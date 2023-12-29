Чивита-ди-Баньореджо – средневековый город Италии, расположенный на вершине холма, в котором спрятаны этрусские пещеры, гробницы и древнеримские цистерны, потихоньку возрождается. Владелец чикагской компании Studio F также не отказался от соблазна внести свою лепту в восстановление, взявшись за реконструкцию старинного дома, в котором сохранились уникальные артефакты и ...древние пещеры.
Дом с пещерами в современном исполнении: дань средневековому городу Италии (Domus Civita, Чивита-ди-Баньореджо).
Крошечный итальянский городок Чивита-ди-Баньореджо (Civita di Bagnoregio), возвышающийся над долиной реки Тибр – это уникальнейшее поселение на вершине скалистого холма с удивительной и очень грустной история, которая завершилась забвением на многие столетия. Учитывая его расположение (центральная часть Италии) и высокий интерес со стороны туристов, власти провинции Витербо вынуждены были обратить внимание на исторический объект, который находился в аварийном состоянии.
Чивита-ди-Баньореджо – прекрасный город, где эффектно переплелись красота и история (Италия).
Историческая справка: В подземной части городка Чивита-ди-Баньореджо были обнаружены следы древней этрусской цивилизации, продержавшейся на этих землях вплоть до появления более могущественного государства – Древнего Рима (начало I века до нашей эры). Эти артефакты позволяют предположить, что поселению не менее 2,6 тыс. лет. Пришедшие на смену этрускам римляне оставили после себя весомый вклад в развитие города. Чего только стоят церкви и внедренная гидротехническая система, включающая создание гигантской цистерны, которая обеспечивала жителей крепости водой вплоть до 1695 года. В последующие же столетия, вплоть до XX века, город считался «мертвым», а произошло это после мощного землетрясения, которое заставило людей покинуть свои дома навсегда.
Эта уникальная и выразительная вилла сочетает в себе лучшее из старого и нового мира (Domus Civita, Италия).
Интерьер жилых помещений Domus Civita сохраняет все свое очарование и индивидуальность (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: nationaltraveller.com.
Как видим, причиной запустения стали не столько войны прежних лет (а было их немало и урон нанесли ощутимый), сколько природные условия, приведшие к ускорению процесса эрозии рыхлого по своей структуре вулканического туфа. Мало того, что дома города-крепости были построены из туфа, так еще сама скала состоит из этого камня, который то и дело отваливается от плато, унося за собой и строения. Это обстоятельство никак не способствовало возвращению людей в эти живописные места.
Только в XX веке вначале энтузиасты, а затем и власти подключились к восстановлению старинного города. За последние годы были реконструированы церковь и несколько зданий в центре городка (самое безопасное место). В них открыли кафе, сувенирные лавки и небольшой музей. Также началось восстановление жилых домов, которые преобразовывались владельцами, кто во что горазд. Один из средневековых особняков внушительных размеров в тот период был разделен на несколько структур, что нарушило не только связь с историческим местом, но и изменило планировку самого дома.
Уцелевшие аутентичные структурные элементы старинного дома придают интерьеру особый шик (Domus Civita, Чивита-ди-Баньореджо). | Фото: boutique-homes.com.
Старые деревянные балки украшают отреставрированную виллу, которая сдается в аренду на любой срок (Domus Civita, Италия). | Фото: bigpicture.ru.
В 2011 г. одну из этих частей выкупил креативный архитектор, основатель и идейный вдохновитель дизайнерской компании Studio F из Чикаго – Патрицио Фрадиани. Дом был в аварийном состоянии поэтому пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть ему былую привлекательность, бережно отреставрировав средневековый каменный камин, деревянные балки, стены из туфа и напольную плитку. С осторожностью и с высоким мастерством команде реставраторов удалось наполнить интерьеры современными элементами, которые гармонируют с историческим окружением.
Пещеры в средневековой вилле Domus Civita – главная интрига проекта реконструкции (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: boutique-homes.com.
Пещерная летняя кухня со столовой в вилле, получившей название Domus Civita (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: luxury-house.org.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что главной изюминкой проекта стала связь с подземным миром города. Еще в Средние века тот, кто строил особняк побеспокоился о подземных ходах, чтобы, не покидая убежища, обеспечивать семью водой, а также попадать в основные заведения города, практически не выходя на улицу. Для этих целей были вырублены в глубине скалы коридоры, ряд туннелей и пещер, ведущих к древнеримской цистерне с водой. Благодаря подземному сообщению можно было даже попасть в роскошный сад, расположенный на окраине города. Кстати сказать, в разветвленной сети подземных путей и пещер встречаются работы эпохи этрусской цивилизации, поэтому можно смело утверждать, что современные творцы достойно продолжили и усовершенствовали традиции предков.
В одном из гротов обустроили подогреваемый бассейн и зону отдыха (Domus Civita, Италия).
В преображенной вилле появился настоящий винный погреб (Domus Civita, Италия).
Во время реализации проекта, получившего название Domus Civita (Дом Чивита), организации пещерного пространства уделили особое внимание, ведь атмосферная вилла предназначалась для открытия мини-отеля, а это значит, что такие экстравагантные особенности вызовут повышенный интерес со стороны предполагаемых посетителей.
Современными специалистами была вырублена эффектная лестница, увеличены некоторые коридоры до полноценных жилых пространств дома, расчищены уже имеющие пещеры и гроты. Все они были превращены в колоритные помещения, среди которых более ярко выделяются: комната отдыха и медитации, художественная галерея, подогреваемый бассейн с джакузи и летняя кухня, плавно переходящая на террасу и в сад. А вот винный погреб был обустроен в самом дальнем гроте, чтобы создать оптимальную температуру для хранения божественного напитка без использования современного оборудования.
В столовой хорошо просматриваются колоритные элементы средневеково дома (Domus Civita, Италия). | Фото: luxury-house.org.
Благоустроенная кухня – одна из самых современных зон в старинном доме (Domus Civita, Италия). | Фото: boutique-homes.com.
Помимо пещерных помещений в Domus Civita имеются и традиционные комнаты, в которых постарались сохранить подлинную атмосферу Средневековья, не перегружая роскошью и шиком. Остались и структурные элементы, которые можно увидеть в каждой зоне. Оригинальная напольная плитка, величественный камин из камня, массивные потолочные балки, выставленные напоказ, – все это в сочетании с современными элементами дизайна и мебелью раскрыло талант автора проекта, сумевшего мастерски соединить старину с модными тенденциями нашего времени. Глубокое понимание истории позволило преобразовать интерьеры в яркие, наполненные светом пространства. Особенно это слияние впечатляет в оформлении главной гостиной, столовой и кухни, являющихся центральной зоной первого этажа, из которых есть выход в пещеры.
Лестница оформлена в лучших традициях средневекового замка (Domus Civita, Италия). | Фото: bigpicture.ru.
Спальные комнаты позволят расслабиться в тишине и загадочной атмосфере, где переплелись средневековый колорит и современные удобства (Domus Civita, Италия).
А вот скульптурная лестница приведет на второй уровень, где обустроили три просторные спальни с индивидуальными ванными комнатами и небольшой гостиной у окна. Основной изюминкой спальных комнат является не только стильное оформление с тонкими акцентами, созданными с помощью латуни, золота, серых тонов и ярких романтических штрихов, обеспечивающих безмятежную атмосферу. Главное, из каждой комнаты открывается захватывающий вид на долину реки, живописную природу и частичку древнего города, к которому, кстати сказать, можно добраться лишь по узкому пешеходному мосту, что очень осложняет задачу строителям.
Из террасы открывается потрясающий вид на живописную долину и висячие сады (Domus Civita, Италия).
Внутри дома создали «живые» панно, что делает обстановку более привлекательной (Domus Civita, Италия). | Фото: luxury-house.org.
Отдельно хотелось бы остановиться на оформлении террасы и прекрасных висячих садов, спускающихся на четыре уровня вниз между двумя природными скалами. Вся эта красота дополняет и без того потрясающий вид окружающего пейзажа. Стоит отметить, что прилегающая территория с огромнейшей террасой оформлены в лучших традициях итальянского ландшафтного дизайна, предусматривающего открытую зону отдыха, множество экзотических растений в вазонах, клумбы с цветами, огражденные невысоким каменным парапетом и прекрасным фонтаном. Всего было высажено около 150 деревьев и кустарников, и это, не считая природное окружение диких растений, растущих в городе с незапамятных времен.
В скальный город можно попасть лишь по пешеходному мосту, что усложняет восстановительные работы (Чивита-ди-Баньореджо, Италия).
| Фото:Leinwandbilder - myloview.de.
| Фото:Leinwandbilder - myloview.de.
Восстановление Domus Civita было не только увлекательным творческим занятием, прежде всего, разработчики проекта хотели отдать дань уважения древнему городу. За свою долгую и бурную историю он пережил не одно землетрясение и ужасающие оползни, осады и войны, разруху и голод, процветание и упадок, но несмотря ни на что, Чивита-ди-Баньореджо нашел достойное место в современном мире.
Плюс ко всему коллективу единомышленников удалось создать идеальное место отдыха, обеспечив гостей чувством безмятежности и покоя в окружении потрясающей атмосферы живописной природы и сохранить все очарование, индивидуальность и колорит Средневековья. Они надеются, что смогли удовлетворить запросы даже самого взыскательного путешественника и любителя Италии.
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