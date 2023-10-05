Самые снежные города мира

Каждая зима становится настоящим сюрпризом для коммунальных служб нашей великой страны. Снежные заносы устраняются в течение нескольких дней, пробки в городах увеличиваются до неприличия, а люди, вместо того, чтобы радоваться окружающему пейзажу, глухо ругаются в промерзшие шарфы и ждут не дождутся скорейшего наступления весны. При всем этом, статистика говорит, что во многих странах проблемы со снегом бывают гораздо серьезнее. Вот, к примеру, 8 городов, где жители уже давно привыкли к снежным бурям.
Вальдес
Аляска, США
Самое заснеженное место во всех Соединенных Штатах Америки: городок Вальдес может похвастать большим наплывом туристов, мечтающих окунуться в атмосферу вечной зимы. Здесь, в окружении ледников горы Чугач, живут всего три тысячи человек — видимо, самые приверженные любители подледной рыбалки и хели-ски на планете.
Аомори Сити
Тохоку, Япония
Заснеженный Аомори расположен в высокогорном районе Японии. Город окружен прекрасными лесами, горами, где хочется провести старость и озерами, превращающими регион в настоящую зимнюю сказку.
Квебек
Квебек, Канада
Один из старейших городов Северной Америки, Квебек может похвастать званием чуть ли не самой заснеженной населенной области планеты. Зимой здесь выпадает до 400 сантиметров снега.
Тояма
Хокурику, Япония
Небольшой город Тояма расположен на берегу Японского моря. Летний сезон здесь жарок и влажен, зато зимние месяцы — холодны и снежны. Тояма находится неподалеку от Нагано, столицы зимних Олимпийских игра 1998 года.
Сент-Джонс
Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада
Сент-Джон, столица и крупнейший город провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, радует местных жителей ежегодными ледяными дождями и снежными бурями, которые продолжаются даже в конце апреля. Здесь часто бывает не только холодно, но и мрачно.
Саппоро
Хоккайдо, Япония
Пиво из этого городка известно по всему миру: японцы и в самом деле сумели сделать отличный продукт. В 1971 году здесь состоялись зимние Олимпийские игры. С тех пор в Саппоро проводится ежегодный фестиваль снега — каждый февраль сюда стекаются более двух миллионов туристов.
Сиракузы
Нью-Йорк, США
Именно здесь разрабатываются самые современные снегоуборочные машины — просто потому, что Сиракузы нуждаются в них больше всех прочих городов США.
Эри
Пенсильвания, США
Зимы в Эри холодны и длинны, но местные жители им рады: десятки тысяч туристов стекаются в этот небольшой городок именно для того, чтобы получше прочувствовать рождественское настроение. Здесь есть все, что нужно среднему гражданину — приятные бары, где вкусно выпить кружку фирменного глинтвейна, несколько склонов разной сложности и развитая инфраструктура.
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