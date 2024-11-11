В серию не пошли: 5 самых интересных экспериментальных самолетов СССР

В советское время создавалось оружие, не уступавшее, а часто и превосходившее образцы вооружения идеологического противника. В стране работало множество конструкторских бюро, отличная система образования растила инженеров, техников и ученых. В те годы разрабатывалось оружие и военная техника, которые по своим показателям могли опережать свое время.
Представляем пять интересных экспериментальных самолетов времен СССР.
1. Бомбардировщик-ракетоносец Бартини А-57
Проект секретного советского бомбардировщика Бартини А-57/ Фото: directoryofillustration.com
Очень необычным и интересным военным самолетом, разрабатывавшимся в СССР, был Бартини А-57. Эта машина являлась амфибией, выполненной по схеме летающего крыла. Засекреченный проект разрабатывал советский конструктор Роберт Бартини, создававший военные самолеты для Советского Союза до и после Великой Отечественной войны.
Сначала конструктор работал над сверхзвуковой лодкой-бомбардировщиком А-55, но проект отклонили, и тогда Бартини начал работу над стратегическим бомбардировщиком и ракетоносцем А-57, подготовив его проект в 1958 году. Машина предназначалась для взлета и посадки на воду и снег.
A-57 был оснащен подъемным реактивным двигателем (похожим на современные самолеты вертикального взлета и посадки), направленным вниз, чтобы облегчить взлет с морской поверхности. Скорость самолета могла достигать 2500 км/час, он мог подниматься на высоту 2400 м. A-57 был предназначен для дозаправки с подводных лодок в море. Бомбардировщик имел длинное, тонкое треугольное крыло – крыло Бартини.
Но, несмотря на применяемые в A-57 новейшие технологии, самолет не был принят к производству – в его конструкцию были заложены слишком новаторские идеи. Внешний вид самолета выходил за рамки приемлемого тогда образа самолета-бомбардировщика. Но в дальнейшем конструкция A-57 была использована для последующих моделей – например, М-50 с его треугольным крылом, а схему летающего крыла в настоящее время применяют в СУ-57.
2. Самолет-амфибия вертикального взлета ВВА-14
Предполагалось, что ВВА-14 станет убийцей подлодок противника/ Фото: airfighters.com
Устрашающий инопланетный летательный аппарат – уникальный самолет ВВА-14 с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный в Советском Союзе в 1972 году. В целом авиационный комплекс создавался для борьбы с подлодками врага в составе самолета-амфибии, поисково-прицельной системы «Буревестник», противолодочного оружия и системы топливной заправки, осуществляемой на воде.
Самолет разрабатывали в строжайшей секретности, маскируя прототип под гражданское судно Аэрофлота, чтобы избежать утечки информации – важно было предотвратить угрозу атак со стороны подлодок США. Ведь летающая амфибия должна была уничтожать американские субмарины – самолет даже получил название «Убийца подлодок».
За свой своеобразный вид и оригинальность конструкции летательная машина получила неофициальное имя, как у героя фильма – Фантомас. В течение 1972-1975 годов этот странный гигант совершил 107 вылетов. Но проект был закрыт, а построенный экземпляр подвергли перестройке в экранолет. Второй экземпляр ВВА-14 был заброшен и ржавел на заводской площадке.
3. Сверхзвуковой разведчик НМ-1
Максимальная скорость НМ-1 должна была составлять 3000 км в час/ Фото: dogswar.ru
СССР 1950-х годов – это время, когда ведущие КБ сосредоточили свое внимание на проектах, главным образом, истребителей, обладающих способностью летать со скоростью выше скорости звука в два раза. Не стало исключением КБ Цыбина, которое в 1954 году взялось за разработку сверхзвукового разведчика НМ-1.
У самолета должны были быть поистине невероятные характеристики, которым не было равных ни у кого в воздухе: максимальная скорость до 3 000 км/час, высота полета 30 000 метров, а дальность 14 000 км. Чтобы достичь таких показателей, конструкция самолета должна быть иной: с удлиненным корпусом, трапециевидным крылом, двумя двигателями на крыльях, хвостовым и носовым горизонтальным оперением.
Главной особенностью НМ-1 было то, что он нес ядерное оружие – крылатую ядерную бомбу, которую самолет сбрасывал вместе с собственным хвостом. Но идея не прижилась, и НМ-1 решено было сделать разведчиком.
Испытания показали, что НМ-1 практически недосягаем для любых локаторов. Перспективы самолета казались прекрасными. Но дальнейшего развития проект не получил – в силу вступали межконтинентальные баллистические ракеты, а самолеты-носители уходили в прошлое.
4. Экраноплан проекта 903 «Лунь»
«Лунь» был впервые спущен на воду в 1986 году/ Фото: war-book.ru
В 1970-х годах конструкторы сосредоточились на летательных аппаратах, планирующих над водой с помощью экрана и создаваемой им воздушной подушки. Одним из них был корабль и экраноплан проекта 903 «Лунь» производства опытного завода «Волга». Аппарат спущен на воду в 1986 году, а его опытная эксплуатация была завершена в 1991 году.
Сначала было решено построить 8 ракетных аппаратов «Лунь», но эти планы не были реализованы. Достроили лишь один экраноплан, ныне ржавеющий на Каспийском море. Второй экземпляр не удалось построить до конца – помешал распад СССР.
По плану конструкторов, это должно было быть поисково-спасательное судно с госпиталем, способное принять на борт до 500 пострадавших.
5. Штурмовик ИЛ-102
ИЛ-102 был построен в 1982 году/ Фото: airwar.ru
В 1991 году СССР представил экспериментальный штурмовик ИЛ-102, похожий на самолет ИЛ-40, производство которого началось в 1950 году, но затем было остановлено. Пройдя успешные испытания, ИЛ-40 начал серийно строиться Ростовским авиазаводом. Но в 1956 году штурмовая авиация в СССР была упразднена, выпуск прекратили, а уже готовые штурмовики разобрали.
Опытный ИЛ-102 был построен в 1982 году. Он совершил 250 полетов без поломок и отказов, и эксперты отмечали его высокую маневренность. Но в 1984 году самолет оставили в ангаре аэродрома Жуковский стоять на приколе, только однажды выставив на Московском авиасалоне 1992 года.
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