Самые крутые гаражи в мире

Гараж — это ваше надёжное прибежище. У всех людей разные дома, но почти во всех них есть помещение, которое известно как «мужская пещера», «логово мужчины». Это место, где вы можете уединиться, сделать паузу и просто отдохнуть. Может быть, вы захотите посмотреть матч любимой команды или последний фильм из «Крепкого орешка» или, возможно, повозиться с машиной.
Гараж — это идеальная мужская пещера, потому что в нём есть всё, что нужно мужчине, чтобы расслабиться. Всё, что вам нужно сделать — повесить на стену телевизор, установить минихолодильник и создать рабочее место. После этого у вас появится полнофункциональное мужское логово.
Некоторые в идее создания мужской пещеры идут ещё дальше. Они могут позволить себе потратить на свой гараж кучу денег, превратив его в самую впечатляющую часть дома, которая имеет такие особенности, о которых автолюбители могут только мечтать. Они проектируют гараж так, чтобы в нём поместился и был выставлен напоказ каждый автомобиль, которым они владеют. По существу, они создают собственный автосалон по своему вкусу с личными автомобилями.
Важно сделать гараж комфортным местом, чтобы в нём можно было находиться сколько угодно, однако люди из этого списка потратили миллионы долларов на то, чтобы сделать гараж действительно впечатляющим.
Тратить такие деньги на свой гараж нет необходимости, но нам приятно, что некоторые люди так делают. Вот 10 самых крутых и впечатляющих гаражей в мире!
10. Гараж Джея Лено (Jay Leno)
Бывший ведущий шоу «Сегодня вечером» («The Tonight Show») всегда был автомобильным энтузиастом и даже не пытался скрывать это. Лено превратил свою любовь к автомобилям в популярное телешоу «Гараж Джея Лено» («Jay Leno’s Garage»), которое выходит в эфир на канале CNBC.
Гараж Лено создаёт ощущение настоящей мужской пещеры. Начиная с дизайна потолка и опорных балок, он отличается великолепным сочетанием современного и олдскульного стиля. На стенах висит множество портретов, которые как завершают стиль гаража, так и подчёркивают красоту автомобилей.
9. Наполовину гараж, наполовину танцевальный зал
Кто заходит в танцевальный зал, изумлённо смотрит вокруг и думает: «А знаешь, что бы здесь отлично смотрелось? Несколько машин»? Кое-кто именно так и сделал.
Замысловатый узор на полу и прекрасно отделанный потолок делают этот гараж самым необычным в мире. Ничто здесь, конечно же, не говорит о том, что это «мужская пещера», но он, безусловно, является прекрасным местом для того, чтобы устроить званый обед и похвастаться своими железными конями.
В этом гараже также есть бар и нечто, напоминающее королевский трон. Только убедитесь, что вы не оставили машину под этой люстрой. Вы ведь не хотите, чтобы произошла авария в стиле «Призрака оперы»?..
8. Гараж в стиле старой автозаправки
Этот гараж в стиле старой автозаправочной станции переносит нас на несколько десятков лет назад — в те времена, когда бензин стоил очень дёшево. Пол в клетку придаёт гаражу чувство ностальгии, а его красный и грязно-белый цвет делает автомобили более заметными.
Эти газовые насосы просто восхитительны! Интересно, владелец гаража наполняет их чем-нибудь? Надеемся, он всё ещё может где-нибудь достать дешёвое моторное масло Texaco!?
7. Гараж на цокольном этаже
«Эй, спускайтесь вниз и оцените мою потрясающую коллекцию автомобилей!»
Всегда впечатляет, когда можешь сделать свой гараж выдающейся особенностью своего дома. Владелец этого гаража того же мнения.
Выложенный блестящей плиткой пол придаёт ещё большее ощущение пространства, отражая второй этаж. Серый цвет пола удачно сочетается с коричневыми стенами, выделяя на своём фоне автомобили ещё больше.
А что больше всего нравится в этом гараже, так это балкон на втором этаже. С одной стороны, с него можно показывать гостям свои дорогие автомобили, а с другой стороны, с него открывается прекрасный вид… на ваши дорогие автомобили!
