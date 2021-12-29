Для того чтобы сделать новогодний декор своими руками, не обязательно тратить много времени. Красиво украсить дом к празднику можно буквально за несколько минут, а помочь в этом могут обычные шишки.
Просто уложите шишки в прозрачную вазу и добавьте фонарики, смастерите из шишек небольшой венок, соберите из шишек симпатичную гирлянду, и ваш дом преобразится!
Композиции из шишек, фонариков и других мелочей — идеальный вариант декора к празднику, воплотить в жизнь который проще простого.
Новогодний декор из шишек, который можно сделать за несколько минут
Для того чтобы сделать новогодний декор своими руками, не обязательно тратить много времени. Красиво украсить дом к празднику можно буквально за несколько минут, а помочь в этом могут обычные шишки.
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