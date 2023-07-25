8 глупых фильмов, вокруг которых разгорались нешуточные страстиЕсли вам понравился пост, пожалуйста,

Порой не только Голливуд, но и другие мировые гиганты выпускают настолько глупые и технически неточные фильмы, что не остаётся никакого сомнения – это провал. Некоторые фильмы ругают со всех сторон, а другие остаются незамеченными, ведь их никто и не ждал. Сегодня мы расскажем о самых худших фильмах за всю историю кинематографа. И речь идёт о действительно плохих фильмах, а не о тех, которые разочаровали кинофанатов, жаждущих увлекательных зрелищ.
1. Птицекалипсис: Шок и Трепет (2008)
Птицекалипсис: Шок и Трепет.
О чём кино: когда успешный инженер-программист Род и его возлюбленная модель Натали проводят ночь в мотеле, то на утро они, проснувшись, обнаруживают, что город находится в осаде огромных, сумасшедших стервятников и орлов. Сойдя с ума от глобального потепления, мутировавшие птицы развили в себе неестественные сверхспособности – они научились плеваться кислотой, стрелять бомбами и многое другое, пытаясь отомстить людям, которые своими автомобилями и заводами загрязняют окружающую среду.
Кадр из фильма Птицекалипсис: Шок и Трепет. \ Фото: kino-punk.ru.
Почему оно плохое: отчасти вдохновлённый классикой Альфреда Хичкока, этот фильм – смесь головокружительных и смехотворных спецэффектов, одномерных персонажей и отсутствия их мотивации, особенно плохого качества звука, а также весёлого, пусть и случайно, комедийного жанра. Зрители восприняли эту картину как «плохо, но хорошо», вдоволь насмеявшись над жалкими потугами изобразить действительно ужасающих птиц. Несмотря на то, что фильм был полностью создан и прорисован на компьютере, сами птицы получились невероятно бюджетными, которые попросту плавают, а не летают в небе, не сочетаются между собой в живых кадрах с реальными людьми. По словам самого режиссёра-сценариста Джеймса Нгуена, он вовсе не хотел сделать свой фильм до комичного смешным. Главной целью его было сделать предостережение для человечества, которое использует земные блага и даже не думает об экологии. Однако получился совсем другой эффект, а потому этот фильм стал самым нелепым и обсуждаем в начале нулевых.
2.Нереальный блокбастер (2008)
Нереальный блокбастер.
О чём кино: ещё в 10 001 году до нашей эры Эми Уайнхаус предсказала, что конец света наступит 29 августа 2008 года. В эту дату группа из нескольких человек посетит вечеринку «Сладкие шестнадцать», которую устраивает 25-летний Уилл, только для того, чтобы попасть в целую серию стихийных бедствий, начиная от торнадо, и заканчивая глобальным похолоданием и метеоритным дождём. Вместе группа может управлять перчаткой материи, а также использовать камео знаменитостей одну за другой, что поможет им спасти мир при помощи хрустального черепа.
Кадр из фильма Нереальный блокбастер. \ Фото: filmopotok.ru.
Почему оно плохое: как и большинство фильмов в жанре пародий, этот фильм имеет в изобилии отсылок на современную поп-культуру, а также обладает неуместной и порой весьма кривой сатирой на известные фильмы и шоу, музыкальные клипы и даже синглы. Всё это было сделано, безусловно, в попытке добиться хоть какого-то уровня смеха от киноманов, что будут узнавать свои любимые сюжеты и лучших героев на экране. К несчастью, фильм «Нереальный блокбастер» – это просто сборная солянка всего самого-самого, что абсолютно не сочетается между собой и даже не связано какой-то единой историей, сливаясь в одно, весьма странное единое целое. Это типичный пример комедии с наименьшим показателем юмора, а также своеобразная капсула времени, показывающая многими забытые сюжеты. Так, здесь можно отыскать отсылки к Индиане Джонсу, Хэнкоку, Беовульфу, к Ханне Монтане и другим вещам и личностям. Однако эта картина большую часть времени тратит на собственные же ляпы, чем на создание действительной яркой комедии на фоне масштабной катастрофы.
3. Аватар: Легенда об Аанге (2010)
Аватар: Легенда об Аанге.
О чём кино: после столетнего мира между племенами Воды, Воздуха, Земли и Огня, последнее провоцирует войну между ними, начиная порабощение остальных и мечтая поставить мир на колени. Лишь годы спустя Аанг, ставший реинкарнацией могущественного Аватара, учится использовать в бою все четыре основных элемента, и ему открываются уникальные возможности комбинировать магию воды, воздуха, земли и, конечно же, огня. Ему суждено остановить войну, а потому он и его верные друзья отправляются на поиски Чжао и опального принца Зуко, чтобы помочь племенам освободиться от огненного ига.
Кадр из фильма Аватар: Легенда об Аанге. \ Фото: kinoserial.tv.
