Тайна живых камней в ливийской пустыне, которые образуют «Долину планет»

Чудо света в пустыне

Именно такая картинка предстаёт перед взором многих при слове «пустыня». / Фото: wallpapersafari.com

Самая странная пустыня в мире.

Живые камни

Камни ведут себя как живые.

Они даже умеют дышать.

Разгадают ли когда-нибудь тайну тровантов?

Трованты - герои множества человеческих сказаний и легенд.

Можно объяснить всё, кроме размножения.