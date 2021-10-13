Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    И все запреты оправданы.Удивительные запр...
  • Homo Sapiens
    в России я знаю, запрещены кружева, поэтому и возник мем "я хочу кружевные трусики и ЕС"!Удивительные запр...
  • Анна Эржибова
    мммдаУдивительные запр...

Планета с высоты

Аэрофотосъемка помогает показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны.

Планета с высоты

Остров Nishinoshima образовался в результате извержения подводного вулкана в 2013 году. И он продолжает расти. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Урановый рудник в городе Арлит, Нигер. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Лагерь беженцев Дадаабе в северной части Кении, в нем обитают 100 000 человек. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт. Имеет площадь 70 кв.км. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Сложная развязка в Джексонвилле, штат Флорида, США. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Симметричное поселение в штате Аризона. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Лодки в штате Калифорния, США. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Центральный парк в Нью-Йорке, занимает 6% от острова Манхэттен. Смотрите, как он выглядит на земле. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Добыча железной руды в штат Мичиган, США.

«Хвосты» — отходы и побочные продукты, порожденные добычей полезных ископаемых. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Недавно мы рассказывали о фестивале «Горящий человек» — самом необычном фестивале в мире. В пустыне Блэк-Рок в штате Невада собрались 65 000 участников. А вот как это выглядит с высоты. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Эшампле или Новый Город — наиболее населённый район Барселоны, возникший в XIX веке и расположенный между Старым Городом и множеством маленьких городов, ранее окружавших Барселону, а в XX веке превратившихся в новые городские районы. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Песчаная пустыня Руб-эль-Ха́ли на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова, одна из самых крупных пустынь мира. Также относится к одним из самых жарких (средний максимум в июле-августе составляет 47 °C, отметка в 50 °C также регулярно преодолевается) и сухих пустынь мира. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Виллы в в Абу-Даби. Это тоже один из самых жарких регионов мира. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Лагуна Шадеган, Муса Бей, Иран. Здесь видна красивая дренажная система. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Угольный терминал в порту Циньхуандао в Китае. Его мощность составляет 210 млн тонн угля. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Самое большое кладбище самолетов в мире. Авиабаза ВВС США Девис-Монтен, находится в пустыне Аризоны, в черте города Тусон. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Оливковые рощи в провинции Кордова, Испания. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Первая в мире солнечная электростанция, которая способна работать не только днем, но также и ночью. В фантастической саге Ларри Нивена «Мир-кольцо» описывались зеркальные цветы, которые концентрировали солнечные лучи на своем пестике и получали необходимую для выживания энергию. По этому же принципу работает и солнечная станция Gemasolar Power Plant возле Севильи, Испания. Более 2650 зеркал, установленных на площади 185 гектаров, собирают лучи солнца на, грубо говоря, бочке с солью. Соли азотной кислоты отлично удерживают тепло и греют резервуары с водой, которая превращаясь в пар, крутит турбину. Так вырабатывается энергия.

Планета с высоты

Бескрайние поля тюльпанов в Лиссе, Нидерланды. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

Калийный рудник в Моава, штат Юта, США. Соль выкачивают на поверхность из подземных месторождений и сушат в массивных солнечных прудах. (Фото Benjamin Grant | Penguin Random House):

Планета с высоты

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх