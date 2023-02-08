Люди старших поколений и те, чье детство и юность пришлось на 80-е годы хорошо помнят потрясающие и до сих пор актуальные работы датского художника карикатуриста Херлуфа Бидструпа.
Если не видели – наслаждайтесь!
Херлуф Бидструп (1912 – 1988)
Зеркало
Мера зажиточности
Обезоружила.
Притягательная сила
Индивидуалист
Распространение заразы
Без ограничения скорости
Карикатура
Насвинячили
Банковские операции
Круг замкнулся
Жизненное пространство
На поводке
Гуманизм
Веселое рождество!
Тетушкин наследник
Улов
Недоступная
Амур просчитался
Ревность
Ошибка
Ошибка
Дела семейные
Приметы весны
Гость
Вечная проблема – отцы и дети
Культурная революция
Флегматик и холерик
Читатели одной книги
Нимфа
Искушение
Скульптура
Шедевр
Познание мира
Спать пора
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