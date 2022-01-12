Универсальная ручная ножовка «2 в 1»: по дереву и металлу

Как говорится: совершенству нет предела. И даже обычную ручную ножовку по дереву можно доработать, чтобы сделать практичнее.

В сегодняшней статье мы расскажем, как на базе ручной пилы по дереву сделать универсальную ножовку, которую можно использовать для распиловки заготовок из дерева и металла. Это очень удобно, так как не нужно таскать с собой сразу две ножовки.

Итак, нам потребуются: ручная ножовка по дереву и ножовочное полотно для ножовки по металлу. Также необходимо будет подготовить заранее два винта с шайбами и гайками.

Основные этапы работИдея изготовления универсальной ножовки принадлежит автору YouTube канала Ipunk Crow. Рекомендуем взять на заметку.

Укладываем ручную ножовку по дереву на рабочий стол или другую ровную поверхность. Прикладываем к ней ножовочное полотно по металлу, маркером ставим метки. Высверливаем два отверстия.

На следующем этапе с помощью болгарки вырезаем часть полотна ручной ножовки на длину ножовочного полотна.

После этого останется только прикрепить ножовочное полотно к ручной ножовке с помощью 2-х винтов и гаек. Со стороны гаек дополнительно устанавливаем металлические шайбы.

В результате, используя доработанную ножовку, мы можем и кусок деревянного бруска отпилить, и кусок профильной трубы отрезать.

Это удобно, например, когда нужно что-то мастерить за пределами домашней мастерской — на улице.

А что вы думаете по поводу данной идеи? Напишите свое мнение в комментариях. Приветствуются также предложения по доработке или улучшению самоделки.



Источник: https://sdelairukami.ru/universalnaya-ruchnaya-nozhovka-2-v-...