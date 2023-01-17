Тайна живых камней в ливийской пустыне, которые образуют «Долину планет»

Мир полон удивительнейших чудес и захватывающих тайн. Познать многие из которых не хватит короткой человеческой жизни. Многие даже не замечают всех тех фантастических вещей, которыми столь богата Земля. В каждодневной суете люди разучились видеть многие невероятно потрясающие диковинки, а когда всё же замечают, то их удивлению нет предела. В разных уголках планеты есть непознанные доселе невиданные красоты, хранящие манящие тайны бытия. Одно из таких чудес света — космическая пустыня в Ливии, где живые камни движутся, воспроизводя планеты и небесные тела Солнечной системы...
Чудо света в пустыне
Кажется, что может быть удивительного и чудесного в пустыне? Слышишь слово «пустыня» и перед глазами бескрайние скучные пески, перекати-поле и палящее солнце...
Именно такая картинка предстаёт перед взором многих при слове «пустыня». / Фото: wallpapersafari.com
Но у Творца не бывает ничего лишнего или некрасивого. И вот посреди песчаного моря — одно из таинственных и редких чудес. Это место называют Кавакеб. Находится оно в регионе Кафра в Ливии, в долине называемой на языке туарегов Ван Тикофи. Недалеко от западного Оуайната, близ города Гхат, что на юго-западе страны, раскинулась странная и дивная «Долина планет».
Самая странная пустыня в мире.
Эта долина хранит нечто таинственное и необъяснимое. Необычные камни весьма похожи на планеты и небесные тела, образующие небесную карту. Эти космические живые скалы являются истинной жемчужиной государства, сокровищем Ливии. Более всего учёных манит их доселе неизвестное, весьма загадочное происхождение.
Живые камни
Скальные образования, учёные их именуют тровантами, напоминают планеты Солнечной системы. Эти таинственные камни на протяжении веков буквально разжигали бурное воображение исследователей. Эти геологические образования неизвестного происхождения в корне отличаются от остальных скал Земли. Дело в том, что эти камни не так уж просты. Они постепенно растут, двигаются и размножаются. Валуны ведут себя как живые организмы.
Камни ведут себя как живые.
У них даже существует некое понятие смерти. В какой-то момент их разрывает изнутри. В месте разлома можно наблюдать концентрические круги как на срезе деревьев. Вот почему их называют «живыми» или «движущимися» камнями.
Трованты по мнению учёных — это самая древняя форма неорганической жизни. Современная наука не знает ответа на вопрос о том, какие на самом деле процессы происходят внутри этих камней. Опытные минералоги стараются отвлекаться от напрашивающихся биологических аналогий, но в данном случае подобное просто неизбежно. Ведь удивительные изменения, которые происходят с тровантами — это явные признаки жизни. Они даже умеют дышать.
Они даже умеют дышать.
Сферические валуны имеют средний диаметр около десяти метров. Они лежат невдалеке друг от друга по совершенно непонятной системе. Когда находишься там, среди них, кажется, будто попал в космос. А уж если напомнить себе о том, что тебя окружают скалы, которые являются формой жизни — фантазию начинает зашкаливать.
Разгадают ли когда-нибудь тайну тровантов?
Трованты - герои множества человеческих сказаний и легенд.
О тровантах существует масса легенд. Такие живые камни есть во многих странах мира. Их почитают как живых существ. Многие люди заявляют, что у них даже бьётся сердце. Правда замерить эти колебания не может ни один прибор... Пульсация на грани их чувствительности. Скептики, конечно, утверждают, что всё это враки. «Дыхание» - просто суточный цикл, зависящий от влаги, растут они тоже, набираясь конденсата. Передвижение — это всего лишь чередование охлаждения и нагрева почвы. Единственное, чему не могут найти объяснения даже скептики — это удивительный феномен размножения.
Можно объяснить всё, кроме размножения.
Геологическое чудо не имеет до сих пор никакого научного объяснения его происхождения. Хотя на самом деле, так ли уж это важно? Можно ведь просто любоваться этим творением Всевышнего, просто наслаждаясь его красотой. Человеческий разум же жаждет познания. Возможно, в будущем учёные разгадают эту захватывающую тайну. Пока же она будет дарить людям положительные эмоции и будоражить их богатое воображение.
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