Самые роскошные больницы в мире

Когда люди думают о больницах, они обычно не вспоминают с улыбкой на лице о времени, которое провели там, или о хороших вещах, которые заметили, посещая больницы. Различные опросы показали, что больницы и кладбища являются двумя самыми неприятными для посещения местами, но мы думаем, что приятно удивим вас сегодняшним списком, так как собираемся расcказать о десяти самых роскошных больницах, которые с лёгкостью смогли бы стать пятизвёздочными отелями, если бы они этого захотели.
Медицинский комплекс Маунт-Синай (Mount Sinai Medical Center), Нью-Йорк
Медицинский комплекс Маунт-Синай, основанный в 1852 году и рассчитанный на 1171 кровать, является обучающим медицинским учреждением, оказывающим высокоспециализированную медицинскую помощь. Комплекс прославился на весь мир за высочайшее качество предоставляемых им медицинских услуг. Более того, эта потрясающая гостиница…то есть больница, была упомянута в «Почётном Списке» новостного журнала «U.S. News & World Report». Ей присудили 16-ое место из почти 5000 больниц США. Можно сказать лишь одно: если бы это был «конкурс красоты среди больниц», то она бы заняла гораздо более высокое место.
Рудольфинерхаус (Rudolfinerhaus), Австрия
Эта превосходная больница со странным названием находится в столице Австрии, Вене, и считается лучшей частной больницей в стране. Современное оборудование больницы прекрасно гармонирует с великолепной окружающей больницу природой в 19 муниципальном районе Вены. Пациенты, как правило, хотят побыть в больнице подольше, даже когда они чувствуют себя лучше.
Доминиканские больницы Сент-Роуз (St Rose Dominican Hospitals), Лас-Вегас, Невада
Начиная с 1947 года администрация в доминиканских больницах Сент-Розы делает всё возможное для общин Хендерсона и Лас-Вегаса, штат Невада. Будучи системой с тремя больницами, в которых работают более 3300 заботливых людей, доминиканские больницы Сент-Роуз предоставляют широкий спектр медицинских услуг, в том числе круглосуточное отделение реанимации, полный спектр хирургических услуг, центры первичного инсульта, сертифицированные совместной комиссией (Joint Commission-certified Primary Stroke Centers), отделения эндопротезирования, а также аккредитованные центры по определению и устранению причин болей в груди. Добавьте к этому всю роскошь, которую они предлагают, и вы поймёте, что вы находитесь в безопасных и «драгоценных» руках.
Больница Винни Палмера для женщин и новорожденных (Winnie Palmer Hospital for Women & Babies), Орландо, Флорида
Если вы ищете совершенно особое место, предназначенное для обслуживания уникальных потребностей здравоохранения женщин и новорожденных в теплой, заботливой, семейной обстановке, то больница Винни Палмера для женщин и младенцев – идеальное место для вас. Просто убедитесь, что ваш карман может себе это позволить, потому что лечение в этой больнице обойдётся довольно дорого.
Медицинский Центр Барселоны (Barcelona Medic Center), Испания
По мнению многих туристов из разных уголков мира, Барселона является самым красивым и архитектурно интересным городом во всей Испании. Поэтому, как вы уже, наверное, догадались, местные больницы не могут быть исключением из этого правила.
Медицинский центр Клемансо (Clemenceau Medical Center), Ливан
Если вы думали, что Ливан является бедной страной третьего мира, расположенной где-то на Ближнем Востоке, то вы заблуждались. Медицинский центр Клемансо является не только одним из самых лучших больниц в мире, которые предлагают пациентам самые передовые методы лечения и технологии, но и одним из самых впечатляющих и помпезных медицинских центров, которые вы когда-либо видели. Достаточно взглянуть на фото и вы увидите, что мы не обманываем.
Международная больница Бумрунград (Bumrungrad International Hospital), Таиланд
Международная больница Бумрунград является одним из самых известных мест медицинского туризма на планете, в ней ежегодно проходят лечение более 450 000 иностранных пациентов из разных стран, включая Данию, США, Китай и Швецию. В интерьерах палат использованы спокойные тона и обставлены они уютной мебелью из натурального дерева и плюшевой ткани. Крытые переходы с кондиционированием соединяют несколько башен, которые составляют основную структуру больницы. Здесь также есть два этажа ресторанов и торговых центров.
Клиника «Асклепий» в Бармбеке (Asklepios Klinik Barmbek), Германия
Клиника «Асклепий» в Бармбеке, названная в честь древнегреческого бога медицины Асклепия и расположенная в Гамбурге, является самым крупным медицинским центром в Европе и одной из самых дорогих и роскошных больниц в мире. Конечно, они предлагают не только роскошь, но и одни из лучших медицинских услуг с помощью передовых современных технологий. Кроме того, в палатах этой клиники находятся лучшие матрацы из всех больниц.
Городская больница МедиКлиник (Mediclinic City Hospital), Дубай
Эта больница была открыта в 2008 году при Городе Здравоохранения Дубая (Dubai Healthcare City). Городская больница МедиКлиник является многопрофильной и придаёт совсем иное значение фразе «здравоохранение мирового класса». Будучи учреждением, оснащённым самыми последними разработками в сфере медицинских технологий, эта больница продолжает оставаться лидером на рынке услуг здравоохранения в Дубае в плане качества своего медицинского состава, разнообразия предлагаемых ею услуг и высокотехнологичного оборудования, с которым работает её персонал.
Медицинский центр Провиденс-Аляска (Providence Alaska Medical Center), США
Мы знаем о чём вы думаете: если с вами что-то случится в такой холодной и суровой среде обитания как Аляска, то пиши пропало, не так ли? А вот и нет! Дело в том, что самая крупная больница штата, медицинский центр Провиденс-Аляска, предлагает полный ряд медицинских услуг, как всем жителям Аляски, так и иностранцам. Эта больница настолько замечательна, что ей не приходится завидовать другим крупным и роскошным медицинским учреждениям, расположенным в больших городах по всему миру.
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