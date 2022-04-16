Перед тем как уехать в отпуск, сделайте капельный полив из пластиковой бутылки для своих растений. Тогда цветы всегда будут политы!
В крышке сделайте отверстие, подходящее по размеру тонкому шлангу.
Отрежьте тонкий шланг и верёвку одинакового размера (верёвку можно взять на 2-3 см длиннее). Верёвку заранее замочите в воде на 10 минут, чтобы она стала влажной.
Закрепите край верёвки проволокой, протяните через шланг, уберите проволоку.
Вденьте шланг в бутылку до дна. Другой край шланга с верёвкой внутри свисает снаружи бутылки. Налейте воду.
Для удобства, чтобы шланг не двигался, закрепите его к бутылке проволокой.
Капельный полив уже начал работать! Это очень легко и просто.
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Бутылочный капельный полив
Перед тем как уехать в отпуск, сделайте капельный полив из пластиковой бутылки для своих растений. Тогда цветы всегда будут политы!
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