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Очки больше никогда не запотевают, даже если я в маске - делюсь секретным способом протирки!

Очки больше никогда не запотевают, даже если я в маске - делюсь секретным способом протирки!

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Эту хитрость знал каждый школьник СССР, а сейчас почему-то мало кто знает про этот способ. Поэтому рассказываю, как сделать так, чтобы очки не запотевали, когда с улицы заходите в помещение. Или когда вы в маске.
 
Способ очень простой, я не знаю, что может быть проще и лучше. 
 
 
Очки запотевают, что делать:
 
Нам понадобится кусок мыла, салфетка для протирания очков. Ну и 2-3 минуты вашего времени.
 
Берем мыло и натираем с двух сторон стекла очков. Делаем это аккуратно, чтобы не оставить царапины. 
 
ВАЖНО! Очки должны быть сухие и мыло тоже сухое.
 
Теперь берем салфетку и натираем до блеска очки. Во-первых, вы удивитесь, насколько чистыми и блестящими будут стекла.
А во-вторых, на очках остается очень тонкий мыльный слой, который не дает очкам запотевать. Этот мыльный слой настолько тонкий, что совершенно никак не заметен, вы все хорошо видите в очках.
 
Лучше всего с этой задачей справляется хозяйственное мыло, но если опасаетесь, что будет чувствоваться его специфический запах, тогда возьмите туалетное - справляется тоже не хуже.
 
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Этим способом еще мой дедушка свои очки чистил. И я до сих пор так чищу, у меня никаких других средств и нет.
 
Способ проверен не одним поколением, работает безотказно!
Так что пользуйтесь на здоровье!

 

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