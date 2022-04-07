Знаменитости, которые побывали в психушках

Лоск, красота и пафос -всё это о знаменитостях. Они всегда на высоте и блистают на красных ковровых дорожках, улыбаясь нам с экранов лучезарными голливудскими улыбками. Но звезды это тоже люди со своими слабостями и падениями. И мало кто знает, что за безупречными лицами и сказочной жизнью порой скрываются печальные судьбы и душераздирающие истории. Нервные срывы и психологические расстройства –это лишь небольшая плата за славу, успех и богатство.
Вот 10 знаменитостей, которые в своё время стали пациентами психиатрических клиник:
1. Бритни Спирс (Britney Spears)
Сложно понять, когда именно невероятно популярная в начале 2000-х годов Бритни из ангельского подростка вдруг превратилась в мятежницу и оторву. Страсти, окружавшие певицу в 2007, зашкаливали по своему накалу.
То она шокировала общественность тем, что побрилась наголо. А то вдруг набрасывалась с зонтиком на слишком назойливых журналистов. Многие будут удивлены, узнав, что в том же 2007 году Бритни Спирс провела некоторое время в психиатрической больнице.
Из-за событий, связанных с болезненным расставанием с мужем, а также потерей опеки над детьми, у Бритни случился нервный срыв, который и вылился в вышеописанные события.
В скором времени бунтарка была передана психиатрическому крылу Медицинского центра Лос-Анджелеса.
По данным Los Angeles Times, она покинула больницу менее чем через неделю после того, как время принудительного лечения там закончилось.
Сразу после этого ее родители выпустили заявление, в котором говорилось: «Мы глубоко обеспокоены состоянием и безопасностью и нашей дочери, ведь она так сейчас уязвима.
Мы считаем, что ее жизнь в настоящее время подвержена риску».
К счастью, эта история завершилась хорошо, проблемы остались позади, как и сама Бритни тех времен осталась в прошлом.
Пятью годами позже певица была признана одной из самых успешных женщин года, а также самым высокооплачиваемым музыкантом 2012 года, по мнению журнала Forbes.
2. Сьюзен Бойл (Susan Boyle)
В 2009 году Сьюзен Бойл стала сенсацией. На прослушивании одного из британского шоу талантов она покорила не только жюри, но и без преувеличения, весь мир.
Миллионы поклонников были потрясены, услышав удивительный голос, исходящий от кажущейся обычной даже простоватой женщины. После первого прослушивания она была встречена на реалити-шоу с распростертыми объятиями, но все оказалось так гладко и хорошо.
Согласно статье в «Таймс», она проявила какое-то неустойчивое поведение за кулисами по мере продвижения конкуренции на конкурсе.
Когда Сьюзен заняла второе место на шоу, это было, по-видимому, слишком много для простой девушки, не привыкшей к вниманию и славе.
Нервы Бойл не выдержали такого напряжения.
С нервным срывом Сьюзен была доставлена в психиатрическую клинику на следующий день после финала. Многие подозревали, что она не сможет отправиться в гастрольный тур именно по причине того, что находилась в больнице. Но Сьюзен оказалась сильнее эмоций. Через три дня она покинула клинику и смогла выступить на большинстве концертов.
3. Стивен Тайлер (Steven Tyler)
Психиатрические больницы не просто помогают справляться с депрессией и психическими расстройствами – они также имеют дело с наркоманией, которая вполне может считаться психическим расстройством и зависимостью.
По этой причине Стивен Тайлер попал в клинику в Маклина в 1986 году.
Знаменитый музыкант был помещен в лечебное заведение после того, как его коллеги из Aerosmith столкнулись с тем, что у него обнаружились очень серьезные проблемы в употреблении наркотиков. Певец попросту больше не мог контролировать себя и впал в полную зависимость от наркотических веществ.
В течение определенного периода времени он оставался в реабилитационном крыле психиатрической больницы. После пройденного курса лечения музыкант долго оставался в тонусе и не прикасался к запрещенным препаратам.
Однако, в 2009 году история повторилась.
Музыкант снова попал в клинику с диагнозом психическое расстройство и наркозависимость.
Стивен выступил с официальным заявлением: «Благодаря поддержке моей семьи и команде медицинских специалистов я беру на себя ответственность за управление своей болью и скоро хочу вернуться на сцену …»
4. Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones)
Быть знаменитой, богатой и успешной, не означает отсутствие проблем с психикой и со здоровьем.
Кэтрин Зета-Джонс страдает легкой формой маниакально-депрессивного психоза. Это биполярное расстройство второго типа затрагивает более 2 процентов американцев, в соответствии с данными, приведенными Национальным институтом психического здоровья. Осознавая важность проблемы, актриса добровольно обратилась за помощью в больницу штата Коннектикуте в апреле 2011 года. Друг Кэтрин рассказал журналу People, что она провела пять дней в больнице.
В официальном заявлении доверенного лица актрисы было сказано: «После того, как Кэтрин справилась со стрессом в прошлом году, она приняла решение пройти обследование в психиатрическом учреждении, чтобы бороться со своим заболеванием. Её краткое пребывание в клинике связано именно с этим».
5. Робби Уильямс (Robbie Williams)
Британский поп-певец Робби Уильямс попал в психиатрическое учреждение в 2006 году, после того как почувствовал себя подавленным во время гастрольного тура.
А совсем недавно певец шокировал поклонников своим заявлением о том, что страдает редким психическим расстройством.
После ряда обследований врачи поставили Уильямс диагноз – лунатизм, сопровождающийся неосознанным перееданием.