6. Ослепительно белый гараж с поворотным кругом
Благодаря белоснежным стенам и полу этот гараж похож на гараж из видеоигры «Grand Theft Auto» .
В каждом гараже мечты должен быть хотя бы один поворотный круг. Поместить свой самый дорогой автомобиль на вращающуюся платформу — это, прямо скажем, единственный способ продемонстрировать его. Плюс ко всему, ведущая в гараж подъездная дорожка из булыжного камня служит идеальным признаком того, что за гаражными воротами есть нечто потрясающее. Всё, что для этого нужно — стеклянные ворота, которые подчеркнут это ещё больше. Если только владелец этого гаража так уже не сделал. Бьёмся об заклад, уже сделал.
Если вы собираетесь выкрасить свой гараж в белый цвет, то у вас должен быть автомобиль, которым вы действительно очень гордитесь.
5. Гараж в виде кемпинга
Этот гараж для настоящих любителей походов! Его изюминкой является не столько дизайн интерьера, сколько конструкция в целом. Вряд ли кто-нибудь мог представить, что с помощью палатки, разбитой над стеклянным боксом, можно сделать такой интересный гараж. Правда, это сработает только в том случае, если у вас во дворе найдётся достаточно места для этого.
Гараж довольно хорошо освещён и отлично виден в ночное время. Тент, создающий реальное ощущение того, что ты отправился в путешествие, понравится каждому любителю природы. Гравий вокруг гаража и зелёные балки также добавляют натуральности этому ощущению.
4. Кирпичный гараж
Кто бы мог подумать, что кирпич так хорошо может смотреться в гараже!?
Кирпичные стены гаража создают ощущение, что это особенная часть дома. Стальные балки с кирпичной кладкой наверху придают помещению атмосферу индустриальности, отражая энергию, которую и должен иметь гараж. Спиральная лестница также создаёт ощущение, что это помещение является эксклюзивным.
Непонятно, задумано ли так специально, что кирпичная стена рядом с автомобилем не закончена, но выглядит это симпатично. Благодаря этой уникальной особенности автомобиль не выглядит полностью изолированным в углу.
3. Гараж с чёрной плиткой
Этот гараж выполнен в выдержанном стиле, и, наверное, именно его некрикливый интерьер создаёт особое ощущение.
Пол, выложенный чёрной плиткой, выделяется больше всего — даже больше, чем автомобили. Гараж выглядит футуристически, создавая ощущение, что вы находитесь в фильме «Трон». Он, правда, не слишком технологичен, но определённо выделяется среди остальных в нашем списке.
Благодаря большим окнам в помещение попадает много естественного света, в лучах которого автомобили отлично смотрятся, а картины на чёрной стене хорошо выделяются, придавая помещению особый характер. О, и эти автомобили смотрятся тоже неплохо!
2. Потайной гараж
Что если бы у вас был гараж, о котором никто не знает?
Этот гараж особенно крут из-за своей неприметности. С улицы всё выглядит, будто это обычный дом, но когда веранда отделяется от земли и начинает подниматься, оказывается, что у вас в доме есть огромный гараж!
Трудно представить, сколько труда было вложено в этот гараж. Сделать так, чтобы вся веранда отделилась и поднялась вверх, как гаражные ворота, кажется, просто невероятно!
Интересно, сколько у них было неудачных попыток? Представьте только, вы проверяете гаражные ворота, и вся веранда обваливается прямо на ваш газон!
1. Бесконечный гараж
Это не совсем традиционный гараж, который можно было бы построить в своём доме, впрочем, если быть честным, ни один из представленных здесь гаражей не является традиционным. Но этот гараж — слишком крутой, чтобы не попасть в наш список.
Это автоматическая многоэтажная автостоянка в Германии, которая поднимет ваш автомобиль и поместит его на своё место. Она также опустит ваш автомобиль вниз, словно вендинговый автомат, который захватывает бутылку с напитком и опускает его вниз.
Но подумайте, каково было бы владеть таким гаражом с бесконечной коллекцией автомобилей или иметь многоуровневый гараж, который автоматически опустит вниз любую из ваших машин!?
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