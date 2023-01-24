Почему раньше школьники перескакивали 4 класс и из 3-го сразу попадали в 5-ый

Многие должны прекрасно помнить о том, что в 1990-е годы некоторые школьники, переходя из «начальной» с «среднюю» перепрыгивали через один год обучения, попадая таким образом из 3-го класса сразу в 5-ый. Почему это происходило и как ко всему этому относится история советской школы?
Сначала школа была трудовой. /Фото: litobozrenie.com.
Одним из важнейших достижений советской власти по Революции стало создании системы общедоступного образования и значительное повышение грамотности населения. Перед революцией 1917 года в Российской империи грамотными было лишь 54% мужчин и 26% женщин. При этом высшее образование себе могли позволить только состоятельные люди. Для основной массы населения оно было фактически закрыто. Исключение «прорвавшихся из народа» были в империи коллекционно редки. Были вопросы и к тому, как именно определялась грамотность. Для большинства простых людей грамотность заканчивалась на умении считать до 100, выполнять простейшие арифметические действия, читать элементарнейшие слова и предложения, а также возможностью поставить подпись.
В трудовых школах детей учили не только грамоте, но и специальности. /Фото: libmir.com.
При этом при советской власти образование постоянно развивалось. Первоначально высшее образование не было доступно широкому кругу людей. Еще в начале Великой Отечественной войны высшее образование было платным. Во многом это было связано с тем, что стране в первую очередь нужны были люди со среднеспециальным образованием, которое сформировалось из первых трудовых школ. Поначалу детей в школах учили не только грамоте, но и помогали в освоении какого-то ремесла и специальности. При этом для взрослых действовала государственная бесплатная программа ликвидации безграмотности. Важнейшей задачей советской системы образования была необходимость победы над так называемым явлением «утраченной грамотности». Очень часто данная штука проявлялась во времена империи, когда крестьяне и рабочие теряли способность писать и внятно читать по причине того, что в обыденной жизни им было банально негде использовать эти навыки.
Более-менее привычная современному человеку школа появилась в 1932 году. /Фото: vatnikstan.ru.
Та советская школа, о которой так любят вспоминать дедушки и бабушки, а также мамы и папы, появилась не сразу после революции. 10-летняя система школьного образования была введена в 1932 году. Образование в СССР стало не просто общедоступным. Оно стало обязательным для всех граждан. При этом 10-летний курс был поделен на три этапа: начальную (1-3 класс), среднюю (4-7 класс) и старшую школу (8-10 класс). Само собой, по мере накопления новых знаний человечеством, а также по мере развития педагогики в СССР школа неоднократно реформировалась. В первую очередь это находило свое отражение в продолжительности обучения и делании на те самые этапы.
Советская школа несколько раз реформировалась. /Фото: m.fotostrana.ru.
В 1963 году обязательным стало только 8-летнее обучение, после чего школьник мог пойти поступить в среднеспециальное учебное учреждение. Тогда же была предпринята первая попытка ввести 11 класс, однако спустя 5 лет от идеи отказались. Вернулись к замыслу об 11-летнем образовании только в 1987 году. Однако, так как дети учатся без перерыва, требовалось время для полного замещения старой программы – новой программой. На время действия переходного периода ученикам предлагалось выбрать, пойдут ли они по 11-летней или по старой 10-летней программе. Если ученик выбирал 10-летнюю, то в итоге он перепрыгивал один класс, из 3-го в 5-ый.
В 1987 году вернулись к идее 11-летнего образования. /Фото: ershov.iis.nsk.su.
Сделано это было из-за переписывания учебной программы. До 1987 года начальная школа составляла 3 года обучения. С 1989 года начался планомерный переход на 4-летнюю начальную школу. А так как в 10-летней школе учащиеся за 3 года проходили то, что в 11-летней за 4 года, то они в итоге и были вынуждены «перепрыгивать». Окончательно завершился переход к 4-летней начальной школе только в 2001 году.
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