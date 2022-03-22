10 малоизвестных фактов о самураях, которые умалчивают в литературе и кино

Японские самураи. / Фото: oboi7.com
У японских самураев сложилась почти мифическая репутация. Идея о воинах, мастерски владеющих катаной и придерживающихся благородного кодекса, невероятно романтична. К тому же она была подкреплена легендами и фильмами. Но на самом деле многие реальные факты о самураях умалчиваются, поскольку это разрушило бы романтичный флёр, созданный кинематографом и литературой.
1. Накидки «хоро»
Надувные накидки «хоро». / Фото: listverse.com
Самураи носили массивные 2-метровые накидки «хоро», которые были набиты легкими материалами и взмывали вокруг тела самурая при малейшем ветре. Хоро должны были защитить самурая от стрел. А ещё хоро были главным символом статуса война. Убитого в бою врага, на котором был надет хоро, хоронили с почестями.
2. Самурайские мечи
Ранние самурайские мечи ломались при ударе о броню. / Фото: listverse.com
В XIII веке, когда на Японию напали монголы, жители Страны Восходящего Солнца впервые столкнулись с армией, экипированной в тяжелую броню. Их мечи в тот момент не выдерживали никакой критики. Тонкое японское оружие застревало в монгольских кожаных доспехах, а зачастую попросту ломалось пополам. Эти тонкие самурайские мечи ломались так часто, что от них были вынуждены отказаться и начать делать более крупные и тяжелые мечи, чтобы противостоять монголам.
3. Самураи-«неженки»
Кто спит с женщинами - женоподобен. / Фото: listverse.com
В феодальной Японии считалось, что мужчина, который проводит ночь с женщиной, является неженкой. Самураи верили, что секс с женщинами оказывает «феминизирующий» эффект на ум и тело мужчины. Самурай женился, если ему это было необходимо для продолжения рода, но он никогда не позволял себе увлечься своей женой. Если самурая видели целующим свою жену в общественных местах, то его мужественность оказывалась под вопросом. При этом гомосексуальные связи воспринимались как что-то обыденное.
4. Поручитель-любовник
Учениками «пользовались» учителя. / Фото: listverse.com
Когда мальчик учился искусству самураев, он часто жил в паре со зрелым мужчиной. Старший учил мальчика боевым искусствам, этикету, кодексу чести, а взамен использовал его для удовлетворения похоти. Это называлось «судо», что означает «путь от мальчика к подростку». Когда мальчику исполнялось 13 лет, обычно он клялся в верности учителю и жил с ним следующие шесть лет. Это считалось совершенно нормальным. Один японский поэт писал: «Молодой человек без старшего поручителя-любовника уподобляется молодой девушке без жениха». К этому действительно относились, как к браку.
5. Немедленно и при свидетеле
Самурай мог убить за грубость. / Фото:posmotr.im
Если к самураю обращался неуважительно кто-то из низшего класса, то он мог убить этого человека на месте. При этом были несколько правил. Самурай должен был сделать это немедленно и при свидетелях. Более того, не сделать подобное считалось постыдным.
6. Только правая штанина
Всегда начеку. / Фото: listverse.com
Самураи начали параноидальным образом относиться к своей ванной комнате после случая с даймё Уэсуги Кэнсин, которого в XVI веке убили в туалете. Убийца пробрался в туалет и ударил Уэсуги Кэнсина копьем, застав того врасплох со спущенными штанами. После этого его соперник Такеда Синген обеспокоился тем, что кто-то может проделать что-то подобное с ним, и принял меры. С тех пор все мастера боевых искусств начали учить адептов ходить в туалет с полностью спущенной правой штаниной, чтобы обеспечить себе свободу действий. Ванные комнаты самураев планировались так, чтобы быть защищенными от ассасинов.
7. Посмертный запах
Самурай, который хотел, чтобы его труп хорошо пах. / Фото: listverse.com
Легендарный самурай по имени Сигэнари Кимура провел свой последний бой в 1615 году, защищая замок в Осаке. Он смело вывел свои войска на поле боя, предварительно тщательно обрезав волосы и окурив свой шлем благовониями. Кимура знал, что он не выживет и решил «позаботиться» о своем будущем убийце, оставив ему ароматный труп. Он знал, что его голова станет чьим-то трофеем и хотел, чтобы она хорошо пахла.
8. Собака в доспехах
Бронированная собака. / Фото: listverse.com
Сегодня сохранился по крайней мере один набор самурайской брони, сделанной на заказ для собаки. Уже не известны подробности относительно того, как использовалась собачья броня, но ученые считают, что, вероятно, броня не предназначалась для боя, а скорее для она использовалась во время парадов или просто была заказана кем-то из коллекционеров . Тем не менее, в один прекрасный момент в истории какой-то самурай ходил по улицам японского города с собакой, одетой в полную боевую броню.
9. Сякухати
Самурайские шпионы с флейтами. / Фото: listverse.com
Одним из самых странных видов самурайского оружия являются сякухати - бамбуковые флейты. Первоначально это были просто музыкальные инструменты, на которых играли буддийские монахи. Со временем флейты преобразились, когда группа буддистов по названию комусо начала ходить с корзинами на головах, играя на флейте и проповедуя. Самураи поняли, что эти люди с корзинами на головах являются попросту идеальной маскировкой и начали притворяться ими. Шпионы самураев, которых засылали для подавления восстаний, выглядели как монахи в комусо. При этому на флейтах самураев были шипы для использования их в качестве оружия самообороны.
10. Преданность самурая
Самураи регулярно предавали своих хозяев. / Фото: listverse.com
Кодекса самураев на самом деле не существовало до 1600-х годов, а до этого самураи постоянно предавали своих хозяев. Даже после этого, лояльность самурая существовала только на бумаге, но никак не в реальной жизни. Если хозяин не заботился о самурае и достойно не награждал воина, который защищал его, то самураи, как правило, использовали любой шанс, чтобы зарезать его и перейти служить к тому, кто платит больше. Когда западные миссионеры впервые приехали в Японию, они были шокированы тем, сколько увидели предательств и убийств «в спину».
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