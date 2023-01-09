1. Билл Гейтс — самый состоятельный человек из ныне живущих. Forbes оценил чистую стоимость активов основателя компании Microsoft в 78,9 миллиарда долларов. Однако в список Гейтс попал с трудом — он занял девятое место, опередив лишь Чингисхана.
2. На восьмом месте — бретонский рыцарь Ален Рыжий. Он умер в 1093 году, и его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современный курс, он владел бы 194 миллиардами долларов США.
3. Седьмое место занял основатель компании Standard Oil Джон Рокфеллер, шестое — владелец компании US Steel и самый богатый американец всех времен Эндрю Карнеги.
4. На пятой строчке, и это неожиданность, оказался Иосиф Сталин. Авторы рейтинга объяснили это тем, что он контролировал богатейшую страну и «мог иметь все, что хотел».
5. По той же причине на четвертое место поставлен Акбар — падишах Империи Великих Моголов.
6. Тройку лидеров открывает китайский император Шэнь-Цзун, умерший в 1085 году. Он управлял империей, производившей до 30 процентов мирового ВВП.
7. В шаге от титула богатейшего человека в истории остановился император Август Октавиан, правивший Римской империей и умерший в 14 году до н. э. По мнению экономистов, его состояние эквивалентно примерно 4,6 триллионам долларов США.
8. Ну, а величайшим богачом признан Манса Муса — правитель государства Мали, живший с 1280 по 1337 годы. Как пишет Time, его богатства не поддаются описанию. Историки считают, что царство Мусы было крупнейшим производителем золота в мире. Ученым не удалось подсчитать величину его состояния, но они считают, что расходы этого человека однажды вызвали финансовый кризис в Египте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Кто был самым богатым человеком в истории? 8 фактов из рейтинга наибогатейших богачей
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии