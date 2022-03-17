3 случая, когда категорически не стоит пить воду, но большинство всё равно это делает

Когда жажда может подождать.
Специальные таймеры, «умные» бутылки с напоминаниями и дюжины фитнес-приложений – кажется, уже все знают, что пить побольше воды – это хорошо и полезно. Вот только за мантрой о двух с половиной литрах в сутки многие забывают одну очень важную вещь: ничего не бывает полезным на 100%. И даже пить (во всех смыслах) нужно с умом. К примеру, вот в этих случаях даже один стакан воды принесёт гораздо больше вреда, чем пользы. А ведь так делают почти все.
Пить нынче модно.
У привычки пить побольше воды есть масса и объём преимуществ: хорошее пищеварение, скромный аппетит и увлажнённая, более молодая кожа – уже достойные поводы прикупить модную фитнесс-бутылку и вступить в «водную секту». Но всегда есть и обратная сторона медали. На лице всё чаще появляются отёки, а живот выглядят, будто на 9-ом месяце интересного положения (притом, что вы – мужчина)? Значит, пора прекращать пить воду…
1. Во время и после еды
Запивать еду – не лучшая привычка.
Привычка, родом из далекого детства. Ну кто в садике не запивал противную манку с комочками компотом? Подавляющее большинство остаются верны ей и в сознательном возрасте, когда грозная воспитательница уже не стоит над душой. И совершает большую ошибку. Если употреблять жидкость одновременно с плотной пищей, то она будет разбавлять желудочный сок. Это значительно усложнит желудку и без того нелегкую задачу «переработать» съеденное. Что чревато несварением, проблемами со стулом, ощущением тяжести, а ещё отрыжкой. Особенно, если вместо воды выбрать какую-нибудь «газировку».
С чаем после ужина лучше подождать.
Но если вы решили «обмануть систему» и выдуть целый стакан залпом сразу после еды – это ещё хуже. Что, кстати, касается и невинной привычки пить чай после обеда или ужина. Таким образом вы растянете и без того наверняка забитый желудок. И уже через короткий промежуток времени привычная порция еды загадочным образом перестанет удовлетворять возросший аппетит. А это – кривая дорожка к лишним килограммам.
Вначале – пить, потом – есть.
Что делать вместо этого: с чаем и кофе после трапезы лучше подождать хотя бы минут 20. А вот выпить стакан воды за полчаса до еды станет отличной идеей. Так вы «разбудите» желудок, настроив его на скорый приём пищи, и тем самым ускорите метаболизм. А ещё и наверняка съедите меньше, ведь очень часто мы путаем настоящий голод с банальной жаждой.
2. Перед сном
Отёки утром? «Спасибо» питью перед сном.
Многие люди отмечают, что именно вечером чувствуют приступы голода и жажды гораздо острее. А если ещё в гости заглянули друзья… Как бы там ни было, чем позднее будет выпит последний стакан жидкости, тем выше вероятность проснуться утром с лицом пчеловода и просить домашних поднять вам веки. Отёки – далеко не самое приятное начало дня. А бегать ночью в туалет – не лучший отдых.
Зато начинать день со стакана воды – хорошая идея.
Что делать вместо этого: выпить немного воды не позднее, чем за сорок минут до отбоя. А вот начать утро со стакана воды (лучше тёплой и с лимоном) будет очень даже неплохо. Будит и бодрит получше кофе.
3. Во время тренировки
Не стоит много пить во время занятий спортом.
Глядя на «качков» и «фито-няшек», которые пьют воду литрами во время тренировок, опытный диетолог увидит не здоровые мышцы, а проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой. Потому что ударное потребление жидкости за короткий промежуток времени и при учащённом пульсе не шло на пользу ещё ни одному спортсмену. Даже профессиональному.
А до и после – пожалуйста.
Что делать вместо этого: хорошо попить за час до тренировки и где-то через полчаса после. А во время самих упражнений максимум слегка ополаскивать рот и делать пару мелких глотков, не больше.
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