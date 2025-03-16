«Игрушки», которые получают энергию от настоящих продуктов: Что умет гастроботы

Робот, который может обходиться без человека?

Роботы, которые могли бы сами добывать пищу из окружающей среды, стали бы хорошим инструментом там, где постоянное присутствие человека затруднительно. Источник: pixabay.com

«Голодные» роботы: XVIII век и век нынешний

Сохранились зарисовки утки Вокансона и попытки изобразить строение этого автомата - попытки ошибочные

Гастробот Чу-Чу. Источник: gastrobots.com

Технологический прорыв откладывается?

Пока остается ждать реализации фантазий писателей и сценаристов. Источник: rt.com