Омолаживаем фиалку

Если вовремя не делать обрезки, то со временем фиалка перерастает и становится похожа на пальму. Вытянутая, с высоким оголённым стволом она больше не похожа на то милое комнатное растение, как раньше.

Чтобы омолодить фиалку, достаточно выполнить ряд несложных действий.







Омоложение фиалки поэтапноСамый простой способ омолодить фиалку и вернуть ей прежний вид — это полная обрезка. Обрезать нужно весь ствол.



Внимание

Используйте обеззараженный острый инструмент.







Пенёк с корнями можно оставить в земле и периодически поливать. Он даст деток, которых можно будет отсадить и, таким образом, размножить фиалку.







А отрезанную розетку следует подготовить к пересадке. Стволик оголить острым инструментом до зелёной ткани. Лишнюю длину ствола также обрезать.







И высадить в заранее пролитый водой грунт. Примерно за 3-4 недели фиалка укоренится без проблем.







Чтобы это произошло ещё быстрее, организуйте фиалке «тепличку» из пакета. Через 2 недели откройте и проверьте, нужно ли пролить грунт. Через 3 недели снимите пакет полностью.







На укоренение цветок должен стоять в тёплом солнечном месте (подоконник хорошо подойдёт). Фиалка омолодится и снова будет радовать вас своей красотой!

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