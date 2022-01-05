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Идеи уникальных и креативных заборов

Идеи уникальных и креативных заборов

Занимаясь оформлением участка частного дома, мало кто уделяет особое внимание забору. На самом деле, этот элемент способен полностью поменять внешний вид участка, а также выделить Вас среди соседей. 

Предлагаем Вашему вниманию несколько креативных и необычных вариантов заборов, которые точно не останутся незамеченными.

Для того, чтобы сделать забор в виде пианино не нужны особые материалы и инструменты, достаточно будет черной и белой краски.

Идеи уникальных и креативных заборов


Ярко и необычно смотрится забор в виде цветных карандашей. Такое ограждение точно поднимет настроение в серый дождливый день.

Идеи уникальных и креативных заборов


Забор из чурбаков и металла станет надежной защитой для дома.

Идеи уникальных и креативных заборов


Очень необычно и стильно смотрится забор в виде карт.

Идеи уникальных и креативных заборов


Бетонный забор с коваными элементами станет не просто ограждением, а отдельным элементом ландшафтного дизайна.

Идеи уникальных и креативных заборов


Даже простой кирпичный забор можно сделать уникальным с помощью вертикального озеленения.

Идеи уникальных и креативных заборов


Самый простой способ украсить неприметный забор — прикрепить к нему бабочек из ткани. Результат порадует вас!

Идеи уникальных и креативных заборов


Добавить ярких красок в ландшафтный дизайн можно, украсив забор мозаикой.

Идеи уникальных и креативных заборов


Талантливый мастер найдет применение даже ненужным на первый взгляд вещам, например, необычное ограждение можно сделать из стеклянных бутылок.

Идеи уникальных и креативных заборов


Забор с кружевным узором покажет, что в доме живет нежная и романтичная натура.

Идеи уникальных и креативных заборов


Яркий забор необычной формы точно выделит ваш участок среди соседней.

Идеи уникальных и креативных заборов


Ограждение из старых колес от телег выглядит уникальным, но чтобы сделать такой забор, придется потратить время на поиск материалов.

Идеи уникальных и креативных заборов

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