажимы для столовых салфеток, которые станут чудесной изюминкой праздничного стола.

16. Наполнитель

Вазы, наполненные ракушками.

Разнообразные ракушки и камни можно использовать в качестве наполнителя для стеклянных ваз и цветочных горшков. Такая хитрость позволит подчеркнуть красоту растений и превратить их в полноценные предметы домашнего декора.

Видео-бонус:

17. Декор полочек

Полочки, декорированные ракушками.

Обычные полки, декорированные ракушками, преобразятся, заиграют абсолютно новыми красками и станут настоящей изюминкой любого интерьера.

18. Отделка

Отделка одной из стен.

Ракушки, небольшие камни, шлифованные осколки и другие «сокровища», найденные на морском берегу можно использовать для декора одной из стен дома. Для реализации подобной затее, стену нужно подготовить, грунтовать, густо смазать качественным клеем и только после этого приступать к декорированию.

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