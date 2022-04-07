Знаменитости, которые побывали в психушках

Лоск, красота и пафос -всё это о знаменитостях. Они всегда на высоте и блистают на красных ковровых дорожках, улыбаясь нам с экранов лучезарными голливудскими улыбками. Но звезды это тоже люди со своими слабостями и падениями. И мало кто знает, что за безупречными лицами и сказочной жизнью порой скрываются печальные судьбы и душераздирающие истории. Нервные срывы и психологические расстройства –это лишь небольшая плата за славу, успех и богатство.



Вот 10 знаменитостей, которые в своё время стали пациентами психиатрических клиник:



1. Бритни Спирс (Britney Spears)

2. Сьюзен Бойл (Susan Boyle)

3. Стивен Тайлер (Steven Tyler)

4. Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones)

5. Робби Уильямс (Robbie Williams)

6. Кортни Лав (Courtney Love)

7. Линдси Лохан (Lindsay Lohan)

8. Том Круз (Tom Cruise)

9. Дрю Берримор (Drew Barrymore)

10. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)