Это означает, что просыпаясь среди ночи, он идет к холодильнику и поедает всё, что там видит. По признанию самого музыканта, на столь серьезные проблемы он обратил внимание только год назад, когда резко стал прибавлять в весе.
Во время такого бесконтрольного приема пищи музыкант злоупотребляет сладким и мучным.
«Это весьма странное состояние. Я сплю, потом просыпаюсь и ем, ем, ем всё, что вижу… Я даже не понимаю, как это происходит,»- признался Робби.
6. Кортни Лав (Courtney Love)
Вдова Курта Кобейн ничуть не уступает своему знаменитому супругу в скандальности и эпатажу.
Её непростой характер, подпитываемый вредными привычками, в итоге выливается в серьезные психические расстройства.
В день своего рождения в 2004 году Кортни совершила неудачную попытку суицида, после чего ее признали опасной для общества и представляющей угрозу не только для своей семьи, но и для самой себя.
Лав была доставлена в психологическую клинику Нью-Йорка, где она находилась несколько суток. Затем певица была отпущена.
7. Линдси Лохан (Lindsay Lohan)
Линдси Лохан известна своими эпатажными и не адекватными выходками. Она то и дело появлялась в сводках светских хроник, где журналисты выставляли её совсем в неприглядном свете.
Благодаря своему взрывному характеру, подогретому порцией алкогольных и наркотических средств, актриса не раз оказывалась в щекотливых ситуациях. Линдси частый гость не только в полицейских участках, но и в психиатрических лечебницах, откуда она неоднократно сбегала, не соглашаясь с решением суда, который назначал ей прохождение курса по реабилитации.
8. Том Круз (Tom Cruise)
После тяжелого развода с Николь Кидман, западные таблоиды наперебой пестрели новостями о том, что психическое здоровье голливудского сердцееда Круза подвергается серьезному испытанию.
По настоянию друзей и родных, актер обратился за помощью в психиатрическую клинику, где пробыл несколько дней, пройдя медицинское обследование.
9. Дрю Берримор (Drew Barrymore)
Серьезные проблемы у Дрю начались еще в детском возрасте. Ей хотелось показать всем, что она взрослая.
В возрасте 9 лет девочка попробовала курить, в 11 она попробовала алкоголь, а уже в 12 лет юная Берримор, связавшись с дурной компанией, увлеклась серьезными наркотиками. Девушку сопровождали постоянные скандалы. Впервые будущая голливудская звезда попала в реабилитационную клинику в возрасте 13 лет.
В 14 лет она оказалась там повторно, после неудачной попытки суицида. Будучи уже взрослой и состоявшейся личностью, Бэрримор издает книгу –авобиографию под названием «Маленькая потерянная девочка», в которой описывает самый непростой период своей жизни.
Многими годами позже актриса снова обратилась за помощью к специалистам. На этот раз Дрю проходила лечение в психиатрической лечебнице, так как не смогла самостоятельно бороться с боязнью замкнутого пространства.
10. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)
Всем известно, что секс –символ 20 века, роковая блондинка Мэрилин Монро была психически больна.
Заболевание ей передалось от матери и бабушки- обе женщины страдали от психического заболевания и закончили свою жизнь в клинике для умалишенных.
Диагноз матери актрисы звучал следующим образом: шизофрения, Мэрилин же страдала биполярным расстройством (маниакально-депрессивный психоз). Это подтверждаают многочисленные специалисты.
Помимо этого у Монро наблюдалось нарушение сна. Иными словами, она страдала от бессонницы. Поэтому актриса на протяжении всей своей жизни была зависима от снотворных препаратов.
В результате чего у неё развилась лекарственная зависимость, которая стала причиной многочисленных и частых депрессий. Стоит добавить, что специалисты, которые занимались лечением Монро, утверждают, что повышенное либидо актрисы –следствие душевной болезни. Психиатры и психологи, у которых она находилась под наблюдением, говорят о том, что гиперсексуальность Мэрилин напрямую связана с психическими расстройствами.
Самое ужасное, это то, своё здоровье она медленно убивала, запивая таблетки от бессонницы безмерным количеством алкоголя. А алкоголь она употребляла постоянно, заглушая таким образом частые депрессии.
Режиссеры и коллеги уже привыкали к неадекватному поведению Мэрилин. Актриса могла просто убежать со съемочной площадки, учинить скандал, а затем снова впадать в депрессии.
Кроме того, все хорошо знали о суицидальных наклонностях Монро.
Её попытки самоубийства неоднократно описывались авторами различных книг-биографий самой знаменитой блондинки 20 века. В 1961 году психиатры, под наблюдением которых она находилась, обманом поместили её в психиатрическую лечебницу.
Там Мэрилин находилась в комнате с решетками на окнах и стенами, оббитыми мягкими матами, которые в случае припадка пациента защищают его нанесения себе повреждений.
После того, как Мэрилин была выписана, она попала под личное наблюдение психиатра доктора Гринсон. Он хотел помочь знаменитой пациентке справиться с депрессией. Монро неоднократно бывала в гостях у своего доктора. Он всеми силами старался окружить её теплой домашней атмосферой, которой она фактически никогда не знала. К сожалению, его усилия оказались напрасными- болезнь актрисы только прогрессировала, депрессия усугублялась изо дня в день.
И 5 августа 1962 года знаменитая красавица и легенда 20 века была найдена мертвой в своем особняке.
Причиной смерти стала передозировка успокоительными и снотворными препаратами, которыми так злоупотребляла актриса.
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