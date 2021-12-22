Как иглой спасти человека, у которого приступ инсульта

Традиционная китайская медицина довольно часто прибегает к акупунктуре. Отношение к иглам на востоке вообще особое: тут считается (и это доказано веками практики), что при правильном воздействии на определенную точку вполне можно спасти человека от любой напасти — даже от инсульта. Этот метод, надиктованный китайским врачом аспирантам, был неоднократно проверен опытным путем. Все, что вам потребуется — обычная игла и немного умения держать себя в руках.









Без суеты

Инструмент

Места проколов

Кровь не течет

Кровь из ушей