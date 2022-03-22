10 малоизвестных фактов о самураях, которые умалчивают в литературе и кино

Японские самураи. / Фото: oboi7.com

1. Накидки «хоро»

Надувные накидки «хоро». / Фото: listverse.com

2. Самурайские мечи

Ранние самурайские мечи ломались при ударе о броню. / Фото: listverse.com

3. Самураи-«неженки»

Кто спит с женщинами - женоподобен. / Фото: listverse.com

4. Поручитель-любовник

Учениками «пользовались» учителя. / Фото: listverse.com

5. Немедленно и при свидетеле

Самурай мог убить за грубость. / Фото:posmotr.im

6. Только правая штанина

Всегда начеку. / Фото: listverse.com

7. Посмертный запах

Самурай, который хотел, чтобы его труп хорошо пах. / Фото: listverse.com

8. Собака в доспехах

Бронированная собака. / Фото: listverse.com

9. Сякухати

Самурайские шпионы с флейтами. / Фото: listverse.com

10. Преданность самурая

Самураи регулярно предавали своих хозяев. / Фото: listverse.com