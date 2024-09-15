8 заманчивых мест, где можно прогуляться по стопам героев культовых фильмов

Отдых – не всегда подразумевает лежание на пляже и наслаждение голубой водичкой бассейна фешенебельного отеля. Увлеченные путешественники предпочитают отправляться по интересным маршрутам «со смыслом». Взять, к примеру места, где проходили съемки известных фильмов, ведь именно там можно прогуляться по тропинкам или искупаться в озере, где когда-то побывали культовые герои и популярные актеры.
1. Национальный парк Банф, где снимали фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший»
Заснеженные вершины Национального парка Банф запечатлены в фильме режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» (Канада).
Леонардо Ди Каприо в роли охотника Хью Гласса, за которую получил долгожданную статуэтку Оскара (сцены из фильма The Revenant).
Любители экстремального отдыха смело могут отправляться в один из старейших Национальных парков Канады под названием Банф, расположенный в провинции Альберта и Британской Колумбии (частично). Именно здесь снимались душераздирающие сцены фильма «Выживший» (режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, вышел на экраны в 2015 г.). По некоторым его живописным тропам бродила не только продрогшая от жуткого мороза съемочная группа, но и сам Леонардо Ди Каприо.
Живописная природа Национального парка Банф манит миллионы путешественников (провинция Альберта, Канада). | Фото: zapovedniki-mira.com.
Справка: Национальный парк Банф занимает площадь в 6,641 тыс. кв. км и находится в горной местности, где можно увидеть реликтовые и хвойные леса, горячие источники, горные озера и реки, ледники и ледовые поля, которые для большинства из нас уже являются экзотикой. В былые времена на его территории велась добыча угля и были построены жуткие тюрьмы и трудовые лагеря. Но это все в прошлом. Сейчас здесь можно увидеть лишь толпы туристов, ведь Банф по праву считается самым посещаемым парком Северной Америки. Сюда устремляются любители зимних видов спорта, экстремалы-скалолазы, все те, кто желает активно и незабываемо провести отпуск в окружении дикой природы.
2. Аллея Дарк Хеджес в телесериале «Игре престолов»
Буковая аллея The Dark Hedges была посажена в конце XVIII века (Брегаг-роуд, Ирландия). | Фото: independenttravelcats.com.
Королевский путь через буковую рощу мало чем отличается от повседневной жизни (The Dark Hedges, Ирландия).
The Dark Hedges (Дарк Хеджес) — это одна из самых красивых и таинственных буковых аллей в мире. Атмосферный туннель, образованный кроной деревьев над пешеходной дорогой Брегаг-роуд соединил деревушки Арма и Странокум (графство Антрим в Северной Ирландии). После того как The Dark Hedges засветилась в 1 и 2 сезонах телесериала, снятого для кабельного телевидения HBO «Игра престолов» (в качестве Королевского тракта), она превратилась в культовое туристическое место, куда устремляются путешествующие со всего мира. Любителей кинематографических достопримечательностей привлекают впечатляющие живые изгороди, которые можно еще увидеть в фильмах «Трансформеры» и «Последний рыцарь».
Таинственная буковая роща стала местом съемок нескольких известных фильмов, что принесло ей мировую славу (The Dark Hedges, Ирландия).
Интересный факт от Novate.ru: Джеймс Стюарт, в 1775 г. построивший загородный особняк, решил высадить вдоль подъездной дороги 150 буков, чтобы путь к дому выглядел более внушительно. По преданиям, среди многовековых деревьев порхает дух Серой Дамы, навевающий страх на местных жителей. Эта легенда появилась вскоре после загадочных смертей дочери владельца и одной из его служанок.
3. Пустыня Вади Рам в Иордании, где снимались «марсианские ландшафты»
Сюрреалистичные пейзажи пустыни Вади-Рам, также известной как Лунная долина, больше похожи на инопланетный ландшафт Wadi (Иордания). | Фото: insidearabia.com.
Ремейк «Алладина» в 2019 г. снимался среди песчаных гор и красных песков пустыни Wadi Rum (Иордания).
Кроваво-красные пески и неземной формы горы из песчаника засушливой пустыни Wadi Rum привлекают кинематографистов со всего мира сверхъестественным «марсианским пейзажем». Вся эта завораживающая красота заставляет любого путешествующего почувствовать (взаправду), что его ноги ступают на другую планету. К сожалению, а может и к счастью, нереальный пейзаж можно увидеть на крайнем юге Иордании, к востоку от Рифтовой долины.
Сцены из фильма «Марсианин», сняты в самой удивительной пустыне мира (Wadi Rum, Иордания).
Сцены из фильмов «Лоуренс Аравийский» и «Дюна» (Wadi Rum, Иордания).
В небольшой песчаной долине снималось огромное количество фильмов, повествующих о путешествиях на Марс и невероятных приключениях на других планетах. Самыми известными из кинолент являются: «Лоуренс Аравийский» (фильм Дэвида Лина, 1962 г.), «Красная планета» (2000 г.), «Миссия на Марс» (фильм Брайана Де Пальмы, 2000 г.), «Марсианин» (фильм Ридли Скотта, 2015 г.), «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (фильм Гарета Эдвардса, 2016 г.), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фильм Джеффри Джейкоба Абрамса, 2019 г.), «Дюна (фильм Дени Вильнёва, 2021 г.), «Лунный рыцарь» (телесериал снятый Джереми Слейтером, 2022 г.) и многие другие.
