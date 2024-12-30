Детали в прихожей, которые могут лишить её удобства и уюта

Прихожая — важная часть жилища, но часто мы забываем об этом, превращая ее в склад вещей. Но это первое, что видят те, кто приходит к нам в дом, да и самим нам будет гораздо комфортнее, если в прихожей все устроено удобно.

Поэтому стоит уделить время тому, как в ней все организовать. Мы перечислили основные моменты, которые можно изменить, чтобы превратить прихожую в аккуратное и красивое место.

Неправильно хранить обувь

Вешать одежду на крючки

Положить неподходящий коврик

Не продумать декор

Выбрать консольный столик без выдвижных ящиков

Использовать только верхний свет

Выбирать простые скамейки

Превращать прихожую в кладовку

Отдавать предпочтение открытым полкам

Размещать шкафы слишком близко от входной двери

Не обращать внимания на входную дверь

Выбирать первую попавшуюся дверную ручку

Прятать рожок для обуви

Оставлять щетки для обуви и одежды на виду

Развешивать крючки на одной линии

Не обращать внимания на то, что отражается в зеркале

Отдавать предпочтение белому цвету

Гора обуви в прихожей создает беспорядок и грязь, но для того, чтобы организовать правильное хранение для нее, нужно хорошо подумать. Если у вас много высоких пар (сапоги, ботинки) или обуви на каблуках, вам не подойдут маленькие галошницы и шкафчики.Один из удачных вариантов хранения — спланировать шкаф для прихожей с пространством для обуви снизу: при этом обувь стоит на полу, но не мешается под ногами. Можно предусмотреть удлиненные дверцы, которые скрывают ее от посторонних глаз.Закрытые шкафы лучше открытого хранения: висящая на крючках одежда пылится и создает визуальный шум, не добавляя прихожей ни чистоты, ни красоты. Если размеры прихожей не позволяют разместить полноценный шкаф, хотя бы храните одежду на плечиках — так она не выглядит бесформенной кучей, да и сама одежда прослужит дольше: петельки не будут отрываться, а ткань вытягиваться.Если в прихожей возможно поставить лишь шкаф небольшой глубины, выбирайте вариант с короткими выдвижными штангами. На них можно вешать одежду на плечиках параллельно стенке шкафа.Оптимальный вариант — шкаф глубиной не менее 60 см с продуманным наполнением — штангой на уровне взрослого и детского роста (если в доме дети), удобными ящиками для шарфов, шапок и обуви.Даже те, кто продумывает интерьер прихожей до мелочей, могут ошибиться, дополнив его неподходящим ковриком. А ведь это тоже важная часть общего дизайна, и не учитывать его не стоит. Дизайнеры по интерьеру рекомендуют выбирать коврики, которые не выглядят инородно, а их размер пропорционален размерам прихожей.Не стоит выбирать слишком маленький или узкий вариант, иначе человек будет просто переступать через него и никакого толку от этого предмета не будет.Пушистые коврики со слишком длинным ворсом тоже не слишком подходят, так как не позволяют полностью очистить подошвы, да и мыть их достаточно проблематично. В идеале стоит выбрать максимально большой коврик с коротким и жестким ворсом.Прихожая без картин или фото выглядить скучновато, но если вы подберете подходящие по стилю и дизайну образцы искусства, это моментально придаст прихожей совершенно другой вид. Отлично будут смотреться в прихожей и растения.Консольные столики любят многие, ведь они — настоящее украшение прихожей, а найти их можно самых разнообразных форм и размеров. Но специалисты по организации пространства советуют выбирать варианты с выдвижными ящичками, иначе небольшая столешница консоли быстро превратиться в самое захламленное место в доме, где будут на виду валятьс ключи вперемешку с мелкими монетами и квитанциями за коммуналку. Ящички же — отличный вариант для хранения мелочей.К сожалению, в прихожей зачастую отсутствуют источники естественного освещения, а потому это помещение выглядит мрачновато. Встроенные потолочные светильники не спасут положение — с ними пространство все равно будет выглядеть темным и тесным, как каморка. Лучше выбрать многоуровневую систему освещения, добавив настенные светильники, подвесные лампы или даже торшеры.Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.Не стоит хранить всю одежду и обувь в прихожей: пространство будет забито под завязку и здесь невозможно будет хоть что-нибудь найти. Если парадно-выходные туфли выгуливаются пару раз в год, то стоит их сложить в другом месте, а зимние вещи с наступлением теплых деньков стоит отправить на антресоли.Считается, что такая система хранения занимает меньше места и создает иллюзию свободного пространства. Однако в этом случае придется тратить слишком много энергии, чтобы поддерживать порядок в открытых шкафчиках. Лучше выбрать мебель с дверцами.Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Не обязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. А некоторые дизайнеры по интерьеру советуют оклеить внутреннюю сторону двери обоями. Это сразу придаст прихожей изюминку.Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома, — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды навряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели.Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.Светлые тона действительно делают пространство больше, но не стоит зацикливаться на белом цвете. Он может сделать прихожую слишком холодной и стерильной, а желательно, чтобы вход в жилище выглядел иначе. Если помещение слишком темное, то для стен можно выбрать ярко-желтый цвет — он придаст необходимое тепло помещению. Для тех, кто опасается сочных красок, подойдут бежевые или кремовые тона. Главное, выбрать устойчивую краску с хорошими моющими свойствами. Пусть она и стоит дороже, зато все брызги и грязные отпечатки можно будет легко оттереть.