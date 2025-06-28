Завтраки, которые могут приготовить дети

На кухне есть всё, что так нравится детям: вкусная еда, кулинарные чудеса и много-много творчества. Здесь надо смешивать разные продукты, комбинировать и, скрестив пальцы, ждать, что из этого получится. Ну а с какого возраста пускать малютку готовить завтрак, решать вам.





1. Омлет (babble.com)

2. Запеченные бананы (namnamra.ru)

3. Мини-пицца (blogspot.ru)

4. Салат «Капрезе» (bolshoyvopros.ru)

5. Яичные лодочки (simplysouthernmom.com)

6. Горячий сэндвич (liveinternet.ru)

7. Манная каша (lady-smile.ru)