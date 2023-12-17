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Омолаживаем фиалку

Если вовремя не делать обрезки, то со временем фиалка перерастает и становится похожа на пальму. Вытянутая, с высоким оголённым стволом она больше не похожа на то милое комнатное растение, как раньше.
Чтобы омолодить фиалку, достаточно выполнить ряд несложных действий.



Омоложение фиалки поэтапноСамый простой способ омолодить фиалку и вернуть ей прежний вид — это полная обрезка. Обрезать нужно весь ствол.

Внимание
Используйте обеззараженный острый инструмент.



Пенёк с корнями можно оставить в земле и периодически поливать. Он даст деток, которых можно будет отсадить и, таким образом, размножить фиалку.



А отрезанную розетку следует подготовить к пересадке. Стволик оголить острым инструментом до зелёной ткани. Лишнюю длину ствола также обрезать.



И высадить в заранее пролитый водой грунт. Примерно за 3-4 недели фиалка укоренится без проблем.



Чтобы это произошло ещё быстрее, организуйте фиалке «тепличку» из пакета. Через 2 недели откройте и проверьте, нужно ли пролить грунт. Через 3 недели снимите пакет полностью.



На укоренение цветок должен стоять в тёплом солнечном месте (подоконник хорошо подойдёт). Фиалка омолодится и снова будет радовать вас своей красотой!
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Ссылка на первоисточник
Фиалкауход

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