Некоторые представительницы прекрасного пола по своему представляют себе женскую красоту и стараются всячески соответствовать своим идеалам.
Предлагаю познакомиться с 10 женщинами, которые работают в сфере модификации тела и носят на себе «отпечаток» своей специальности.
1. Стефани фон Хаттер Томас – International Suspension Alliance
2. Брук – Delicious Ink Tattoo
3. Обри Дейбле – Chronic Tattoo and Body Piercing
4. Лайза Тейлор – Maya Jewelry
5. Франчес – Hellmouth Apparel
6. Рита Хакс – Bishop Organics
7. Мисс Кейл – Leroi, Inc
8. Анета фон Сайборг – Von Cyborg Body Art
9. Джессика – Evolve Body Jewelry
10. Факин Кейт – Safe Products
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10 женщин с невероятными модификациями тела
Некоторые представительницы прекрасного пола по своему представляют себе женскую красоту и стараются всячески соответствовать своим идеалам.
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