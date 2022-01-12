Универсальная ручная ножовка «2 в 1»: по дереву и металлу

Как говорится: совершенству нет предела. И даже обычную ручную ножовку по дереву можно доработать, чтобы сделать практичнее.
В сегодняшней статье мы расскажем, как на базе ручной пилы по дереву сделать универсальную ножовку, которую можно использовать для распиловки заготовок из дерева и металла. Это очень удобно, так как не нужно таскать с собой сразу две ножовки.
Итак, нам потребуются: ручная ножовка по дереву и ножовочное полотно для ножовки по металлу. Также необходимо будет подготовить заранее два винта с шайбами и гайками.
Основные этапы работИдея изготовления универсальной ножовки принадлежит автору YouTube канала Ipunk Crow. Рекомендуем взять на заметку.
Укладываем ручную ножовку по дереву на рабочий стол или другую ровную поверхность. Прикладываем к ней ножовочное полотно по металлу, маркером ставим метки. Высверливаем два отверстия.
На следующем этапе с помощью болгарки вырезаем часть полотна ручной ножовки на длину ножовочного полотна.
После этого останется только прикрепить ножовочное полотно к ручной ножовке с помощью 2-х винтов и гаек. Со стороны гаек дополнительно устанавливаем металлические шайбы.
В результате, используя доработанную ножовку, мы можем и кусок деревянного бруска отпилить, и кусок профильной трубы отрезать.
Это удобно, например, когда нужно что-то мастерить за пределами домашней мастерской — на улице.
А что вы думаете по поводу данной идеи? Напишите свое мнение в комментариях. Приветствуются также предложения по доработке или улучшению самоделки.
Источник: https://sdelairukami.ru/universalnaya-ruchnaya-nozhovka-2-v-...
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