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8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»


8 вещей, которые превращают интересную женщину в бабу.

8 вещей, которые превращают интересную женщину в бабу.

 

Говорят, что молодость – это состояние души. А ведь и в правду: можно и на пенсии оставаться бодрым, любознательным и вообще душой компании. Вот только неприятное слово «баба» – это тоже больше о личности, чем о возрасте. И пусть в группе риска женщины «немножко за…», даже их совсем молодые подруги могут запросто получить это почетное звание. Достаточно начать злоупотреблять 8 вещами, которые превращают леди в бабу.

Кому не хочется дольше оставаться молодым и производить приятное впечатление на окружающих? Если вы – тоже в их числе, то постарайтесь избегать вот этих типичных вещей, которые быстро превращают интересную женщину в «суровую бабу». Это ведь совсем не сложно.

1. Неаккуратный или слишком яркий макияж


То ли женщина, то ли видение.

То ли женщина, то ли видение.

 

Серьёзно: никто не имеет права требовать от женщин идеального, да и вообще любого макияжа. Если только вы – не бортпроводница. Им по контракту положено. Но если уж взялись наводить красоту, то делайте это толково. Ведь ничто не добавляет вульгарности и возраста даме быстрее, чем синие тени в сочетании с перламутровой помадой. Не умеете рисовать роковые стрелки и томные смоки? Ограничьтесь одним (!
) слоем туши для ресниц и губной помадой выразительного оттенка. И в вашей элегантности никто не усомниться.

2. Вычурный маникюр


8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»

«Ноготочки».

 

С цветочками, павлиньими хвостами и прочими блёстками. А когда эта «дизайнерская» красота начинает облазить… Бррр. Лучше слой совершенно прозрачного лака или даже полное его отсутствие, чем такая «прелесть».

3. Дикая завивка


Даже Аллегрова её больше не выдерживает.

Даже Аллегрова её больше не выдерживает.

 

У большинства людей (как и у самой прекрасной обладательницы) эта причёска ассоциируется с буйными 80-ыми. Вот пусть там и остаётся.

4. Балахоны


И ничего он не скрывает.

И ничего он не скрывает.

 

Стиль Аллы Борисовны безоговорочно прибавляет женщине «солидности». А заодно и лишних кило визуально, как бы ни хотелось их скрыть в многочисленных складках ткани. И в итоге женщина в самом расцвете сил моментально превращается если не в звезду советской эстрады, то в суровую супругу чиновника из той же эпохи. Оно вам надо?

5. Трикотаж в обтяжку


Горячо!

Горячо!

 

Ох уж, этот трикотаж. А если ещё с тигровым или другим «весёленьким» принтом… Как бы не хотелось примерить «лосинки» и «топик» в обтяжку, после того, как дети поступили в университет – только дома и только, когда никто не видит. Иначе сравнений с не слишком любезной продавщицей на рынке избежать не получится.

6. Шубы


Не шуба, а богатство.

Не шуба, а богатство.

 

Большие такие, солидные. Под которые поместится балахон из пункта №4, огромный мохеровый свитер и две лучшие подружки. Мёрзнуть зимой – это не дело. Но и испытывать нервы окружающих в транспорте людей на прочность – тоже. Конечно, шуба шубе рознь. Во всем нужна мера.

7. Пакеты


Иногда пакетов становится слишком много.

Иногда пакетов становится слишком много.

 

Много пакетов, или хотя бы по одному в каждую руку. Нет, никто не отменяет поездок за продуктами в «Ашан» на другой конец города. Но если вы заметили, что пакет стал сопровождать вас везде (по дороге на работу, обратно, в гости), то пора что-то менять в жизни. Например, купить сумку побольше. Но, пожалуйста, только не клетчатую!

8. Склочность


Нахамить – дело святое.

Нахамить – дело святое.

 

Внешность – это ещё мелочи. Истинную «бабу» выдают поступки. Точнее, привычка всегда и везде высказывать своё мнение, повышать голос по любому удобному случаю и веско аргументировать свою правоту богатым жизненным опытом. Женщине на букву «Б» все и везде должны, её окружают исключительно «хамки» и «милочки», а ещё дико бесит, когда не уступают место в транспорте. Узнаёте себя в вышеописанном? Тогда улыбнитесь. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно злиться.

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8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»

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8 вещей, которые превращают женщину в «бабу»Подписаться на мой Instagram
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