Как англичане стали вырабатывать энергию из шагов

Лондон — это город, где история и современность сосуществуют в удивительном гармоничном контрасте. Как один из самых известных мегаполисов мира он активно работает над сохранением своей исторической части, одновременно вводя инновационные технологии и современные проекты застройки. Этот баланс между историей и современностью играет ключевую роль в развитии города и его привлекательности для туристов, местных жителей и инвесторов.
Умная улица /Фото:dzen.ru
Лондон славится своим богатым историческим наследием, которое включает в себя множество архитектурных стилей и исторических артефактов. Город обладает более чем тысячами охраняемых зданий, включая известные памятники, такие как Вестминстерское аббатство, Тауэр и Букингемский дворец. Однако, местные власти также активно поддерживают проекты по реставрации старых зданий, чтобы сохранить их историческую ценность для будущих поколений. Например, недавняя реставрация исторической площади Сохо и преобразование старых складов в современное жилье помогли сохранить культурное наследие, не лишая его функциональности.
Одной из выдающихся особенностей Лондона является его способность интегрировать современные проекты в историческую среду. Особенно впечатляющими являются такие проекты, как Сити-Холл, который, несмотря на свою современную архитектуру, гармонично вписывается в исторический ландшафт города. Такие инициативы придают городу уникальный стиль и подчеркивают его разнообразное наследие.
Сити Холл /Фото:wikiway.com
Кроме этого, существует множество архитектурных конкурсов, направленных на поиск креативных решений для новых зданий, рядом с историческими памятниками. Это позволяет проектировщикам находить нестандартные подходы, которые не только сохраняют дух истории, но и добавляют новые культурные слои к архитектурному пейзажу.
Одновременно с сохранением исторического наследия Лондон активно внедряет инновации и современные технологии в свою застройку. Одним из примеров является проект Зеленый пояс, который нацелен на сохранение открытых пространств и борьбу с урбанизацией. Это включает в себя создание новых парков, озеленение и устойчивую архитектуру.
Умный город - Лондон /Фото:flectone.ru
В последние годы в Лондоне также наблюдается рост интереса к «умным» технологиям, которые помогают улучшить качество жизни горожан. Например, широкое внедрение технологий «умного города» позволяет использовать датчики для мониторинга качества воздуха, дорожного движения и потребления энергии, что способствует более устойчивому развитию.
Давно замечено, что человеческий организм непрерывно излучает тепло, и это свойство можно использовать в пользу всего человечества. Например, предприниматели из Европы и Северной Америки во всю проектируют приспособления для собирания тепла, испускаемого человеком, и используют его для обогрева зданий. Для эффективной работы такой системы требуется, чтобы здания были хорошо изолированы, лишены внешней вентиляции и оборудованы для сбора и передачи тепла в отопительную систему. Такой подход позволяет жителям экономить до 90% на отоплении по сравнению с другими странами.
Дорожка преобразовывает шаги в энергию /Фото:techcult.ru
Также и новый проект в Лондоне превращает шаги жителей города в электричество с помощью инновационного подхода. Специальный технологический тротуар длиной десять метров позволяет каждому прохожему генерировать пять ватт энергии непрерывно при каждом шаге. Эта кинетическая энергия используется для питания фонарей и Bluetooth-передатчиков вдоль тротуара. В лондонском Вест-Энде, недалеко от Оксфорд-стрит, находится Берд-стрит, которая претерпела значительные изменения в 2017 году, превратившись в уникальное место инноваций. Ранее эта улица не привлекала особого внимания среди множества других в столице Великобритании. Однако специалисты из британской компании Pavegen сделали ее знаменитой.
Создатели сделали специальное покрытие на одной из пешеходных дорожек, общая площадь которой составляет 107 квадратных метров, встроив в него генераторы энергии шагов. Эти генераторы, имеющие форму равносторонних треугольников со стороной пятьсот миллиметров, преобразуют энергию движения прохожих в электроэнергию.
Специальные плиты /Фото:pavegen.com
Панели Pavegan, установленные на тротуаре, синхронизированы с мобильным приложением, которое позволяет жителям отслеживать количество энергии, которую они создают своими шагами. Активные участники проекта могут получить различные вознаграждения, такие как скидки и ваучеры от партнеров программы.
Для создания атмосферы спокойствия и комфорта вдоль тротуара, установлены звуковые колонки, которые воспроизводят звуки птиц во время шагов. Дизайн графичных панелей, напоминающих оригами, разработан бюро Harry Dobbs, чтобы придать тротуару уникальный и привлекательный вид.
Раньше это была обычная улица /Фото:энергиясеверозапада.рф
Технология, разработанная британским инженером Лоуренсом Кембелл-Куком, в настоящее время активно используется в Лондоне. Он основал компанию Pavegen, которая специализируется на производстве уникальных тротуарных плиток, способных генерировать электричество. Когда люди наступают на эти плитки, они незначительно прогибаются, и кинетическая энергия человека преобразуется в электрическую энергию, которая затем используется для освещения автобусных остановок и витрин магазинов вблизи. Эта инновационная технология была успешно применена на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, где она за две недели сгенерировала впечатляющее количество энергии - целых двадцать миллионов джоулей.
Этот уникальный проект призван продемонстрировать преимущества данной технологии перед властями британских регионов. В 2019 году Центральный совет Бедфордшира выделил более одного миллиона фунтов стерлингов на разработку технологий для сбора возобновляемой энергии из солнечных, кинетических и тепловых источников для использования на уличной инфраструктуре, включая фонари и электронные дорожные знаки.
Умная лавочка /Фото:mediabrest.by
Ещё один инновационный проект совета — зонды на автомобильных стоянках Бедфордшира, генерирующие геотермальную энергию. Эта энергия будет использоваться для борьбы с обледенением на стоянках и обогрева зданий в холодное время года.
Среди других инноваций на Лондонской Бёрд-стрит стоит отметить скамейку, способную очищать загрязненный воздух перед возвращением на улицу, и использование экологически чистой краски на некоторых участках, способной очищать воздух от вредных веществ и бактерий. Концепция умной улицы успешно протестирована на Бёрд-стрит и готова к распространению по всему Лондону. Этот инновационный подход обладает значительным потенциалом для решения проблем больших городов в двадцать первом веке.
Аналогичная технология используется на железнодорожном вокзале в Штокгольме, Швеция. Специальная система собирает тепло, выделяемое посетителями, и преобразует его в энергию, но уже для нагрева воды, которая затем используется для отопления соседнего здания площадью 28 000 квадратных метров. Это позволяет сэкономить до 25% энергии, потребляемой на отопление.
Энергия от нажатия /Фото:mediabrest.by
Однако основной выгода достигается благодаря шагам людей. Рекомендуется делать не менее десяти тысяч шагов в день, и многие стараются придерживаться этого правила. Компания East Japan Railway из Японии уже принимает меры в этом направлении, и установила специальное покрытие возле турникетов метро. Эта инновация генерирует электрическую энергию при применении давления от человеческих шагов. Такая система позволяет компании экономить на затратах на питании оборудования на станции.
Лондон демонстрирует, как можно успешно сохранять историческую часть города, одновременно интегрируя современные инновации. И становится местом, где прошлое и будущее сосуществуют, создавая уникальную атмосферу, которая притягивает как жителей, так и туристов.
Помогает человечеству /Фото:leftie.ru
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