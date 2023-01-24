Почему раньше школьники перескакивали 4 класс и из 3-го сразу попадали в 5-ый

Сначала школа была трудовой. /Фото: litobozrenie.com.

В трудовых школах детей учили не только грамоте, но и специальности. /Фото: libmir.com.







Более-менее привычная современному человеку школа появилась в 1932 году. /Фото: vatnikstan.ru.

Советская школа несколько раз реформировалась. /Фото: m.fotostrana.ru.

В 1987 году вернулись к идее 11-летнего образования. /Фото: ershov.iis.nsk.su.