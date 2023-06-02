Самые роскошные больницы в мире

Когда люди думают о больницах, они обычно не вспоминают с улыбкой на лице о времени, которое провели там, или о хороших вещах, которые заметили, посещая больницы. Различные опросы показали, что больницы и кладбища являются двумя самыми неприятными для посещения местами, но мы думаем, что приятно удивим вас сегодняшним списком, так как собираемся расcказать о десяти самых роскошных больницах, которые с лёгкостью смогли бы стать пятизвёздочными отелями, если бы они этого захотели.



Медицинский комплекс Маунт-Синай (Mount Sinai Medical Center), Нью-Йорк

Рудольфинерхаус (Rudolfinerhaus), Австрия

Доминиканские больницы Сент-Роуз (St Rose Dominican Hospitals), Лас-Вегас, Невада

Больница Винни Палмера для женщин и новорожденных (Winnie Palmer Hospital for Women & Babies), Орландо, Флорида

Медицинский Центр Барселоны (Barcelona Medic Center), Испания

Медицинский центр Клемансо (Clemenceau Medical Center), Ливан

Международная больница Бумрунград (Bumrungrad International Hospital), Таиланд

Клиника «Асклепий» в Бармбеке (Asklepios Klinik Barmbek), Германия

Городская больница МедиКлиник (Mediclinic City Hospital), Дубай

Медицинский центр Провиденс-Аляска (Providence Alaska Medical Center), США