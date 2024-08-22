Как часто нужно стирать постельное бельё и какие правила соблюдать

Нет ничего приятнее, чем ощущение свежего постельного белья. Но как часто нужно его менять, и каких правил стирки придерживаться, чтобы сохранить его чистоту надолго? Делимся в нашей статье.







Наше постельное белье ежедневно собирает на себе большое количество грязи и пыли, особенно у тех из нас, кто не пользуется покрывалом для кровати.

Как правильно стирать постельное белье?

Но основные загрязнения исходят от нашего тела: человек проводит примерно семь часов в постели каждый день, и за это время его тело успевает вспотеть и выработать иные выделения. Поэтому вопрос стирки постельного белья всегда актуален. Рассказываем, как часто нужно это делать и какие правила соблюдать.В среднем, люди меняют постельное белье каждые 24 дня, и, надо сказать, это довольно сильно отличается от рекомендуемого срока. Так, нужно менять постельное белье каждые семь дней, поскольку за это время на нем успевает скопиться большое количество грязи и бактерий.Необходимо учитывать и ваши индивидуальные особенности. К примеру, людям с аллергическими реакциями, или с домашним питомцем, который спит на хозяйской кровати, нужно менять белье каждые 5 дней. И наоборот: если вы не проводите каждую ночь в своей постели, белье, соответственно, нужно менять с учетом тех дней, когда вы бываете дома.Если у вас нет возможности или желания менять постельное белье по указанным срокам, стелите только новые простыни. Дело в том, что они соприкасаются с нашим телом чаще, чем пододеяльники, поэтому последние можно стирать раз в две недели.А чтобы ваше постельное белье реже загрязнялось, соблюдайте некоторые правила:Смывайте макияж перед сном. Этот пункт важно соблюдать не только для красоты нашей кожи, которой вредит сон в косметике, но и для чистоты наволочек. С последними у вашего лица происходит постоянный контакт во время сна и нельзя допустить, чтобы чистое лицо соприкасалось с остатками старой косметики. Это правило особенно важно для тех из нас, у кого есть дерматологические проблемы или повышена чувствительность кожи.Принимайте душ перед сном. Во время сна наша кожа выделяет большое количество пота, и, принимая душ перед сном, вы минимизируете грязь на постельном белье. Все потому, что так ваше белье сталкивается только с ночными выделениями, а те, что были за день, уже смыты вами.Переселите питомца. Наши домашние любимцы кажутся нам милейшими созданиями, и так оно и есть. Однако они не так чистоплотны, как может показаться, ведь на их лапах и шерсти копится большое количество загрязнений с пола, их личного туалета и с улицы. К тому же, они, как и мы, потеют, но, в отличие от нас, не принимают душ каждый день. Поэтому рекомендуем вам оборудовать отдельную лежанку для вашего любимца, чтобы ваше постельное белье как можно дольше оставалось свежим.Как бы просто не звучало это правило, многие из нас забывают его соблюдать, выставляя для всех видов постельного белья привычные 60 градусов и режим «Хлопок». Но долговечность нашего белья во многом зависит от того, как мы его стираем, поэтому будьте аккуратны с такими тканями, как лен, шелк, бамбук и прочими.Если вы придерживаетесь правила стирки каждую неделю, и, к тому же, не ложитесь спать, не приняв душ, значит вам не обязательно стирать постельное белье на высокой температуре. Поверьте, стирка на 40 и меньше градусах отстирает ваше белье также хорошо, и, к тому же, не испортит ткань.Многие из нас стирают постельное белье вместе с нижним бельем и полотенцами. Однако если вы хотите, чтобы ваше постельное белье было свежим и чистым, рекомендуем стирать его отдельно от другого грязного белья. Тем более, что грубая ткань полотенец изнашивает ткань постельного белья.Стоит отметить, что важно также выбирать правильные средства для стирки. Всегда используйте кондиционер, придающий ткани приятный аромат и смягчающий ее. Не забывайте и про то, что порошок является менее действенным средством для стирки, чем капсулы или гель. Да, его стоимость, как правило, меньше, чем у более дорогих аналогов. Однако порошок не всегда отстирывает ткань, так что приходится вновь запускать машинку, а также он меньше щадит ваши вещи.