4. Парати в Рио-де-Жанейро, как остров в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (Бразилия)
Залив Парати стал местом натурной съемки «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
В небольшом городке Парати, на берегу Атлантического океана есть живописный одноименный залив (Paraty Bay), где и снимали сцены медового месяца Эдварда Каллена и Бэллы Свон из легендарного фильма про вампиров «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». Только в ленте это место называлось «Остров Эсми», который был подарен отцом вампирского клана Калленов, своей супруге Эсми.
Главные герои саги «Сумерки» провели на «Острове Эсми» свой медовый месяц (Парати, Рио-де-Жанейро).
В реальной же жизни, в заливе расположены самые лучшие пляжи города (около 300!) с белым мелким песочком и кристально чистой изумрудной водой. Здесь же находится много курортов, отелей и баз дайверов, так что киноманы могут провести время более чем разнообразно.
5. Райские острова Пхи-Пхи в Таиланде
Райские острова Пхи-Пхи стали знамениты не столько благодаря удивительной природе, сколько режиссеру Дэнни Бойлу, решившему снять здесь приключенческую драму «Пляж» (Phi Phi, Таиланд).
Пожалуй, из самых раскрученных киношных достопримечательностей стали острова Пхи-Пхи, расположенные среди Адаманского моря на юге Таиланда. Точнее сказать один из 6 островов архипелага под названием Пи-Пи Лей (Phi Phi Leh) месте с пляжем бухты Майя Бэй (Maya Bay), где в 1998 году снимали сцены приключенческого фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли (премьера состоялась в 2000 г.).
Заманчивые кадры фильма «Пляж», где группа молодых людей живет «как в раю».
Правда, сейчас в этом божественном месте не получится ни подурачиться, ни искупаться, где вздумается и даже переночевать нельзя, ведь за эти годы место стало настолько посещаемым, что прибрежная зона отдана для лодок, доставляющих туристов, а остальная территория признан заповедной.
Путешествующих в сезон отпусков здесь столько, что сложно добраться к единственному пятачку, где все же можно окунуться, правда, расслабиться и там не удастся, учитывая нескончаемый поток киноманов, желающих прикоснуться к искусству таким способом. Красотой первозданной природы придется наслаждаться во время водного путешествия на один из островов архипелага, там и пообедать можно, и переночевать (на одном из них).
6. Городок Татауин и «Звездные войны» (Тунис)
Безлюдные улочки старинного городка стали местом съемки сцены «Звездных войн» (Tataouine, Тунис).
Городок Татауин (Tataouine) – это музей под открытым небом, где еще можно увидеть древние берберские глинобитные дома и зернохранилища (ксары), напоминающие мини-крепость с окнами-бойницами. Домики, больше похожие на высокие пеналы (они давно уже необитаемы) привлекли внимание Джоржа Лукаса, который решил здесь снимать некоторые сцены «Звездных войн». Например, «лунный ландшафт» планеты Татуин, которую и назвали по аналогии городка.
Кинематографические локации превратили древний заброшенный городок в популярное туристическое место (Tataouine, Тунис).
Благодаря этому обстоятельству безжизненные улочки желто-песочного ландшафта стали привлекать туристов, путешествующих Тунисом, ведь грех не взглянуть на колоритную достопримечательность своими глазами.
7. Деревня Хоббитон в Новой Зеландии
Очаровательная деревня Хоббитон была специально построена для съемок фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» (Новая Зеландия).
Любители фэнтези могут смело отправляться в Новую Зеландию, страну, где каждый ее уголок может стать съемочной площадкой без дополнительных декораций. Чего только стоит деревня с говорящим названием Хоббитон. Несложно догадаться, что именно здесь проходили съемки легендарных киносаг «Властелин колец» и «Хоббит». Колоритная деревушка, живописная природа, начиная с зеленых лугов и непроходимыми джунглями, и заканчивая неприступными горами – все это стало местом притяжения фанатов-толкиенистов, почитателей фэнтези и любителей активного отдыха, которые найдут чем заняться, если насобирают достаточно средств, чтобы отправиться в Новую Зеландию.
Сейчас деревню хоббитов посещает до 300 человек в день, что стало подспорьем для фермеров, выделившим землю под ее строительство (Деревня Хоббитон, Новая Зеландия).
Примечательно: Деревни Хоббитон до 1999 года не существовало на карте Новой Зеландии. Она появилась после того, как режиссер Питер Джексон нашел подходящую локацию для съемок фильма. Понадобилось 9 месяцев и 400 рабочих разных профессий, чтобы зеленый холм на Северном острове превратился в настоящую деревню хоббитов с очаровательными домиками-норами (всего 37 объектов), которые были построены по всем правилам, а не в качестве декораций. Стоит отметить, что были задействованы даже дорожная служба и военные подразделения, которые проложили 1,5 км. дороги вглубь острова.
8. Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань (Китай)
Живописная природа в фильме «Аватар» – это не компьютерная графика, а реальное место в Национальном парке Чжанцзяцзе (Хунань, Китай).
Геологический парк Улиньюань с уникальным каменным лесом способен удивить не меньше, чем сам «Аватар» (Хунань, Китай).
Хотя если отправиться в провинцию Хунань, то можно собственными глазами увидеть роскошный природный заповедник больше похожий на ботанический сад с зоопарком вместе взятым. А убедиться в реальных пейзажах можно после посещения геологического парка Улиньюань, где находится уникальный каменный лес, состоящий из тех самых кварцитовых скал. Для облегчения туристического маршрута был построен гигантский подъемник под названием «Лифт Ста Драконов», который доставляет путешествующих на одну из вершин горной гряды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии