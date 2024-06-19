Полезные трюки для малогабаритной квартиры

Владельцы маленьких квартир – те еще фантазеры. А как по-другому, если им приходится постоянно придумывать, как уместить на крохотное площади все необходимое?







Мы собрали несколько полезных трюков, которыми гордятся жители малогабариток, чтобы вы тоже могли создать просторное и функциональное пространство, даже если в вашем распоряжении всего 25-30 квадратных метров.

Трюк 1: Мини-версия прихожей

Трюк 2: Не забывайте про архитектурные особенности

Трюк 3: Продумайте рабочее пространство

Трюк 4: Отодвиньте мебель от стены

Трюк 5: Визуально зонируйте комнату

Трюк 6: Используйте зеркала и бликующие поверхности

Трюк 7: Откажитесь от плотных штор

Трюк 8: Выбирайте правильные светильники

Используйте минимум мебелиПрихожая – комната, от которой ни в коем случае нельзя отказываться, ведь это своеобразная «буферная» зона, которая помогает поддерживать чистоту и обеспечивает психологический комфорт. Даже если квартира совсем маленькая, вы можете грамотно оформить пространство, сделать его удобным и функциональным. Вам не нужны громоздкие шкафы, зеркала в массивных рамах, большие комоды или многоэтажные обувницы.Для того, чтобы прихожая справлялась с возложенными на нее обязанностями, достаточно будет повесить на стену аккуратное зеркало и несколько крючков для одежды, поставить компактную тумбу или консоль. Если останется место, завершите композицию пуфиком с местом для хранения внутри либо лавочкой с мягким сиденьем и полками под обувь внизу.Этой мебели будет вполне достаточно для того, чтобы вы и ваши гости чувствовали себя комфортно при входе в квартиру. Но самое лучшее, что для ее размещения не нужно много места – достаточно свободного угла.Из подоконника получится зона отдыха или рабочее пространствоПри обустройстве малогабаритки важно учитывать каждый сантиметр пространства, ведь от того, как вы распорядитесь имеющейся площадью, зависит удобство проживания в квартире. Как воспользоваться архитектурными особенностями вашего жилья по максимуму? Здесь есть много разных вариантов. Расскажем на примере подоконника.Если вы до сих пор используете его исключительно как полку для комнатных растений, то очень много теряете. На самом деле из него можно сделать дополнительную рабочую поверхностью на кухне, барную стойку или даже мягкую зону для отдыха, главное, чтобы ширина позволяла.В последнем случае нужно всего лишь положить на подоконник мягкий матрас и дополнить его несколькими подушками. По бокам отлично будут смотреться полки для книг. В итоге получится прекрасный уголок для чтения, релакса и встреч с друзьями. Кстати, такой подоконник смело заменит громоздкий диван, который бы занял половину комнаты.Кабинет можно организовать на балконе или в шкафуЕсли вы фрилансер или часто берете работу на дом, вам жизненно необходим мини-офис. Многие спросят «Зачем? Ведь можно лечь с ноутбуком на диван или кровать». Можно, но вряд ли вы сможете себя настроить на работу в подобных условиях, скорее, на отдых и любимые сериалы. Поэтому одна из первоочередных задач – оформить для себя маленький кабинет.Хорошая новость – для него понадобится совсем немного места. Один из наших любимых вариантов – офис в шкафу. Все, что вам нужно сделать – установить там компьютерный стол. В будние дни шкаф-купе будет вашим кабинетом, а на выходных, когда вы закроете дверцу, превратится обратно в гостиную.Еще одна отличная идея – оформить рабочее место на балконе. Хватит делать из него кладовку для бесполезных вещей. Выбросьте отсюда все ненужное, поставьте стол, удобное кресло, повесьте несколько полок для книг и документов. Вуаля – кабинет готов! А если вы еще и утеплите балкон, то получите всесезонный cloffice, в котором круглогодично можно решать свои рабочие задачи. Кстати, если у вас большая семья, то это еще и отличный способ уединиться.В изножье кровати можно поставить рабочий стол.Существует стереотип о том, что для экономии места мебель должна стоять у стены. На самом деле такое расположение, наоборот, делает пространство визуально меньше, ведь комнате не хватает воздуха. Если есть возможность, поставьте диван и кресла ближе к центру – так они будут смотреться намного легче. Еще один вариант интересного размещения мебели – письменный стол в изножье кровати. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: работать, глядя в окно, а не в стену, и грамотно разграничить две зоны – для сна и для работы.Используйте разные напольные покрытия и цвет стенКстати, о зонировании. В случае с маленькой квартирой это, пожалуй, самый важный момент, ведь зачастую в одной комнате располагается и кровать, и диван с телевизором, и рабочий стол. Обычно дизайнеры рекомендуют использовать для разграничения территорий «материальные» вещи: стеллажи, рейки, гипсокартоновые перегородки, ширмы, шторы. Мы же советуем отдать предпочтение визуальным методам.Первый способ – использовать разные напольные покрытия, например, для кухни плитку, а для гостиной – линолеум. Второй способ – красить стены в контрастные оттенки: зону для отдыха можно оформить светлым цветом, а зону для сна – более темным. Такие приемы помогут создать ощущение, будто в пространстве и правда есть отдельные «комнаты».Зеркало и стеклянная перегородка визуально увеличат пространствоЧтобы квартира выглядела максимально просторной, нужно обеспечить ее достаточным количеством света и воздуха. Подобное впечатление можно создать с помощью бликующих и отражающих поверхностей. Это могут быть глянцевые фасады, стеклянная мозаика, прозрачные перегородки, шкафы-витрины.Также разметите в квартире как можно больше зеркал (не ограничивайтесь только ванной комнатой). Они способны «удвоить» объем комнаты, сделать ее более светлой. Самое главное – выбрать для зеркала правильное место. Наиболее оптимальным вариантом будет напротив окна или прохода в соседнюю комнату. Кстати, совсем необязательно выбирать классическое цельное полотно. Интересно и стильно смотрятся зеркальные панно, составленные из фрагментов.Вместо плотных занавесок выбирайте полупрозрачные.Можно покрасить стены в светлый оттенок, подобрать компактную многофункциональную мебель, визуально «приподнять потолки». Но если окна будут занавешены тяжелыми плотными шторами с обилием декора, вы не сможете добиться чувства легкости и свободного пространства.Поэтому, когда будете выбирать оформление для окон, отдавайте предпочтение тонким полупрозрачным занавескам, которые не будут препятствовать попаданию солнечного света в комнату. Если из окна открывается красивый вид, можете совсем отказаться от гардин или же повесить рулонную штору, подходящую по размеру – так вы сможете визуально увеличить пространство.В классический интерьер гармонично впишется ассиметричная портьера, в минималистичный – полупрозрачные рольшторы, а в лофт – горизонтальные жалюзи. Выбирайте текстиль, подходящий по стилю, и тогда интерьер будет казаться еще красивее.Вместо массивной люстры устанавливайте точечные светильникиСразу откажитесь от идеи покупать крупные, вычурные светильники с массивными плафонами, которые часто встречаются в классических интерьерах. Они лишь зрительно опустят потолок и сделают комнату меньше. Отдавайте предпочтение моделям простых геометрических форм со светлыми или прозрачными плафонами.Если в квартире низкие потолки, наиболее уместной будет встроенная подсветка или же накладные плафоны, подобранные в цвет потолка. Не менее важным является локальное освещение – торшеры, настольные лампы, бра. Кроме своей основной задачи, они также выполняют функцию зонирования. Обратите внимание, что все светильники должны быть подобраны в единой цветовой гамме – тогда они будут выглядеть гармонично и не громоздко.