Почему оно плохое: М. Найт Шьямалан написал и снял как этот фильм, так и мультфильм, основанный на этой вселенной. В то время, как мультфильм и по сей день считается культовым, многие люди не оценили фильм, считая его по меньшей мере провальным. Здесь можно отыскать всё, начиная от неестественных диалогов, плоского окружающего мира, канвы истории, которую трудно понять с самого начала, и множество другого. Отдельно критики отметили, что этот фильм – далеко не первый, где обычные традиционные актеры пытаются вжиться в роли этнических азиатских персонажей. То, что сам Найт защищал кавказский каст персонажей, только лишь подливало масла в огонь. Несмотря на то, что эта откровенно неуклюжая адаптация стала одной из худших, вышедших за последнее время, она, определённо, проложила дорогу фильмам других жанров, что, основываясь на опыте «Аватара», точно видели, чего им не следует делать.
4. Такие разные близнецы (2011)
Такие разные близнецы.
О чём кино: рекламный директор Джек живёт своей, размеренной и счастливой жизнью с супругой и детьми в Лос-Анджелесе. Единственное, чего он ждёт с ужасом – это приезда его сестры-близняшки Джил на Хануку. Несмотря на отвратительные отношения между ними, Джек решает сделать что-то ради своей сестры, что остро переживает потерю матери, а потому берёт её на игру Лейкерс в качестве извинения. Однако во время игры брат и сестра сталкиваются ни с кем иным, как с самим Аль Пачино, который нужен Джеку для новой рекламной компании. Но звезда отказывает ему и обращает внимание на Джил, что и даёт старт несуразным и комичным событиям.
Кадр из фильма Такие разные близнецы. \ Фото: kinogo.cc.
Почему оно плохое: этот фильм вполне мог стать ещё одной безобидной семейной комедией, ведь это именно то, что задумывалось сценаристами и режиссерами. Однако зрители не оценили тот факт, что и Джека, и Джил играет один и тот же комедийный актёр – Адам Сэндлер, известный своим нестандартным и порой неуместным подходом к игре. Самому же Аль Пачино досталось несколько нагоняев от зрителей, но больше всего они высмеивали именно режиссера Денниса Дугана, что не смог сделать этот фильм хотя бы немного смешным. Так, критике подвергся и прием переодевания и игры одним актером сразу двух ролей, что уже давно стало избитым голливудским клише, которое напрягает до тошноты. Этому фильму предшествовало несколько хороших комедий с Адамом в главной роли, однако критики считают, что именно после этой картины его карьера пошла на спад.
5. Баки Ларсон: Рождённый быть звездой (2011)
Баки Ларсон: Рождённый быть звездой.
О чём кино: застрявший в маленьком городке на Среднем Западе, молодой парень Баки Ларсон, у которого нет ни карьеры, ни любви, ни каких-то видимых перспектив, внезапно для себя обнаруживает, что его родители были фантастическими звёздами в порно-индустрии. Несмотря на полное отсутствие сексуального опыта, Баки решает отправиться в Голливуд, полагая, что сможет пойти по стопам своих родителей и продолжить «семейное дело». Но сами сценаристы менее радужно относятся к Ларсону, считая, что у него есть один главный недостаток, который мешает ему стать достойным порно-актёром.
Кадр из фильма Баки Ларсон: Рождённый быть звездой. \ Фото: okko.tv.
Почему оно плохое: этот фильм стал по-настоящему уникальным, ведь на сайте-обзорщике Rotten Tomatoes завоевал своего рода пьедестал и не получил ни одной рецензии, оставшись незамеченным, поскольку ему ещё до выхода присвоили рейтинг в ноль процентов. Этот фильм был полностью написан и спродюсирован Адамом Сэндлером, и многие зрители отметили, что именно это и является причиной его провала. Ник Свардсон, который сыграл главную роль в фильме, всячески пытался защитить эту картину, утверждая, будто критики и зрители ещё до выхода кино предвзято отнеслись к нему, откуда и посыпались негативные отзывы. Однако даже сами зрители заметили, что история Баки Ларсона, обладающего крошечным достоинством, которое не даёт ему стать порно-звездой, весьма притянута за уши, а потому, наполненная подростковым и глупым юмором ниже пояса, оказалась никому не интересна. Поэтому вовсе не удивительно, что фильм был номинирован на «Золотую малину», а также не окупил и четверти своего бюджета.
6. Судьбоносные открытия (2013)
Судьбоносные открытия.
О чём кино: главный герой Дилан оказывается сбит автомобилем, получая весьма серьёзные травмы, которые мистическим образом заживают, а сам он получает невероятные способности, не понимая, что могло послужить тому причиной. Вместо того, чтобы вернуться к своей писательской карьере и продолжить книгу, Дилан решает взяться за невероятное задание, а именно – использовать свои новые хакерские навыки, чтобы получить доступ к главным правительственным секретам, а также той части конфиденциальной информации, которую они от нас скрывают. Он решает раскрыть миру все эти секреты, которые хранились в тайне десятилетиями, рассказывая о недобросовестных политиках и других бичах общества.
Кадр из фильма Судьбоносные открытия. \ Фото: kinopoisk.ru.
Почему оно плохое: киноманы поставили этот фильм на одну полку с такими «шедеврами», как «Комната» и «Тролль 2», а всё потому, что он был настолько нелеп и плох, что это сыграло ему в какой-то степени на руку. Нил Брин, который не только написал сценарий, стал режиссером, продюсером и даже актером в этом кино, не смог полностью раскрыть всю историю, которая таилась в его уме. Отмечается, что этот фильм был объявлен «паранормальным триллером», но вместо этого он представляет собой смешение малопонятной мистики, компьютерного взлома и хакерства, а также сверхтаинственного правительственного заговора. В фильме не объясняется, что случилось с Диланом перед аварией, но при этом за ним следит белая субстанция, которая склонна к некоторым эротическим переживаниям, что отображаются как мысли Брина, остающегося наедине с голой женщиной в комнате, окна которой заклеены черными мешками для мусора. Зрители так и не смогли понять, какие секреты открывает Дилан в конце фильма, выступая на пресс-конференции в Капитолии, что, к слову, был плохо сделанным зеленым экраном, однако становится понятно, что этих слов достаточно, чтобы спровоцировать целую волну самоубийств между чиновниками и другими членами высшего общества.
7. Муви 43 (2013)
Муви 43.
О чём кино: это апологизированный набор комедийных короткометражек, соединяющий в себе работы сценариста Чарли Весслера, что известен тем, что пишет самые отвратительные сюжетные истории, которые около десяти лет не были оценены ни одной известной студией кинопроизводства. В число этих небольших короткометражек входит несколько нереальных и довольно глупых, каждая из которых пропитана невероятным количеством пошлых и скучных шуток. Все они пропитаны общей идеей, которая кроется в том, что двое школьников решают отомстить своему другу, создавая так называемый «Муви 43» – сверхсекретный правительственный фильм, который разыскивает ФБР и ЦРУ.
Кадр из фильма Муви 43. \ Фото: аfisha.ru.
Почему оно плохое: несмотря на то, что это кино вдохновлялось другими успешными и порой даже интересными антологиями комедийных короткометражек, такими как «Квадратный ящик» или «Солянка по-кентуккийски», а также имело довольно обширный звёздный состав, включая несколько лауреатов на популярные премии, его всё равно назвали одним из самых громких провалов современности. Так, этот фильм провалился не только в плане зрительской оценки, но и не понравился критикам, а также не смог окупить расходы на гонорары, рекламу и производство в прокате. Даже в том небольшом количестве позитивных рецензий, которые давали этому фильму, отмечается, что он следует по скользкой дорожке из довольно грубого и нелепого юмора, а потому было явно видно, что даже самим актёрам порой неловко от того, в какие дебри заводит сюжет их персонажей. Некоторые же, такие как, к примеру, Ричард Гир, даже пытались соскочить с этого поезда, однако не смогли, поскольку их удерживал уже подписанный контракт.
8. Лига мечты (2014)
Лига мечты. \ Фото: google.ru.
О чём кино: в начале прошлого столетия у нескольких известных людей появилась амбициозная мысль о том, чтобы создать футбольную организацию, которая могла бы объединить весь мир, а именно – ФИФА. Так, этот фильм повествует о документальных событиях, а также о жизни трёх самых известных личностей – Жюля Риме, Жоао Авеланжа и, конечно же, Йозефа Блаттера, рассказывая о том, какой вклад они сделали для этого и как проходила разработка первых чемпионатов мира, а также других футбольных встреч и соревнований.
Кадр из фильма Лига мечты.
Почему оно плохое: в отличие от всех остальных фильмов, представленных в этом списке, «Лига мечты» технически является очень хорошим и весьма искусным кинотворением. Однако это никак не помешало ему стать одним из самых громких коммерческих провалов, поскольку режиссеры не смогли скрыть того, что на 90% этот фильм был проплачен и куплен самой организацией ФИФА, а потому в нём присутствовали хвалебные оды и вставки о современной её версии. Чтобы придать хоть какой-то позитивный облик ФИФА, писатель и сценарист Фредерик Обертен тщательно проигнорировал скандал о коррупции и продажности международной футбольной верхушки. Тим Рот, исполняющий роль Йозефа Блаттера, отметил, что был разочарован тем, что в фильме не пытались объяснить все эти конфликты, а тщательно старались прикрыть их маской добропорядочности. Кроме того, через год после выпуска фильма, его репутация и в принципе необходимость в нём отпала, поскольку вскрылось дело о коррумпированности главных её лиц, а именно – Йозефа Блаттера и Жоао Авеланжа, которые были уволены со своих постов. Поскольку бывшие президенты ФИФА в этом фильме преподносились как герои, а в самом кино не было и намёка на их грехи и ошибки, большинство критиков теперь сходятся на мысли, что документальная драма Обертина – это всего лишь невинный и неполный отчёт о событиях, а также своеобразная пропаганда, коррумпированная ничуть не меньше, чем её заказчики.
По материалам сайта screenrant.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии