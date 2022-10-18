Несколько самых страшных мест в мире. Любителям ужастиков на заметку

Согласитесь, мир полон страшных мест. К примеру, Сирия, Ирак, Йемен, Донбасс и многие другие города и страны, которые окутаны войной. Но страх, который у человека возникает от упоминания о количестве погибших в этих местах, возникает не от сверхъестественных причин, а вполне от реальных. Сегодня же мы поговорим о местах, которые просто овеяны разными страшными и мистическими историями. Многие боятся заходить в некоторые такие дома, опасаясь призраков и полтергейстов, другие же, наоборот, хотят быстрее в них попасть, чтобы запечатлеть то или иное паранормальное явление.







Итак, сегодня мы расскажем вам о самых загадочных и зловещих местах во всем мире.



1. Загадочный дом

2. Аокигахара

3. Лес Хойя-Бачу

4. Школа «TakTak»