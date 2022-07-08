Этот город в огне: как англичане деревянный Лондон сожгли

В Лондоне сожгли деревянный макет города
Великий лондонский пожар — одно из самых трагических событий в истории Лондона 17 века. В 1666 году огонь разрушил практически весь город, унеся десятки жизней. В память об этом британцы провели фестиваль London 1666, на котором сожгли деревянный макет средневекового города. Огонь, разыгравшийся не на шутку, выглядел угрожающе...
Деревянный макет Лондона от Дейвида Беста
Деревянную модель города создал американский дизайнер Дейвид Бест (David Best), его работы часто можно увидеть на крупнейшем огненном фестивале Burning Man.
Деревянный макет, созданный к годовщине 350-летия со дня великого пожара
Предание огню деревянного макета — лишь одно из многих мероприятий, которые проходят в Лондоне. К 350-й годовщине пожара британцы подготовились основательно: для горожан и гостей столицы работают выставки и экскурсии, фуд-маркет и необычная выставка, на которой продаются средства нетрадиционной медицины, которые можно использовать для лечения ожогов.
Огненный фестиваль в Лондоне
Большой пожар 1666 года начался в булочной на улице Паддинг-лейн ночью 2 сентября. В течение четырех часов огонь разрушил около 80% всех деревянных построек в сити, когда огонь был потушен, оказалось, что разрушено около 70 тысяч построек из 80 тысяч. Практически все горожане остались без крыши над головой.
В Лондоне сожгли деревянный макет города
По официальным данным в огне сгорели всего 6 человек. Наверняка смертей было больше, но статистику никто не вел, да и судьба бедняков мало кого заботила на тот момент. Тела погибших могли быть кремированы огнем, так что никаких сведений о погибших не осталось.
В Лондоне сожгли деревянный макет города
Расследование причн пожара занимались власти. Виновных обнаружено не было, по официальной версии огонь начался из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на количество разрушений, многие историки называют и положительный момент того, что центр города был выжжен: после 1666 года чума, бушевавшая до этого в Европе, уже не вернулась в Британию. Пои одной из версий, огонь провел дезинфекцию сити.
В Лондоне сожгли деревянный макет города
Интересно и то, что после страшнейшего прецедента в Европе стали появляться первые страховые агентства, которые предлагали защиту на случай пожара.
После великого пожара 1666 года Лондон отстроили уже из камня, сохранив при этом прежнее расположение улиц.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии