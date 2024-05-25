Ошибки в интерьере, которые испортят вам квартиру

Вместе с дизайнером разбираемся, какие устаревшие и ошибочные приемы в оформлении интерьера делают его скучным и неактуальным.







Возможности нанять хорошего специалиста для выполнения всех задуманных идей по дизайну квартиры или дома есть не у каждого, а вероятность испортить общую картину нелепым решением очень велика.

Смешение стилей

Яркие цветовые решения

Глянцевый потолок

Помпезность

Отсутствие фантазии

Для того, чтобы избежать неверных решений, и тем самым не испортить себе интерьер, рассмотрим приемы, к которым лучше не прибегать.Сегодня существует большое количество интерьерных стилей, которые привлекают. И нередко владельцы квартир хотят поэкспериментировать, разбавив один стиль другим. На деле это может получиться, но даже у специалистов выходит не всегда гармонично, поэтому старайтесь придерживаться одного стиля, иначе риск разочароваться резко возрастает. Стоит помнить, что самостоятельно объединить несколько вариантов — практически невыполнимая задача, в реальности чаще всего получается отсутствие общего стиля и дисгармония.С яркими цветами может возникнуть несколько сложностей: а) они быстро надоедают; б) сочетать базовые цвета в квартире, где есть яркая часть интерьера, бывает нелегко. Работе с цветом профессиональные дизайнеры учатся не один год, но даже у них бывают промахи. Поэтому лучше отдать предпочтение более спокойным и базовым тонам. Как показывает практика, это более практично: за счет светлых нейтральных оттенков в помещении становится больше света, в ней «легко дышится» и комфортно не только физически, но и психологически.Сюда же можно отнести фотообои, а также обои с принтами. Они вышли из моды, и на сегодняшний день специалисты вообще не используют эти приемы при планировании дизайна.Подобное решение можно применить не везде и в крайне редких случаях. Как правило, в ванных комнатах — и то с учетом метража и общей концепции помещения. Что же касается гостиных и спален, люди ошибочно полагают, что глянец визуально увеличит площадь. По итогу комната выглядит нелепо с отражающимися в ней предметами, помещение становится холодным, отсутствует ощущение уюта.Многоуровневые потолки из гипсокартона тоже посоветовал бы оставить в прошлом. Сегодня такие решение профессионалы не используют, поскольку это придает помещению ощущение избыточности. Кроме того, подсветка по периметру, которой чаще всего сопровождают подобное решение, выглядит как новогодняя елка или праздничный торт.И неуместные детали интерьера. Золотой багет, шикарные люстры, сложные многоуровневые шторы — все это уместно в замках или как минимум огромном особняке, выполненным в стиле барокко. В среднестатистических квартирах это, скорее, будет выглядеть как признак дурного вкуса, а в сочетании с нейтральным интерьером — и вовсе смотреться нелепо.Если в предыдущем пункте был «перекос» в сторону роскоши, то в этом — в сторону аскетизма. Из страха переборщить или сделать что-то не так люди нередко прибегают к однотонному дизайну в пастельных тонах. Как мы говорили выше, спокойные тона никогда не выйдут из моды, однако не стоит бояться разнообразить интерьер яркими акцентами в виде аксессуаров или предметов декора. Иначе ваш интерьер будет скучным и унылым.