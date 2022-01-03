Очки больше никогда не запотевают, даже если я в маске - делюсь секретным способом протирки!

Эту хитрость знал каждый школьник СССР, а сейчас почему-то мало кто знает про этот способ. Поэтому рассказываю, как сделать так, чтобы очки не запотевали, когда с улицы заходите в помещение. Или когда вы в маске.

Способ очень простой, я не знаю, что может быть проще и лучше.

Очки запотевают, что делать:

Нам понадобится кусок мыла, салфетка для протирания очков. Ну и 2-3 минуты вашего времени.

Берем мыло и натираем с двух сторон стекла очков. Делаем это аккуратно, чтобы не оставить царапины.

ВАЖНО! Очки должны быть сухие и мыло тоже сухое.

Теперь берем салфетку и натираем до блеска очки. Во-первых, вы удивитесь, насколько чистыми и блестящими будут стекла.

А во-вторых, на очках остается очень тонкий мыльный слой, который не дает очкам запотевать. Этот мыльный слой настолько тонкий, что совершенно никак не заметен, вы все хорошо видите в очках.

Лучше всего с этой задачей справляется хозяйственное мыло, но если опасаетесь, что будет чувствоваться его специфический запах, тогда возьмите туалетное - справляется тоже не хуже.

Этим способом еще мой дедушка свои очки чистил. И я до сих пор так чищу, у меня никаких других средств и нет.