Бутылочный капельный полив

Перед тем как уехать в отпуск, сделайте капельный полив из пластиковой бутылки для своих растений. Тогда цветы всегда будут политы!







В крышке сделайте отверстие, подходящее по размеру тонкому шлангу.







Отрежьте тонкий шланг и верёвку одинакового размера (верёвку можно взять на 2-3 см длиннее). Верёвку заранее замочите в воде на 10 минут, чтобы она стала влажной.







Закрепите край верёвки проволокой, протяните через шланг, уберите проволоку.







Вденьте шланг в бутылку до дна. Другой край шланга с верёвкой внутри свисает снаружи бутылки. Налейте воду.







Для удобства, чтобы шланг не двигался, закрепите его к бутылке проволокой.







Капельный полив уже начал работать! Это очень легко и просто.





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