Килт: почему шотландцы любят носить юбки

Килт считается национальным символом Шотландии. Он олицетворяет собой мужество и храбрость суровых горцев. Как клетчатый килт прошел путь от необходимого предмета одежды до символа независимости – далее в обзоре.











Принято считать, что килт появился в Шотландии примерно в VII веке. В деревне Нигг находится камень с изображением человека в килте, датированный этим периодом. Первое письменное упоминание о мужской юбке относится к XVI веку. Епископ Лесли в своих отчетах Папе Римскому писал: «Их одежда практична и отлично подходит для сражений. Все носят накидки одного типа».



Если вспомнить о влажном климате Шотландии, то становится ясно, что в горных районах ношение брюк было непрактичным, т. к. ноги быстро промокали. А в килтах они быстро пересекали местность, эта одежда отлично высыхала и была ночью вместо одеяла. Стоит отметить, что поначалу только жители горных районов страны предпочитали брюкам килт.







Различают два вида килтов: большой и малый. Первый представляет собой большое шерстяное полотно, которое драпируется вокруг талии, закрепляется ремнем и перекидывается через плечо. «Облегченный» вариант килта, т. е. без верха, появился в XVIII веке, когда рабочим на производстве стал мешать «лишний» кусок ткани.



Само слово «килт» переводится с древнеисландского как «складчатый». Он изготавливается из тартана – шерстяной ткани с цветными пересекающимися линиями, образующими известную клетку. Каждый клан имел свою разновидность рисунка на ткани, что позволяло жителям сразу определять, откуда к ним являлись чужаки.







По традиции горцы отправлялись на войну в килтах, но при необходимости могли их снять. В 1645 году в ходе битвы шотландцы скинули с себя юбки и разгромили превосходящего в два раза врага (тогда не было понятия нижнего белья). Остается только гадать, отчего пал противник: от свирепости горцев или их внешнего вида.







Курьезная картинка о любопытных дамах и шотландцах.







Шон Коннери – британский актер шотландского происхождения.



Килт также считается символом свободы. В XVIII веке английское правительство лишило Шотландию независимости и среди прочего обязало население носить штаны. Горцы в свою очередь продолжали ходить в килтах, а штаны носили с собой, натянутые на палках. Тогда власти и вовсе приняли закон, запрещающий ношение килтов. За ослушание жителям грозило 6-месячное тюремное заключение, а за повторное – ссылка в колонии на 7 лет. Но всех выслать не удалось, а высшие круги знати Шотландии в знак протеста продолжали носить клетчатое облачение. Сегодня килт считается неотъемлемой частью культуры Шотландии, и ее жители гордятся этой одеждой и возмущаются, когда килт называют юбкой.







Парадная военная форма шотландцев.



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