В серию не пошли: 5 самых интересных экспериментальных самолетов СССР

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В советское время создавалось оружие, не уступавшее, а часто и превосходившее образцы вооружения идеологического противника. В стране работало множество конструкторских бюро, отличная система образования растила инженеров, техников и ученых Новости СМИ2



В советское время создавалось оружие, не уступавшее, а часто и превосходившее образцы вооружения идеологического противника. В стране работало множество конструкторских бюро, отличная система образования растила инженеров, техников и ученых . В те годы разрабатывалось оружие и военная техника, которые по своим показателям могли опережать свое время.

1. Бомбардировщик-ракетоносец Бартини А-57

Проект секретного советского бомбардировщика Бартини А-57/ Фото: directoryofillustration.com

2. Самолет-амфибия вертикального взлета ВВА-14

Предполагалось, что ВВА-14 станет убийцей подлодок противника/ Фото: airfighters.com

3. Сверхзвуковой разведчик НМ-1

Максимальная скорость НМ-1 должна была составлять 3000 км в час/ Фото: dogswar.ru

4. Экраноплан проекта 903 «Лунь»

«Лунь» был впервые спущен на воду в 1986 году/ Фото: war-book.ru

5. Штурмовик ИЛ-102

ИЛ-102 был построен в 1982 году/ Фото: airwar.ru