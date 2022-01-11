8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»

8 вещей, которые превращают интересную женщину в бабу.

1. Неаккуратный или слишком яркий макияж

То ли женщина, то ли видение.

2. Вычурный маникюр

«Ноготочки».

3. Дикая завивка

Даже Аллегрова её больше не выдерживает.

4. Балахоны

И ничего он не скрывает.

5. Трикотаж в обтяжку

Горячо!

6. Шубы

Не шуба, а богатство.

7. Пакеты

Иногда пакетов становится слишком много.

8. Склочность

Нахамить – дело святое.