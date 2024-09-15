8 заманчивых мест, где можно прогуляться по стопам героев культовых фильмов

1. Национальный парк Банф, где снимали фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший»

Заснеженные вершины Национального парка Банф запечатлены в фильме режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» ( Канада ).

Леонардо Ди Каприо в роли охотника Хью Гласса, за которую получил долгожданную статуэтку Оскара (сцены из фильма The Revenant).

Живописная природа Национального парка Банф манит миллионы путешественников (провинция Альберта, Канада). | Фото: zapovedniki-mira.com.

2. Аллея Дарк Хеджес в телесериале «Игре престолов»

Буковая аллея The Dark Hedges была посажена в конце XVIII века (Брегаг-роуд, Ирландия). | Фото: independenttravelcats.com .

Королевский путь через буковую рощу мало чем отличается от повседневной жизни (The Dark Hedges, Ирландия).

Таинственная буковая роща стала местом съемок нескольких известных фильмов, что принесло ей мировую славу (The Dark Hedges, Ирландия).

3. Пустыня Вади Рам в Иордании, где снимались «марсианские ландшафты»

Сюрреалистичные пейзажи пустыни Вади-Рам, также известной как Лунная долина, больше похожи на инопланетный ландшафт Wadi (Иордания). | Фото: insidearabia.com.

Ремейк «Алладина» в 2019 г. снимался среди песчаных гор и красных песков пустыни Wadi Rum (Иордания).

Сцены из фильма «Марсианин» , сняты в самой удивительной пустыне мира (Wadi Rum, Иордания).

Сцены из фильмов «Лоуренс Аравийский» и «Дюна» (Wadi Rum, Иордания).

4. Парати в Рио-де-Жанейро, как остров в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (Бразилия)

Залив Парати стал местом натурной съемки «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Главные герои саги «Сумерки» провели на «Острове Эсми» свой медовый месяц (Парати, Рио-де-Жанейро).

5. Райские острова Пхи-Пхи в Таиланде

Райские острова Пхи-Пхи стали знамениты не столько благодаря удивительной природе, сколько режиссеру Дэнни Бойлу, решившему снять здесь приключенческую драму «Пляж» (Phi Phi, Таиланд).

Заманчивые кадры фильма «Пляж», где группа молодых людей живет «как в раю».

6. Городок Татауин и «Звездные войны» (Тунис)

Безлюдные улочки старинного городка стали местом съемки сцены «Звездных войн» (Tataouine, Тунис).

Кинематографические локации превратили древний заброшенный городок в популярное туристическое место (Tataouine, Тунис).

7. Деревня Хоббитон в Новой Зеландии

Очаровательная деревня Хоббитон была специально построена для съемок фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» (Новая Зеландия).

Сейчас деревню хоббитов посещает до 300 человек в день, что стало подспорьем для фермеров, выделившим землю под ее строительство (Деревня Хоббитон, Новая Зеландия).

8. Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань (Китай)

Живописная природа в фильме «Аватар» – это не компьютерная графика, а реальное место в Национальном парке Чжанцзяцзе (Хунань, Китай).

Геологический парк Улиньюань с уникальным каменным лесом способен удивить не меньше, чем сам «Аватар» (Хунань, Китай).