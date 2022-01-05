Идеи уникальных и креативных заборов

Занимаясь оформлением участка частного дома, мало кто уделяет особое внимание забору. На самом деле, этот элемент способен полностью поменять внешний вид участка, а также выделить Вас среди соседей.

Предлагаем Вашему вниманию несколько креативных и необычных вариантов заборов, которые точно не останутся незамеченными.

Для того, чтобы сделать забор в виде пианино не нужны особые материалы и инструменты, достаточно будет черной и белой краски.



Ярко и необычно смотрится забор в виде цветных карандашей. Такое ограждение точно поднимет настроение в серый дождливый день.



Забор из чурбаков и металла станет надежной защитой для дома.





Очень необычно и стильно смотрится забор в виде карт.





Бетонный забор с коваными элементами станет не просто ограждением, а отдельным элементом ландшафтного дизайна.





Даже простой кирпичный забор можно сделать уникальным с помощью вертикального озеленения.





Самый простой способ украсить неприметный забор — прикрепить к нему бабочек из ткани. Результат порадует вас!



Добавить ярких красок в ландшафтный дизайн можно, украсив забор мозаикой.



Талантливый мастер найдет применение даже ненужным на первый взгляд вещам, например, необычное ограждение можно сделать из стеклянных бутылок.



Забор с кружевным узором покажет, что в доме живет нежная и романтичная натура.



Яркий забор необычной формы точно выделит ваш участок среди соседней.





Ограждение из старых колес от телег выглядит уникальным, но чтобы сделать такой забор, придется потратить время на поиск материалов.



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