Почему машины «Феррари» преимущественно красного цвета

Начало истории создания автомобилей Ferrari всегда сопровождается с их фирменным красным цветом, ставшим по истине символом этого бренда. На самом деле существуют и другие цвета в которых выпускаются автомобили этой марки, только красный плотно ассоциируется с ними, со спортивными быстрыми машинами, с обтекаемыми линиями кузова.
Один из первых авто Феррари /Фото:drive2.ru
Автомобиль красного цвета итальянской марки - не просто часть брендового хода, а самый настоящий символ, культурный код, если можно так выразиться, в истории итальянского автомобилестроения. На сегодняшний день цвет и машина полностью связаны друг с другом. Однако, вопрос почему именно этот оттенок? История зародилась в самом начале двадцатого века.
Красный всегда напоминал итальянцам победу, такую как в международных автогонках. Теперь президенты, владеющие гоночными командами, сами определяют цвет, под которым будут выступать спортсмены, но так было не всегда. Более ста лет назад цвет выступающего автомобиля определялся страной, которая производила производства машины.
Маршрут гонки /Фото:mini-koleso.ru
И потому соревнования на кубок Гордона Беннетта в 1900 году, оказал влияние на историю значимых событий автогонках. Турнир изначально задумывался как соревнование между странами, и потому каждая хотела превзойти соперника и показать всему миру собственные достижения в производстве автомобилей.каждой стране был назначен национальный гоночный цвет.
Гонка была опасной /Фото:baikal-pereprava.ru
Феррари в Москве /Фото:auction.ru
Все выбрали те цвета, которые больше всего символизировали их идентичность. Франция, в которой проводились соревнования, предпочла насыщенный синий, ведь для неё он обладал ассоциациями с королевской традицией. Германия в свою очередь выбрала белый, отражающий чистоту и технологическое совершенство. Бельгия захотела взять желтый цвет, он был ярким, никто его не предпочел и это выделило индивидуальность автомобилей. А вот США как раз и остановили свой выбор на красном. Ведь он издавна считался символом смелости и динамичности. Но, как же он перешёл другой стране?
Статья о гонке /Фото:dzen.ru
В 1907 году газета La Matin выпустила статью о начале подготовки к автогонке Пекин – Париж, которая была запланирована на летний сезон. Её маршрут пролегал на целых пятнадцать тысяч километров и проходил через Российскую Империю, а конкретно захватывал Москву, Казань, Челябинск, Омск и Иркутск. Как посчитали организаторы, в этих местах было малое количество автомобилей и дорог, а значит наиболее безопасно.
И несмотря на довольно сложные условия, а также пусть и не в сравнении с современными, но всё же высокую скорость машин того времени, многие участники захотели поучаствовать в этом трудном испытании. В самом начале целых сорок стран подали заявки, однако всего лишь пять автомобилей добрались до линии старта у французского посольства, которое располагалось в Пекине. Это были три автомобиля из Франции, и по одному из Нидерландов и Италии.
Подготовка к гонке /Фото:en.m.wikipedia.org
Такое грандиозное событие не могло остаться незамеченным и Шипионе Боргезе, аристократ из Италии, а также огромный любитель гонок и сам являясь гонщиком решил задать этой гонке тон. На старте не было отмечено команд из Америки, потому он решил, что будет хорошей идеей позаимствовать гоночную ливрею Штатов и по итогу покрасил свой автомобиль под названием «Итала» в ярко-красный цвет. Эта машина стала настоящим символом итальянских автогонок.
И очень долгой/Фото:yandex.ru
Со временем этот ярко-красный цвет Феррари «Rosso Corsa» стал официальным цветом итальянских автомобилей, предназначенных для гонок. Это решение сильно отразилось на на гонках, включая такие соревнования, как Гран-при. Так подобное традиционное наследие явилось основой для всей цветовой палитры «Ferrari».
Гоночная машина Феррари /Фото:YouTube
Яркий красный цвет всегда имел ассоциацию с эмоциями, это всегда символ страсти, энергии и динамики.Такие качества не только отразили дух итальянского автомобилестроения, но и прекрасно передали саму суть автомобилей Феррари. Сегодня смотря на такой автомобиль водитель точно ощутит прилив адреналина, заранее почувствует его динамичность и будет готов к соревнованию.
Гонка на территории Российской Империи /Фото:en.wikipedia.org
На той триумфальной гонке Боргезе смог не только прославить Италию, но и заложил основы стратегии. Ведь вскоре сопреникам стало ясно, что за ярким автомобилем стоял не просто гонщик-аристократ, а решительный, готовый на всё для победы конкурент. Эта история так и продолжает вдохновлять автогонщиков и о сей день, как человек сумел продемонстрировать, страсть и хитрость к этому виду спорта.
Сегодня красная Феррари это престиж /Фото:zastavki.com
Но, победа заключалась не только в желании и настрое. Дело в том, что автомобиль «Итала» имел огромное техническое преимущество и перспективы, потому и вся итальянская группа имела огромное превосходство. Автомобиль значительно опережал другие машины конкурентов. С самого начала гонки, экипаж Боргезе очень быстро сумел создать большой отрыв от противников. А уже ближе к её завершению появилась настолько яркая уверенность в первом месте, что уже в районе Москвы Боргезе отклонился от проложенного маршрута и даже успел заехать перекусить в Санкт-Петербург.
И в снегах /Фото:en.wikipedia.org
Все эти действия не привели к провалу, и двадцатого августа, это ровно два месяца с начала гонки, аристократ, как и планировал, с торжеством пересек финишную черту во Франции, в Париже. Самый главный его соперник Шарль Годар, оказался на финише аж через три недели после победителя.
Машина победившая в гонках /Фото:za.pinterest.com
Эта невероятная победа в начале двадцатого века стала знаковым событием для Италии. Все местные производители авто стали включать красный цвет в машины, после этой победы. Что вызывало у них национальную гордость, которую таким образом хотелось подчеркнуть. и спортивные достижения.
Благодаря этому цвету люди легко стали распознавать авто, Феррари оказался в их числе. Такие автомобили не просто были красивыми, но и выгодно выделялись на дорогах, а также в автогонках гонках, это повысило популярность и статуса марки. Да и все итальянские команды по автогонкам ту же переняли подобную традицию, и начали выбирать себе красный цвет, всё это не могло не привести к резкому контрасту с американскими гонщиками.
Сегодня это мировой лидер гоночных авто /Фото:habr.com
Уже в 21 веке, в 2015 году, по выдвинутой инициативе компании «Пирелли» в городе Кирове установили памятник посвященный «Итале». Он послужил не просто данью уважения к выдающемуся турниру и гонщику, а также и не дал забыть о влиянии, которую оказала Вятская губерния на историю гонки.
Гонщик-аристократ Боргезе/Фото:off-road-drive.ru
Кроме того, красный цвет на машинах Феррари, на которых в основном и стали совершаться все гонки итальянских команд, технологически более устойчив. Ведь красные пигменты не склонны выцветанию и потере яркости на солнце. Всё это придало машинам долгосрочный визуальный эффект, показывало мощь и преимущество перед соперниками.
Гонщики прошлых лет /Фото:vk.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии