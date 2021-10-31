Что такие охагуро и зачем замужние японские женщины красили зубы в черный цвет

Охагуро – чернение зубов по-японски

Охагуро - окрашивание зубов в черный цвет

Скульптурное изображение Гэндзи

«Железная вода», «подведение бровей» и легенда об Охагуро-бэттари

Состав для окрашивания зубов защищал эмаль от повреждений

Гравюра Утагава Кунисада

Хикимаю часто проводили одновременно с первым охагуро

Охагуро-бэттари - призрак женщины с черными зубами

Чернение зубов в современной Японии и похожие традиции в других культурах

Охагуро был распространен как среди аристократов, так и в крестьянской среде

Гейша с традиционно черными зубами

Антонио де Морга - путешественник, записавший свои наблюдения о традициях японцев