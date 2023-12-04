Пирсинг как модная тенденция

Практически все маленькие девочки при виде красивых сережек хотят быстрее проколоть себе ушки. Правда, некоторые мамы ведут на такую процедуру своих еще годовалых малышей. И вот подрастает эта девочка и начинается: то язык ей проколоть хочется, то бровь. А ведь бывает еще и интимный пирсинг.
Кроме того, не только дамы являются поклонницами разного вида пирсинга. Мужчины тоже прокалывают уши, языки, бывает, что и соски. В погоне за красотой и креативностью люди готовы делать проколы в самых неожиданных местах. Однако на последнее решаются только любители экстрима. К сожалению, не все осознают, что украшение на теле – это не только красиво, но может быть опасно, так как эта процедура он имеет ряд противопоказаний.
Кому пирсинг запрещен
Вам уже есть 18 лет? Тогда смело можно принимать решение и отправляться в салон. Если же еще не достигли этого возраста, тогда без разрешения родителей Вас отправят домой. Кроме возраста существует ряд других запретов на пирсинг:
• При наличии высокой температуры данная процедура противопоказана.
• Запрещено прокалывание при обострении хронических заболеваний и разных кожных.
• Аллергия на препараты для анестезии и металл просто не дадут Вам наслаждаться пирсингом.
• Отказ получите также при наличии у Вас гепатита В, С, сахарном диабете и плохой свертываемости крови.
• При эпилепсии и разных психических расстройствах во время прокалывания может случиться приступ.
Если же все перечисленное выше к Вам не относится, начинайте задумываться о том, где будет находиться сережка.
Виды пирсинга
Прокалывание ушей – это тоже пирсинг, просто привыкли под этим словом понимать более оригинальные места: нос, язык, пупок, губа и т.д. В современном мире нет предела человеческой фантазии, поэтому сережку можно увидеть в самых неожиданных местах. Или не увидеть ее вообще, так как спрятана она будет очень далеко.
• Язык. В последнее время серьга в языке насчитывает все больше и больше поклонников. Однако на это решится не каждый, ведь пирсинг языка не только больно, но и опасно. Кроме того, что Ваш язык в первые дни распухает и речь, естественно, меняется, так Вы еще можете лишиться некоторых вкусовых ощущений. Поэтому перед принятием решения следует хорошенько подумать.
• Нос. В данном случае ювелирное изделие продевается в крыло носа. Иногда люди прокалывают кожную складку, однако такая процедура очень болезненна. Кстати, если Вас часто донимает насморк, то с таким видом пирсинга будет постоянный дискомфорт.
• Губа. Здесь важно, чтобы изделие не соприкасалось с зубами, иначе их эмаль будет существенно повреждена. А если вдруг через прокол будет выделяться слюна, то вид у Вас будет не очень эстетичный.
• Бровь. Слабонервным лучше не делать. Будет много крови, еще и в первое время может образоваться гематома прямо над глазом. И хорошо, если профессионал не попадет в нерв.
• Уши. И не только мочки можно украшать. Пирсинг делается от мочек, до плотного хряща. Однако специалисту нужно учитывать биологически активные точки, чтобы в дальнейшем красивая сережка не стала причиной заболевания каких-то органов.
• Пупок. Довольно болезненная процедура. Придется забыть на время о физических нагрузках.
• Сосок. Чаще такой пирсинг делают мужчины, ведь для женского здоровья он весьма опасен. Да и заживает мучительно и долго – около полугода.
• Интимные зоны. Прокалывают интимные места для усиления эротических наслаждений. Только следует помнить, что при неправильном уходе могут возникнуть воспаления и даже заражение.
Взвесьте все «за» и «против», прежде чем соглашаться на любой из пирсингов. Красота, безусловно, требует жертв, но не в ущерб своему здоровью.
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