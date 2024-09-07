Почему Святая инквизиция так яростно преследовала первого классического хирурга: Врач Тальякоцци

Средневековые технологии не были такими отсталыми как все привыкли думать. Медицина тоже развивалась в те времена вовсю. Конечно, далеко не все достижения одобряла Святая инквизиция. Несмотря на жестокие преследования, костры из книг и прочие прелести, именно Средневековье подарило миру первого в истории человечества пластического хирурга.
Гаспаре Тальякоцци
Историки много спорили о дате рождения средневекового хирурга, пока в 1935 году в баптистерии собора Сан-Пьетро в Болонье не было найдено свидетельство о его крещении. Согласно этому документу, Гаспаре появился на свет в 1545 году. Семья Тальякоцци не была богатой, но мальчику постарались дать самое лучшее образование. Поначалу он интересовался литературой, переводя различные произведения с латыни на тосканский. По мере взросления юношу всё больше занимала медицина. Для изучения этой науки он поступил в престижный университет.
Гаспаре Тальякоцци.
Учителями Тальякоцци были такие прославленные профессора, как Улиссе Альдрованди и Джулио Чезаре Аранци. Первый был известным естествоиспытателем и ботаником, который преподавал ему фармакологию, а второй, автор термина гиппокамп и исследователь системы кровообращения, был его учителем анатомии человека. Собственно медицинской науке Гаспаре научился у Джероламо Кардано, который также был известным математиком, философом, астрологом и физиком, автором одной из первых автобиографий. Некоторое время он преследовался инквизицией.
Гаспаре Тальякоцци получил блестящее образование у лучших профессоров своей современности.
Гениальный врач и пионер пластической хирургии
Столь мощный преподавательский состав, помноженный на гений Тальякоцци, не мог не дать нужного эффекта. Ещё за два года до выпуска у Гаспаре уже была своя обширная практика. Он трудился в городском госпитале, который позже стал Болонским архигиннасио, в котором в настоящее время размещаются Коммунальная библиотека и Городской музей. Также там был анатомический амфитеатр. Это помещение предназначалось для анатомических демонстраций. Вокруг стола располагались сидячие места, откуда было хорошо видно всё происходящее. В те времена анатомические амфитеатры были в новинку. Хирургия активно развивалась. Гаспаре часто после окончания учёбы сам там преподавал. Сегодня зал этого амфитеатра украшает деревянная статуя Тальякоцци.
Анатомический амфитеатр.
На достигнутом Гаспаре никогда не останавливался. Он стал сначала профессором хирургии, потом получил учёную степень по философии, затем стал профессором анатомии. В это же время он активно изучал запрещённую католической церковью медицинскую литературу. За свои изыскания подвергался преследованиям. Несмотря на всё это он имел смелость утверждать, что к вере медицина не имеет никакого отношения. Гаспаре был очень уважаемым врачом на то время и его даже побаивались. Услугами Тальякоцци пользовались принцы и герцоги. Слава о нём переросла границы Италии.
Венецианское издание Индекса запрещённых книг 1564 года.
Гаспаре Тальякоцци стал автором нескольких научных трактатов. Наиболее важным является De Curtorum Chirurgia per Insitionem, который издатель Гаспаре Биндони опубликовал в Венеции в 1597 году. Даже инквизиция одобрила книгу. В ней врач описывал всё в контексте роста травм носа из-за увеличения числа дуэлей. Подробнейшим образом была изложена лицевая хирургическая процедура по реконструкции носа, ушей и губ с использованием лоскутов эпидермиса с рук. В труде были описаны четыре успешных случая проведённой Тальякоцци реконструкции носа, что делает его одним из выдающихся пионеров пластической хирургии.
Разрезы для назальных трансплантатов, описанные в De Curtorum Chirurgia per Insitionem.
Конечно, нечто подобное производилось уже в древности. Об этом свидетельствует древний документ - папирус Эдвина-Смита. Работа Тальякоции ценна более глубокими исследованиями этой темы и практическими опытами. Кожа внутренней стороны руки использовалась им потому что на ней не было волос и её легко было нарезать. Кроме того, в этой области кожа была достаточно сжимаемой, чтобы адаптироваться к новому местоположению.
Техника заключалась в том, чтобы сделать несколько надрезов по рисунку, сделанному на конечности. Потом нужно было пропустить несколько полосок, чтобы отделить лоскут от мышцы. После кожу пришивали к носу так, чтобы один конец оставался на носу, а другой — на руке для обеспечения его кровоснабжения. Такая практика требовала держать руку обездвиженной в неудобном положении. Для удобства её фиксировали специальной повязкой.
Руку фиксировали в неудобном положении специальной повязкой.
Проблемы и упадок
Конечно, были случаи, когда кожа не приживалась. Кроме того, иммобилизация руки могла длиться месяцами, что вызывало недовольство и критику со стороны некоторых профессиональных коллег. Многие всё же принимали этот метод. После смерти Тальякоцци этот тип хирургии пришёл в упадок, пока не канул в Лету. Практика была восстановлена лишь в 19 веке и получила название «итальянский метод». Человеком, ответственным за её возрождение, был немец Карл Фердинанд фон Грефе, частный врач герцога Алексея Ангальт-Бернбургского и профессор хирургии Офтальмологического института Берлинского университета.
Итальянский метод возродил немецкий врач Карл Фердинанд фон Грефе.
В 1822 году Грефе был назначен врачом штаба прусской армии и для лечения травм носа или других областей лица, повреждённых в бою, он вернулся к технике ринопластики Тальякоцци. Это может показаться невероятным, но итальянский метод почти не претерпевал изменений до следующего столетия.
Смерть и легенда
А что же Гаспаре Тальякоцци? Знаменитый врач умер в своём родном городе в 1599 году. Был похоронен согласно своего завещания. В последний путь его провожало множество коллег. Погребён Гаспаре был в церкви Сан Джованни Баттиста. К сожалению, на этом история не закончилась. Несколько недель спустя распространился слух, что он занимался чёрной магией и впал в ересь, поэтому монахини выкопали его тело и перезахоронили в неосвящённой земле. По требованию его семьи и коллег инквизиция начала расследование, которое пришло к выводу, что всё это было результатом наветов завистников. Тальякоцци оправдали, а его тело вернули на место первоначального захоронения.
Судебный процесс породил легенду, согласно которой Гаспаре был приговорён к смертной казни инквизиционным правосудием, так как церковь осуждала пластическую хирургию. Это не имеет под собой никаких оснований. Врачу было дозволено ознакомиться с запрещённой литературой специальным разрешением. Кардиналы и богатые аристократы поддерживали его деятельность. Кроме того, перед смертью он завещал деньги на строительство часовни, где его дочь Лукреция приняла монашество.
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