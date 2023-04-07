От магии к науке: интригующие ритуалы и эксперименты алхимиков

Алхимик в поисках философского камня.
Картина Джозефа Райта из Дерби, 1771 г.
В истории существовало множество ритуалов и магических практик, причём одни из них более причудливы, чем другие. В то время как алхимики были заняты поисками философского камня и эликсира бессмертия, некоторые маги эксперементировали и искали способы нахождения спрятанных сокровищ. Говорят, что в большой Александрийской библиотеке проводилось много исследований, экспериментов и ритуалов, что некоторые из них стали причиной создания таких фантастический творений, как сфинкс.
Множество магических ритуалов
Магические ритуалы не являются мифом, они действительно существовали. В то время как обрядовые ритуалы проводились ради их символического значения, у магических ритуалов была двойная роль: как символическая, так и направленная на получение определённого результата и желаемого изменения.
В исторических документах описаны бесчисленные магические ритуалы, практики и техники, указаны подробности: надписи, храмы, святилища и особые инструменты, предназначенные для использования в таких целях. Со временем выделилась отдельная ветвь в археологии, которая занимается поиском, исследованием и интерпретацией таких вещей.
От кельтов до африканских племён, от легендарных жителей Атлантиды до древних египтян, от ведьм в Европе до мастеров Инь-Ян в Китае и Японии; от алхимиков, занятых преобразованием обычного металла в чистое золото, до священников Вуду; от колдунов и чародеев до жрецов майя и ацтеков; все они использовали магические ритуалы, желая получить определённую пользу и облегчить повседневную жизнь.
Создание философского камня и бессмертие
The Magnum Opus (великая работа) — это алхимический процесс, предназначенный для создания философского камня. Изначальная субстанция была представлена символически в форме яйца, в котором содержатся ответы на все вопросы, и с помощью которого, как считалось, обычный металл мог быть преобразован в золото.
Предполагалось, что, используя камень в определённых особых процедурах, можно было получить эликсир жизни, выпивший его станет бессмертным. Многие европейские, арабские и китайские алхимики заявляли, что открыли его. В Азии, особенно в Китае, многие императоры просили принести им этот эликсир, чтобы они смогли править в своих государствах вечно. Однако когда эликсир был принесён им и выпит, они мгновенно умирали. Мечта о вечной жизни ничего им не принесла, кроме смерти.
Алхимики соотносят The Magnum Opus с символической трансмутацией, через которую человек мог развиваться духовно. Тем не менее, они считали, что это физический и химический процесс, происходящий благодаря сбалансированному сочетанию магии и науки.
Страница из алхимического трактата ХVI века. Фото: Public Domain
Изначально процесс был связан с 4 цветами, каждый из которых представлял результат особой трансформации каждой фазы. Нигредо (почернение) характеризовало первую фазу. Вторая фаза включала альбедо (побеление). Третья фаза была представлена citrinitas (желтоватая белизна); и последняя фаза включала рубедо (покраснение).
Алхимией занимались не только мужчины. Зосимос, писатель-гностик из Панополиса, упоминает в своих работах первую в истории женщину-алхимика, известную как Мария-еврейка, которая была хорошо осведомлена о четырёх трансформациях, характеризуемых основными цветами алхимиков.
Как жить вечно
Четыре цвета получались в результате определённых процессов. Множество текстов, такие как Tabula Smaragdina или Mutus Liber, описывают эти процессы, количество которых обычно составляет от 7 до 14, предлагались зашифрованые рецепты создания философского камня.
В соответствии с английским алхимиком Жоржем Риплеем, существуют 12 ступеней создания философского камня: кальцинирование, растворение, разделение, соединение, гниение, затвердение, cibation, сублимация, ферментация, экзальтация, увеличение и проектирование. У разных алхимиков методы различны.
Философский камень на Atalanta Fugiens Emblem 21. Фото: Public Domain
В истории было много алхимиков, заявивших, что они нашли философский камень. Наиболее значительным из них был Николас Фламель из Сан-Жермен. Он задёшево купил книгу, написанную арабским алхимиком. Ему удалось расшифровать секрет иллюстраций в книге и использовать их для создания философского камня. Говорят, что алхимик до сих пор жив и продолжает свои опыты в тайной лаборатории.
Независимо от того, открыли они философский камень или нет, многие физические, химические и медицинские открытия, которые продолжают оставаться крайне полезными и сегодня, сделаны алхимиками.
Алхимическая водяная баня (двойная), изобретённая Марией-еврейкой в 1528 г.
Ключ Соломона
Существует легенда, что царю Соломону удалось подчинить своей воле ангелов, демонов и джинов. Им он поручал различные задачи: от строительства храма до охраны золотых рудников и бриллиантовых копей. Говорят, что царь мог всё это делать с помощью легендарной книги Clavicula Salomonis («Ключ Соломона»), в ней описывались ритуалы и заклинания, с помощью которых посвящённый мог призвать духов
В манускрипте «Ключ Соломона» изображена одна из магических фигур, её идентифицируют как большую пентаграмму, такая же есть в итальянском манускрипте XVII века в Bodleian Library Michael MS. 276, где можно прочитать: «Это основной пентакл, называемый Большой пентакл, его следует писать на бумаге из кожи ягнёнка или на пергаменте, имеющем зеленоватый оттенок. Окружность с 72 божественными буквами должна быть красной, а буквы золотыми. Буквы внутри магической фигуры должны быть красными или небесно-голубыми, с великим именем Бога в золоте. Это делается, чтобы призвать духов, тогда они поклонятся тебе и будут покорны».
Говорят, что при дворе царя Соломона люди, ангелы, демоны и джины были собраны и расставлены по званиям и положению. Каждый играл свою роль и выполнял определённую задачу, а в случае ошибки лично отчитывался перед царём. В книге «Тысяча и одна ночь» рассказывается о наказании джина, который рассердил царя. За это джина с помощью магических формул, содержащихся в книге, заточили в бутылку и выбросили её в море.
Могущественный и мудрый царь Соломон
В соответствии с литературой иудаизма, Соломон за свою скромность получил право командовать духами и животными, так как в молитвах он просил только мудрости, а не материального богатства. Таким образом, демоны регулярно приносили ему драгоценные камни, которые увеличивали богатство и славу Соломона, и его царство процветало. Кроме магической книги Соломон также был владельцем магического кольца, известного как печать Соломона. Это кольцо давало ему власть над демонами, и даже думали, что с его помощью царь мог поймать и заставить самого Asmodeus, царя демонов, подчиниться воле Соломона.
Царь Соломон с королевой Шеба, картина Эдварда Пойнтера, 1890 г.
В легенде говорится, что храм Соломона был построен ангелами и демонами. Камни, использованные для строительства, вырезал Шамир — червь, способный прорезать камень насквозь, принесённый с небес по команде Соломона. Соломон также подчинил своей воле двух сцепленных демонов Узза и Азазель и заставил их открыть все секреты, которые он хотел узнать. В «образовательных целях» Соломон приказал демонам взять несколько его друзей в однодневную поездку в ад.
Таким образом, в истории человечества наука смешалась с магией; объективные исследования поддерживали магические ритуалы; государственная политика шла рука об руку с заклинаниями и колдовством. Всё это вместе работало для того, чтобы помочь человеку достичь его целей. Даже если философский камень и эликсир бессмертия всё ещё не найдены, легендарная книга «Ключ Соломона» утрачена, а техники алхимиков забыты, тем не менее, все эти вещи служили основой для открытий, используемых до сих пор.
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