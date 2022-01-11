8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»

8 вещей, которые превращают интересную женщину в бабу.
Говорят, что молодость – это состояние души. А ведь и в правду: можно и на пенсии оставаться бодрым, любознательным и вообще душой компании. Вот только неприятное слово «баба» – это тоже больше о личности, чем о возрасте. И пусть в группе риска женщины «немножко за…», даже их совсем молодые подруги могут запросто получить это почетное звание. Достаточно начать злоупотреблять 8 вещами, которые превращают леди в бабу.
Кому не хочется дольше оставаться молодым и производить приятное впечатление на окружающих? Если вы – тоже в их числе, то постарайтесь избегать вот этих типичных вещей, которые быстро превращают интересную женщину в «суровую бабу». Это ведь совсем не сложно.
1. Неаккуратный или слишком яркий макияж
То ли женщина, то ли видение.
Серьёзно: никто не имеет права требовать от женщин идеального, да и вообще любого макияжа. Если только вы – не бортпроводница. Им по контракту положено. Но если уж взялись наводить красоту, то делайте это толково. Ведь ничто не добавляет вульгарности и возраста даме быстрее, чем синие тени в сочетании с перламутровой помадой. Не умеете рисовать роковые стрелки и томные смоки? Ограничьтесь одним (!) слоем туши для ресниц и губной помадой выразительного оттенка. И в вашей элегантности никто не усомниться.
2. Вычурный маникюр
«Ноготочки».
С цветочками, павлиньими хвостами и прочими блёстками. А когда эта «дизайнерская» красота начинает облазить… Бррр. Лучше слой совершенно прозрачного лака или даже полное его отсутствие, чем такая «прелесть».
3. Дикая завивка
Даже Аллегрова её больше не выдерживает.
У большинства людей (как и у самой прекрасной обладательницы) эта причёска ассоциируется с буйными 80-ыми. Вот пусть там и остаётся.
4. Балахоны
И ничего он не скрывает.
Стиль Аллы Борисовны безоговорочно прибавляет женщине «солидности». А заодно и лишних кило визуально, как бы ни хотелось их скрыть в многочисленных складках ткани. И в итоге женщина в самом расцвете сил моментально превращается если не в звезду советской эстрады, то в суровую супругу чиновника из той же эпохи. Оно вам надо?
5. Трикотаж в обтяжку
Горячо!
Ох уж, этот трикотаж. А если ещё с тигровым или другим «весёленьким» принтом… Как бы не хотелось примерить «лосинки» и «топик» в обтяжку, после того, как дети поступили в университет – только дома и только, когда никто не видит. Иначе сравнений с не слишком любезной продавщицей на рынке избежать не получится.
6. Шубы
Не шуба, а богатство.
Большие такие, солидные. Под которые поместится балахон из пункта №4, огромный мохеровый свитер и две лучшие подружки. Мёрзнуть зимой – это не дело. Но и испытывать нервы окружающих в транспорте людей на прочность – тоже. Конечно, шуба шубе рознь. Во всем нужна мера.
7. Пакеты
Иногда пакетов становится слишком много.
Много пакетов, или хотя бы по одному в каждую руку. Нет, никто не отменяет поездок за продуктами в «Ашан» на другой конец города. Но если вы заметили, что пакет стал сопровождать вас везде (по дороге на работу, обратно, в гости), то пора что-то менять в жизни. Например, купить сумку побольше. Но, пожалуйста, только не клетчатую!
8. Склочность
Нахамить – дело святое.
Внешность – это ещё мелочи. Истинную «бабу» выдают поступки. Точнее, привычка всегда и везде высказывать своё мнение, повышать голос по любому удобному случаю и веско аргументировать свою правоту богатым жизненным опытом. Женщине на букву «Б» все и везде должны, её окружают исключительно «хамки» и «милочки», а ещё дико бесит, когда не уступают место в транспорте. Узнаёте себя в вышеописанном? Тогда улыбнитесь. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно злиться.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии