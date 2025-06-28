Завтраки, которые могут приготовить дети

На кухне есть всё, что так нравится детям: вкусная еда, кулинарные чудеса и много-много творчества. Здесь надо смешивать разные продукты, комбинировать и, скрестив пальцы, ждать, что из этого получится. Ну а с какого возраста пускать малютку готовить завтрак, решать вам.
1. Омлет (babble.com)
Понадобятся: Растительное масло.ложки растительного масла и смажьте форму. Перемешайте яйца и молоко, выбранные ингредиенты для начинки и соль. Перелейте получившуюся массу в форму для запекания. Поставьте в микроволновку примерно на 2 минуты. Дайте слегка остыть, затем выньте из микроволновки с помощью прихватки.
2. Запеченные бананы (namnamra.ru)
Понадобятся: Бананы — 4 шт. Творог — 100 г. Йогурт — 100 г. Яйцо — 1 шт. Мед — 2 ст. л. Очищенные бананы разрежьте пополам и выложите в форму, пригодную для использования в микроволновой печи. Творог смешайте с яйцом и медом, чтобы получилась кремообразная масса. Выложите смесь на бананы. Поставьте блюдо в микроволновую печь и запекайте на средней мощности при включенном гриле 8-10 минут.
3. Мини-пицца (blogspot.ru)
Понадобятся: Хлеб — 1-2 кусочка. Сливочное масло. Помидор — 1 шт. Колбаса, оливки, соленые огурцы, вареная курица, болгарский перец — по желанию. Твердый сыр. На ломтик хлеба намажьте немного сливочного масла. Выложите на хлеб выбранные ингредиенты, нарезанные кубиками, например колбасу, помидор и болгарский перец. Сверху посыпьте тертым сыром.
4. Салат «Капрезе» (bolshoyvopros.ru)
Понадобятся: Моцарелла — 1-2 шарика. Помидор — 1 шт. Базилик. Оливковое масло. Нарежьте кружочками помидоры и моцареллу. Выложите по очереди сыр, помидоры и базилик. Сверху сбрызните оливковым маслом. Этот завтрак, приготовленный детьми, очень порадует маму.
5. Яичные лодочки (simplysouthernmom.com)
Понадобятся: Яйца — 3-4 шт. Болгарский перец. Сметана — 1 ст. л. Сваренные заранее яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам. Вытащите желток и смешайте его в миске со сметаной. Заполните половинки белков получившейся смесью. Из болгарских перцев вырежьте небольшие квадратики со стороной около 2-3 см и разрежьте их по диагонали. Воткните в желток, чтобы получился парус.
6. Горячий сэндвич (liveinternet.ru)
Понадобятся: Колбаса — 2 ломтика. Сливочное масло — 30 г. Твердый сыр — 50 г. Хлеб — 2 ломтика. Намажьте кусочки хлеба сливочным маслом. Положите на один из ломтиков колбасу и посыпьте тертым сыром. Можно добавить зелень и мелко нарезанные овощи. Сыр накройте вторым ломтиком хлеба, смазанной стороной вниз. Выпекайте в микроволновке 1-2 минуты. Ешьте, пока горячий.
7. Манная каша (lady-smile.ru)
Понадобятся: Манная крупа — 2 ст. л. Сахар — 2 ч. л. Соль — 1 щепотка. Молоко — 1 стакан. Масло сливочное — 20 г. В глубокой тарелке смешайте манную крупу, сахар и соль. Разбавьте смесь молоком и поставьте в микроволновку на полторы минуты. Перемешайте и добавьте сливочное масло, после чего поставьте кашу в микроволновку еще на полторы минуты. При подаче можно полить вареньем или добавить фрукты и орехи.
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