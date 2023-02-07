С нами не соскучишься!

8 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Сколько чего класть?Сало «по-китайски...
  • Леонид Никулин
    спасибо нашим переводчикам и редакторам ..многие сказки спасли .ибо когда сказки пишутся психически не здоровыми людь...Загадки Шварцваль...
  • Александр Самбур
    10 вдохновляющих ...

12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещи

Подборка самых странных дождей, что помнит человечество.

12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещи

Дождь из старинных монет XVI–XVII с. Мещеры, Россия, 1940 год


В тот день на жителей российской деревушки выпало целое состояние — около тысячи монет! Чтобы поднять такой вес в воздух, нужно огромное количество энергии, которую может принести разве что смерч. Всё бы ничего, но смерчи для этих широт вообще нехарактерны.

По одной из версий, во время грозы был размыт клад, а сильный ураган поднял монеты в воздух и выбросил в районе счастливой деревни. Кстати, до этого, в ноябре 1940 года, в английском городе Хэнхеме шёл дождь из монет достоинством 1 и 0,5 пенса.

Дождь из лягушек, д. Каджа Джановик, Сербия, 2005 год


«Тысячи лягушек обрушились на нас вместе с дождем», — рассказывал тогда местный житель Александр Сайрик. Все местные жители были в недоумении, откуда могли взяться холоднокровные животные в небе. Как предположил один из специалистов, причиной мог стать сильный вихрь, принесший лягушек из ближайшего озера или другого водоема.

Фруктовый дождь, Ковентри, Англия, 2011 год


«Это было столь неожиданно и непонятно, что все просто оцепенели», — говорил один из очевидцев событий. Яблоки — фрукты не очень-то и легкие, поэтому они могли нанести немалый урон. К счастью, люди не пострадали: жертвами яблокопада стало несколько автомобилей. Некоторые люди среди яблочной манны небесной также находили морковь и даже мелкие кочаны капусты.

Красный (кровавый) дождь, Керала, Индия, 2001 год


Продолжался этот ливень два месяца. Из-за устрашающего кроваво-красного оттенка люди видели в дожде зловещий знак. Однако учёные успокоили напуганных жителей: дождь окрасился из-за спор местного лишайника. Кстати, кроме красных осадков человечество видело также оранжевый и даже розовый дожди.

 

Дождь из пауков, Гоулберн, Австралия, 2015 год


Явление, конечно, не из приятных! Паучки этого вида забираются на деревья, где плетут паутину, очень похожую на парашют, а ветер разносит их на большие расстояния.

Дождь из дождевых червяков, Шотландия, 2011 год


Этот дождь обрушился на учеников одной из школ, которые в это время находились на стадионе во время урока физкультуры. Дэвид Крайтон, их учитель, был вынужден прервать урок и эвакуировать школьников в помещение. Затем педагог вместе со своими подопечными еще долго собирали червей, чтобы отдать их на экспертизу. Всего было найдено 120 червей в радиусе 92 м. Ученые предположили, что червей принес ветер, однако в тот день стояла солнечная и безветренная погода. Так что объяснения так и не нашлось.

Дроздовый дождь, Арканзас, США, 2011 год


Падающие птицы с неба — тоже не редкость. Так в новогоднюю ночь 2011 года в США на жителей упало 4000 черных дроздов, причем все были мертвы. Орнитологи долго исследовали этот необычный случай и пришли к выводу, что птицы погибли не от удара о землю, а при столкновении с каким-то предметом. Одни ученые говорили, что всему виной были новогодние фейерверки. Другие же настаивали на том, что из-за плохих погодных условий птицы потеряли ориентир и начали врезаться в деревья и дома.

Рыбий ливень, Йоро, Гондурас, май—июль, ежегодно


Рыбий ливень в Гондурасе — явление не то что привычное, а традиционное. Происходит сие действие недалеко от города Йоро в период с мая по июль. Это выглядит приблизительно так: в 5–6 вечера над землей нависает черная туча, дальше гремит гром, сверкает молния и с неба начинают падать рыбки. Между прочим, это необъяснимое явление даже описывается в гондурасском фольклоре. Факт рыбьих дождей описывал даже великий ученый Гумбольдт. Таких случаев описано в истории очень много.

12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещи

Пшеничный дождь, Испания, 1804 год


Счастливые жители так обрадовались благодатному дождю, что подумали: без влияния Бога здесь точно не обошлось. Однако вопреки теории удивленных христиан ученые нашли другую причину: зерно было принесено сильным ветров с разрушенных складов Северной Африки.

Космические осадки, Чита, Россия, 2015 год


Чего только не приносят осадки людям: и крыс, и рыбу, и пауков… Однако в апреле этого года жителям Читы представился уникальный случай: загадочный предмет упал с неба и взорвался, при этом напугав очевидцев. Такие случае нередки в истории: в среднем на Землю падает около 400 таких объектов в год.

Дождь с привкусом войны, Лейквуд, США, 1984 год


Кроме живых существ и космических объектов, на Землю иногда падают просто-таки неожиданные предметы. Так, в 1984 году в городе Лейквуде с неба вдруг обрушился артиллерийский снаряд весом 12 кг. Аналогичный случай имел место 7 февраля 1958 года в Неаполе — там упал немецкий снаряд времен второй мировой войны.

Дождь из медуз


Такие дожди имеют место сплошь и рядом, причем часто в местах, которые находятся за сотни километров от морского побережья. Дожди из медуз были зафиксированы в Токио, Пекине, Иркутской области и штате Техас.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещи

И не забудьте:
12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх