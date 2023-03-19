Применения витамина В для растений

Витамины группы В необходимы не только человеку, но и растениям. Всегда одна таблетка, содержащая комплекс витаминов В, способна ускорить процесс роста любых растений, сделать листья более зелеными и сочными, а цветение более продолжительным и обильным.







Для подкормки одного небольшого комнатного растения необходима всего одна таблетка, которую необходимо растолочь в ступке до порошкообразного состояния.







Залейте таблетку одним литром чистой отстоянной воды. Используйте витаминизированную воду для полива растений под корень 1 раз в месяц, и результат не заставит себя ждать.



