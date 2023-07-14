Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Когда Патрик Закманн сказал своей матери, что хочет стать фотографом, вместо ответа она просто заглянула в телефонный справочник, чтобы найти профессионала. Как и все заботливые матери, мать Закманна желала для своего ребенка светлого будущего. Потому она позвонила знаменитому Анри Картье-Брессону (сооснователь агентства Magnum) на его личный номер. Трубку подняла его бывшая жена. Она не дала ни единого совета, зато в красках описала, как тяжело жить с фотографом. Через сорок лет достаточно одного взгляда на портфолио Патрика Закманна, чтобы сказать с уверенностью, что его матери не за что было волноваться.



В конце 1970-х Закманн снимал на улицах Неаполя в сопровождении антимафиозных бригад. Он фотографировал маргинальные группы в Гонконге и иммигрантов в Марселе. Сам Закманн вспоминает, что его первый серьезный репортаж был в Португалии в 1975 году сразу после Революции гвоздик. «Я действительно хотел исследовать страну и ее социальную, политическую и экономическую ситуацию. Я путешествовал по Португалии с рюкзаком и тем, чему научился сам. Мои дела пошли в гору после этого опыта», — рассказывает Закманн.











Иерусалим, Израиль, 1990. Ультраортодоксальные евреи и охрана ждут прибытия Ариэля Шарона в христианской части Старого города.







Неаполь, Италия, июнь 1982 года. Члена мафии арестовывает антимафиозная бригада.







Неаполь, Италия, июнь 1982 года. Женщины оплакивают сыновей, которых арестовали за торговлю наркотиками.







Гонконг, 1987.







Париж, Франция, 1981. Мать Патрика Закманна (слева) и ее сестры.







Неаполь, Италия, март 1982 года. Проститутки и трансгендеры греются у огня.







Милуоки, Висконсин, США, 1989. Французская актриса Беатрис Даль.







Неаполь, Италия, 8 июня 1982 года. Киро Астуто, известный как «Вне закона», один из лидеров клана Nuova Familiglia, убитый одним из своих.







Гонконг, 1988. Молодая проститутка и ее парень, член банды.







Марсель, Франция, сентябрь 1984 года. Девушка из второго поколения североафриканских иммигрантов.







Марсель, Франция, сентябрь 1984 года. Алжирская свадьба в поместье Бассен.







Вилье-ле-Бель, Франция, 1989. Эта семья живет в специальной зоне в комплексе «Деррьер-ле-Мур-де-Монсеньер», который состоит из тысячи квартир.







Марсель, Франция, 1984.







Неаполь, Италия, июнь 1982 года. В полицейском участке несколько детей (младшему восемь лет) пойманы с поличным после ограбления.







Нью-Йорк, 1987. Семья Уус, в которой трое сыновей окончили Гарвард с отличием.



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