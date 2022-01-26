8 фактов о древнем Риме, которые смогут удивить даже историков

Римляне времен упадка. Тома Кутюр, 1847 г. | Фото: artscroll.ru.
Как правило, для современного обывателя сведения о Римской империи ограничиваются информацией, известной со школьной скамьи, или навязанной кинематографом. Однако в то время все было не так однозначно, как принято думать. Эти малоизвестные факты о Древнем Риме смогут удивить даже знатоков истории.
1. Колизей был не самым популярным местом развлечений у римлян
Циркус Максимус был самой популярной ареной для развлечений в Древнем Риме. | Фото: bubligum9000.livejournal.com.
Когда речь заходит о развлечениях в Риме, на ум тут же приходит Колизей и гладиаторские бои. Однако самым популярным местом была не эта арена, а гигантский ипподром Циркус Максимус («Большой Цирк»). Если Колизей вмещал в себя 50 тысяч человек, то на трибунах ипподрома хватало места 250 тысячам зрителей. Весь город стекался посмотреть на зрелищные гонки колесниц. Ни в каком другом месте невозможно было развлечь больше народа, чем в Циркус Максимус.
2. На римских галерах на веслах сидели вовсе не рабы
Кадр из к/ф «Бен-Гур» (1959). | Фото: norlab.ru.
Почти во всех фильмах о древних римлянах можно увидеть одну и ту картину. Когда действие разворачивается на галерах, на заднем плане слышен лязг цепей и свист кнута надсмотрщика и мелькают фигуры рабов на веслах. На самом деле это было не так. В Древнем Риме, равно как и в Древней Греции имела место идеология «гражданского милитаризма». Ее суть состояла в том, чтобы каждый, кто считал себя гражданином своей страны, обязан был бороться за свое государство. А государство, в свою очередь, обязано предоставить ему политические прав.
Эта позиция исключала участие рабов в военных действиях, даже в качестве гребцов. Когда случались исключения из правил, и рабов допускали к военной службе, то их предварительно или освобождали, или обещали вольную за смелость в бою.
3. Не всегда 1 час равнялся 60 минутам
Солнечные часы. | Фото: fb.ru.
24 часа в сутки (12 часов – день и 12 часов - ночь) римляне распределяли по-своему. Все зависело от времени года и насколько длинный световой день. Летом один дневной час мог длиться 80 минут, в то время как ночному часу отводилось всего 40 минут.
4. Не все римляне говорили на латыни
Убийство Гая Юлия Цезаря. | Фото: chuchotezvous.ru.
В свои лучшие времена Римская империя простиралась от Атлантики до берегов Тигра. В ее состав входило порядка 65 миллионов жителей. В то время как латынь была языком армии и римского права, народы, включенные в состав империи, продолжали разговаривать на своем родном языке. Им не навязывали язык завоевателей.
Римская элита была двуязычной. Знание греческого было показателем аристократического статуса. Когда сенаторы убивали Юлия Цезаря, он выкрикивали фразы не на латыни, а на греческом языке.
5. Римляне недолюбливали философию
В Древнем Риме не любили философию. | Фото: quotemaster.org.
Империя подарила миру таких выдающихся философов, как Сенека и Марк Аврелий. Тем не менее, многие римляне были настроены очень даже враждебно по отношению к философии. На то было две причины: во-первых, философия считалась греческим «изобретением», а во-вторых, философию вообще не считали за профессию. В понимании римлян, человек, который концентрировался на самопознании, становился неспособным принести реальную пользу обществу.
6. Императоры каждый день пили отраву
Римские императоры ежедневно пили яд. | Фото: fb.ru.
С конца I века н. э. среди римских императоров приобрела популярность практика приема яда. Ежедневно правители принимали крошечные дозы известных ядов в надежде на то, что организм выработает иммунитет. Такая «гремучая» смесь получила название «Митридатиум», в честь понтийского царя Митридата Великого, который первым начал принимать яды в профилактических целях.
7. Римляне считали, что имеют полное право уничтожить всех христиан
Христиане, отданные на растерзание диким зверям. | Фото: londonru.com.
Римская империя опиралась на принцип Pax Deorum («Благоволение богов»). Согласно этому, если римляне приносили жертвы и поклонялись своим богам , то те им взамен помогали. Христиане, напротив, были убеждены, что языческие боги - это злые демоны, либо вообще отрицали их существование. Поэтому римляне терпимо относились ко всем религиям, кроме христианства.
У последователей апостолов Иисуса Христа была возможность признать «традиционных» богов. Нужно было сжечь щепотку ладана перед идолом и произнести ритуальные слова. Тех, кто на это не соглашался, ожидала мучительная смерть.
8. Не все римляне умирали молодыми
Римляне жили достаточно долго. | Фото: hronika.info.
Согласно устоявшемуся мнению, большинство римлян не доживало и до 25 лет. Такое убеждение имеет несколько подтверждений. Во-первых, из-за постоянных войн молодые легионеры умирали на поле боя; во-вторых, большое количество женщин умирало во время родов; в-третьих, имела место большая смертность среди детей. Те же, кто не участвовал в войнах, нередко доживал до старости.
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