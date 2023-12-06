Выбирая сливочное масло, мама знает, как отличить хорошее от подделки

Как отличить хорошее от подделки.
Сливочное масло можно обнаружить буквально в каждом холодильнике. Настолько популярен этот продукт. Но, к сожалению, часто случается так, что вместо приятного сливочного вкуса нам приходится жевать маргарин или спред. Но многие мамы делятся секретом, как правильно распознать настоящее масло от подделки.
Верные признаки, как отличить хорошее от подделки.
Нечистые на руку производители сливочного масла для удешевления продукта добавляют в его состав пальмовое, арахисовое или кокосовое масло. В итоге мы поглощаем некачественный товар. Чтобы такого не происходило, нужно обращать внимание на следующие моменты:
1. Обращать внимание на состав продукта.
Запомните, чем меньше ингредиентов указано в составе, тем полезнее и натуральнее продукт. В идеале в сливочном масле не должно быть ничего кроме молока и сливок.
2. Натуральное сливочное масло не бывает дешевым.
Нужно отдавать себе отчет, что продукт не может быть дешевле, чем ингредиенты, из которых он изготовлен. Лучше съесть меньше, но зато получить удовольствие.
3. Цвет сливочного масла не должен быть слишком желтым.
Удивительное дело, но большинство из нас полагает, что цвет натурального продукта должен быть насыщенным желтым. Спешим вас разочаровать: этот трюк придумали маркетологи. На самом деле, натуральный продукт должен иметь кремовый оттенок.
4. Настоящее сливочное масло не испачкает упаковку и не расслоится.
Сливочное масло не меняет своей структуры: оно не расслаивается и имеет блеск. Если намазать его на хлеб, то масло не раскрошится.
Как отличить хорошее от подделки.
5. Срок годности не продолжителен
Хранить сливочное масло можно около двух недель. Если на упаковке стоит более длительный период, знайте – перед вами подделка. Исключение составляет лишь хранение в герметичной металлической банке.
6. Как тает масло
Если на продукте появляются капельки, то это очевидная подделка. Настоящее сливочное масло тает равномерно.
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