Самые снежные города мира

Каждая зима становится настоящим сюрпризом для коммунальных служб нашей великой страны. Снежные заносы устраняются в течение нескольких дней, пробки в городах увеличиваются до неприличия, а люди, вместо того, чтобы радоваться окружающему пейзажу, глухо ругаются в промерзшие шарфы и ждут не дождутся скорейшего наступления весны. При всем этом, статистика говорит, что во многих странах проблемы со снегом бывают гораздо серьезнее. Вот, к примеру, 8 городов, где жители уже давно привыкли к снежным бурям.



Вальдес

Аомори Сити

Квебек

Тояма

Сент-Джонс

Саппоро

Сиракузы

Эри