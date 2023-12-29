Дом с пещерами в современном исполнении: дань средневековому городу Италии (Domus Civita, Чивита-ди-Баньореджо).

Чивита-ди-Баньореджо – прекрасный город, где эффектно переплелись красота и история (Италия).

Эта уникальная и выразительная вилла сочетает в себе лучшее из старого и нового мира (Domus Civita, Италия).

Интерьер жилых помещений Domus Civita сохраняет все свое очарование и индивидуальность (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: nationaltraveller.com.

Уцелевшие аутентичные структурные элементы старинного дома придают интерьеру особый шик (Domus Civita, Чивита-ди-Баньореджо). | Фото: boutique-homes.com.

Старые деревянные балки украшают отреставрированную виллу, которая сдается в аренду на любой срок (Domus Civita, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Пещеры в средневековой вилле Domus Civita – главная интрига проекта реконструкции (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: boutique-homes.com.

Пещерная летняя кухня со столовой в вилле, получившей название Domus Civita (Чивита-ди-Баньореджо, Италия). | Фото: luxury-house.org.

В одном из гротов обустроили подогреваемый бассейн и зону отдыха (Domus Civita, Италия).

В преображенной вилле появился настоящий винный погреб (Domus Civita, Италия).

В столовой хорошо просматриваются колоритные элементы средневеково дома (Domus Civita, Италия). | Фото: luxury-house.org.

Благоустроенная кухня – одна из самых современных зон в старинном доме (Domus Civita, Италия). | Фото: boutique-homes.com.

Лестница оформлена в лучших традициях средневекового замка (Domus Civita, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Спальные комнаты позволят расслабиться в тишине и загадочной атмосфере, где переплелись средневековый колорит и современные удобства (Domus Civita, Италия).

Из террасы открывается потрясающий вид на живописную долину и висячие сады (Domus Civita, Италия).

Внутри дома создали «живые» панно, что делает обстановку более привлекательной (Domus Civita, Италия). | Фото: luxury-house.org.

В скальный город можно попасть лишь по пешеходному мосту, что усложняет восстановительные работы (Чивита-ди-Баньореджо, Италия).

| Фото:Leinwandbilder - myloview.de.